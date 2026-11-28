Everton přivítá ve 12. kole Premier League městského rivala z Liverpoolu. Domácí se pokusí napravit porážku 0:4 z Brentfordu, po níž jim kvůli trestu chybí stoper James Tarkowski. Čtvrtý Liverpool vyhrál tři soutěžní zápasy za sebou a v lize uspěl i při posledních čtyřech výjezdech. Kde sledovat merseysideské derby živě a co napovídají forma, statistiky a vzájemné zápasy?
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Základní informace o utkání Everton – Liverpool
|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Neděle 29. listopadu 2026, 13:00 SEČ
|Místo konání
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport od 12:55
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Everton – Liverpool živě
Merseysideské derby se hraje v neděli 29. listopadu od 13:00 českého času na stadionu Hill Dickinson. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport od 12:55. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Predikce utkání Everton - Liverpool.
Předpokládané sestavy a absence
|Everton
|Liverpool
|Předpokládaná sestava
|Pickford – O’Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner – Röhl, Dewsbury-Hall, George – Barry
|Alisson – Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Isak
|Nebudou hrát
|Tarkowski (trest za červenou kartu)
|Bradley (koleno), Leoni (zkřížený vaz), Ekitiké (Achillova šlacha)
|Nejistý start
|–
|Muñoz (zranění), Gravenberch (pata), Gakpo (lýtko)
Everton při debaklu přišel o Tarkowského
Everton je po jedenácti kolech devátý se šestnácti body. Před reprezentační přestávkou vyhrál 1:0 v Newcastlu a doma porazil Coventry 3:1. V minulém kole podlehl Brentfordu 0:4 a navíc přišel o Jamese Tarkowského, který za červenou kartu dostal trest na tři zápasy.
Doma Everton v této sezoně odehrál pět ligových zápasů. Tři vyhrál, jednou remizoval a jednou prohrál. Získal deset bodů při skóre 8:5. Polovinu z dvanácti ligových gólů týmu vstřelil Thierno Barry.
Posledních pět zápasů Evertonu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|23. 11. 2026
|Brentford – Everton
|4:0
|Premier League
|6. 11. 2026
|Everton – Coventry
|3:1
|Premier League
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|0:1
|Premier League
|24. 10. 2026
|Arsenal – Everton
|2:0
|Premier League
|17. 10. 2026
|Everton – Chelsea
|0:2
|Premier League
Liverpool venku vyhrál čtyři ligové zápasy v řadě
Liverpool je s 21 body čtvrtý a na Manchester City i Brighton ztrácí jediný bod. Svěřenci Andoniho Iraoly v posledních dvou ligových kolech vyhráli 3:1 na hřišti Crystal Palace a doma porazili Manchester United 4:0. Ve středu přidali třetí soutěžní výhru v řadě, když v Lize mistrů zvítězili 3:0 v Bruggách.
V Premier League Liverpool vyhrál poslední čtyři zápasy na hřištích soupeřů. Jeho nejlepším ligovým střelcem je Alexander Isak, který se v deseti utkáních trefil sedmkrát.
Posledních pět zápasů Liverpoolu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|25. 11. 2026
|Bruggy – Liverpool
|0:3
|Liga mistrů
|22. 11. 2026
|Liverpool – Manchester United
|4:0
|Premier League
|8. 11. 2026
|Crystal Palace – Liverpool
|1:3
|Premier League
|4. 11. 2026
|Fenerbahce – Liverpool
|3:2
|Liga mistrů
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|0:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Liverpool po jedenácti kolech vstřelil o šest gólů víc než Everton a inkasoval o čtyři méně. Zaznamenal také o šest střel na branku víc. Výraznější je rozdíl u rohů, kterých Liverpool zahrával 67 a Everton 49.
Statistika po 11 kolech Premier League
|Everton
|Liverpool
|Pořadí
|9.
|4.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|16
|21
|Výhry – remízy – porážky
|4–4–3
|6–3–2
|Skóre
|12:14
|18:10
|Vstřelené góly na zápas
|1,09
|1,64
|Inkasované góly na zápas
|1,27
|0,91
|Střely na branku na zápas
|4,73
|5,27
|Očekávané góly (xG)
|14,05
|20,17
|Rohy na zápas
|4,45
|6,09
|Žluté karty
|19
|26
Poslední vzájemné zápasy
Liverpool vyhrál poslední tři ligová derby, pokaždé o jediný gól. V minulé sezoně zdolal Everton dvakrát 2:1. Dubnové utkání, první derby na stadionu Hill Dickinson, rozhodl Virgil van Dijk gólem ve sté minutě. Everton naposledy slavil výhru nad městským rivalem v dubnu 2024, kdy v Goodison Parku zvítězil 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|19. 4. 2026
|Premier League
|Everton – Liverpool
|1:2
|20. 9. 2025
|Premier League
|Liverpool – Everton
|2:1
|2. 4. 2025
|Premier League
|Liverpool – Everton
|1:0
|12. 2. 2025
|Premier League
|Everton – Liverpool
|2:2
|24. 4. 2024
|Premier League
|Everton – Liverpool
|2:0
12. kolo Premier League
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
Tabulka Premier League 2026/27 po 11. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6.
|Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7.
|Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8.
|Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12.
|Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Coventry
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16.
|Ipswich
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7