Kdy a kde sledovat zápas Ekvádor – Německo na MS 2026?
Ve skupině E se na závěr potkávají týmy v naprosto odlišné pozici. Ekvádor potřebuje bodovat, Německo už má postup zajištěn. Zápas začíná ve čtvrtek 25. června od 22:00, živé vysílání je na Nova Action. Spolehnout se můžete i na textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 25. června 2026 od 22:00
|Dějiště:
|MetLife Stadium, New Jersey, USA
|Rozhodčí:
|Tori Penso (USA)
|TV přenos:
|Nova Action
Ekvádor má na kontě jen jediný bod
Fotbalisté Ekvádoru zatím své fanoušky vůbec nepotěšili. S Pobřežím slonoviny sice dlouho drželi bezbrankový stav, v 90. minutě ale rozhodl Diallo.
Nekonaly se ani „povinné“ body proti trpaslíkovi z Curacaa, kterého skvěle podržel gólman Room. Ekvádor se z mnoha střel nedokázal ani jednou prosadit (0:0) a je nyní na mistrovství světa ve složité situaci.
Potřebuje totiž nutně porazit favorizované Německo, což s takovou produktivitou půjde jen těžko. Remíza znamená velmi pravděpodobně konečnou, na postup ze třetího místa budou dva body nejspíš málo.
Pravděpodobná sestava Ekvádoru:
Galindez – Hincapie, Pacho, Franco – Alcivar – Estupinan, Caicedo, Vite, Yeboah – Valencia, Plata
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|21. 6.
|Ekvádor – Curacao
|0:0
|15. 6.
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|1:0
Německo už má postup v kapse
Reprezentace Německa splnila svůj cíl – mít po dvou zápasech šest bodů a jistý postup do další fáze, což se na předchozích dvou šampionátech nepodařilo.
S Curacaem to zpočátku vypadalo na tuhý boj, nakonec se ale zápas proměnil v exhibici (7:1). To Pobřeží slonnoviny dokázalo vzdorovat mnohem déle a dlouho vedlo, stav ale dvěma góly otočil Undav. Druhou branku vstřelil až v nastaveném čase.
Právě tento úspěšný útočník by měl spolu s některými dalšími hráči dostat místo v základní sestavě, Němcům už totiž o nic nejde. O první místo a postup do play-off MS už je nikdo připravit nemůže.
Pravděpodobná sestava Německa:
Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Leweling, Beier – Undav
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|20. 6.
|Německo – Pobřeží slonoviny
|2:1
|14. 6.
|Německo – Curacao
|7:1
Vzájemné zápasy Německa a Ekvádoru
Německo a Ekvádor se už jednou na MS potkali, konkrétně na domácím šampionátu před dvaceti lety. Stejně jako v přátelském zápase o sedm let později s přehledem zvítězili.
- 29. 5. 2013: Německo vs. Ekvádor (4:2)
- 20. 6. 2006: Ekvádor vs. Německo (0:3)