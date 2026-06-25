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Ekvádor vs. Německo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  7:16

Němečtí fotbalisté se těší z vyrovnání proti Pobřeží slonoviny. | foto: ČTK

Ve skupině E se na MS ve fotbale utkají Ekvádor a Německo – jeden hraje o všechno, druhý už může být v klidu. V našem přehledu najdete kurzy, pravděpodobné sestavy a kde utkání sledovat.
Ekvádor 5,87 remíza 5,1
Německo 1,53

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Kdy a kde sledovat zápas Ekvádor – Německo na MS 2026?

Ve skupině E se na závěr potkávají týmy v naprosto odlišné pozici. Ekvádor potřebuje bodovat, Německo už má postup zajištěn. Zápas začíná ve čtvrtek 25. června od 22:00, živé vysílání je na Nova Action. Spolehnout se můžete i na textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 25. června 2026 od 22:00
Dějiště:MetLife Stadium, New Jersey, USA
Rozhodčí:Tori Penso (USA)
TV přenos:Nova Action

Ekvádor má na kontě jen jediný bod

Fotbalisté Ekvádoru zatím své fanoušky vůbec nepotěšili. S Pobřežím slonoviny sice dlouho drželi bezbrankový stav, v 90. minutě ale rozhodl Diallo.

Nekonaly se ani „povinné“ body proti trpaslíkovi z Curacaa, kterého skvěle podržel gólman Room. Ekvádor se z mnoha střel nedokázal ani jednou prosadit (0:0) a je nyní na mistrovství světa ve složité situaci.

Potřebuje totiž nutně porazit favorizované Německo, což s takovou produktivitou půjde jen těžko. Remíza znamená velmi pravděpodobně konečnou, na postup ze třetího místa budou dva body nejspíš málo.

Pravděpodobná sestava Ekvádoru:

Galindez – Hincapie, Pacho, Franco – Alcivar – Estupinan, Caicedo, Vite, Yeboah – Valencia, Plata

Ekvádor 5,87 remíza 5,1
Německo 1,53

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Zápasy Ekvádoru na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
21. 6.Ekvádor – Curacao0:0
15. 6.Pobřeží slonoviny – Ekvádor1:0

Enner Valencia z Ekvádoru si kryje míč před Jurienem Gaarim z Curacaa.

Německo už má postup v kapse

Reprezentace Německa splnila svůj cíl – mít po dvou zápasech šest bodů a jistý postup do další fáze, což se na předchozích dvou šampionátech nepodařilo.

S Curacaem to zpočátku vypadalo na tuhý boj, nakonec se ale zápas proměnil v exhibici (7:1). To Pobřeží slonnoviny dokázalo vzdorovat mnohem déle a dlouho vedlo, stav ale dvěma góly otočil Undav. Druhou branku vstřelil až v nastaveném čase.

Právě tento úspěšný útočník by měl spolu s některými dalšími hráči dostat místo v základní sestavě, Němcům už totiž o nic nejde. O první místo a postup do play-off MS už je nikdo připravit nemůže.

Pravděpodobná sestava Německa:

Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Leweling, Beier – Undav

Ekvádor 5,87 remíza 5,1
Německo 1,53

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Zápasy Německa na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
20. 6.Německo – Pobřeží slonoviny2:1
14. 6.Německo – Curacao7:1

Vzájemné zápasy Německa a Ekvádoru

Německo a Ekvádor se už jednou na MS potkali, konkrétně na domácím šampionátu před dvaceti lety. Stejně jako v přátelském zápase o sedm let později s přehledem zvítězili.

  • 29. 5. 2013: Německo vs. Ekvádor (4:2)
  • 20. 6. 2006: Ekvádor vs. Německo (0:3)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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