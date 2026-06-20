Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ekvádor - Curaçao v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Kristýna Polášková
  11:00
Ekvádorská fotbalová reprezentace se ve svém druhém utkání na mistrovství světa 2026 střetne s výběrem Curaçaa. Zápas skupiny E hostí americké Kansas City. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos utkání v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí toto historicky první vzájemné měření sil.

Hráči Curacaa slaví gól proti Německu. | foto: Reuters

Sázková kancelář Synot favorizuje v tomto střetnutí Ekvádor. Jihoamerický celek disponuje zkušenějším kádrem složeným z hráčů působících v předních evropských ligách. Curaçao vstupuje do zápasu z pozice outsidera. Bookmakeři nabízejí kromě sázek na konečný výsledek také LIVE příležitosti přímo v průběhu utkání, včetně sázek na počet gólů, rohové kopy nebo střelce branek.

Kdy a kde sledovat zápas Ekvádor vs. Curaçao?

Utkání druhého kola skupiny E se odehraje v neděli 21. června 2026 od 2:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium ve Spojených státech. V přímém přenosu utkání divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 2:00 (SELČ)
  • Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Ma Ning (Čína)

Ekvádor přišel o neporazitelnost v samotném závěru

Svěřenci argentinského trenéra Sebastiána Beccaceceho v prvním zápase podlehli Pobřeží slonoviny 0:1, když inkasovali v závěrečných minutách utkání. Tato porážka ukončila sérii Ekvádoru, který předtím neprohrál 19 zápasů v řadě a během této šňůry udržel 13 čistých kont.

Předpokládaná sestava Ekvádoru
Galíndez – Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié – Franco, Caicedo – Yeboah, Vite, Plata – Valencia

Poslední odehrané zápasy Ekvádoru v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
15. červnaPobřeží slonoviny – Ekvádor1:0MS ve fotbale (Skupina E)
7. červnaEkvádor – Guatemala3:0Přátelský zápas
31. květnaEkvádor – Saúdská Arábie2:1Přátelský zápas
31. březnaNizozemsko – Ekvádor1:1Přátelský zápas
27. březnaMaroko – Ekvádor1:1Přátelský zápas

Debutant Curaçao inkasovalo od Německa sedm branek

Ostrovní stát Curaçao, který na lavičce vede nizozemský trenér Dick Advocaat, utrpěl při svém debutu na mistrovství světa porážku 1:7 od Německa. Nováček sice dokázal držet nerozhodný stav úvodních 38 minut, potom přestal tempo favorita stíhat. Historicky první gól země na světových šampionátech vstřelil záložník Livano Comenencia. Curaçao zaznamenalo jedinou výhru z posledních pěti utkání, ve kterých celkově inkasovalo 19 branek.

Předpokládaná sestava Curaçaa
Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong, Locadia, Hansen

Poslední odehrané zápasy Curaçaa v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
14. červnaNěmecko – Curaçao7:1MS ve fotbale (Skupina E)
7. červnaCuraçao – Aruba4:0Přátelský zápas
30. květnaSkotsko – Curaçao4:1Přátelský zápas
31. březnaAustrálie – Curaçao5:1Přátelský zápas
27. březnaČína – Curaçao2:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy Ekvádor vs. Curaçao

Duel v Kansas City bude pro obě reprezentace historicky prvním vzájemným měřením sil. Ekvádor a Curaçao se na mezinárodní úrovni v žádném soutěžním ani přátelském zápase doposud neutkaly.

Mužstvo Z V R P S B
1.Německo 1 1 0 0 7:1 3
2.Pobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3.Ekvádor 1 0 0 1 0:1 0
4.Curaçao 1 0 0 1 1:7 0
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Ekvádor - Curaçao v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Hráči Curacaa slaví gól proti Německu.

Ekvádorská fotbalová reprezentace se ve svém druhém utkání na mistrovství světa 2026 střetne s výběrem Curaçaa. Zápas skupiny E hostí americké Kansas City. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos...

20. června 2026

Německo – Pobřeží slonoviny v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Kai Havertz z Německa slaví gól z penalty proti Curacau.

Na mistrovství světa 2026 dojde ve skupině E na duel Německa a Pobřeží slonoviny. V našem přehledu najdete kurzy, pravděpodobné sestavy a kde zápas sledovat.

20. června 2026  8:21

Dostihy Velká Chuchle: České derby 2026, program a výsledky

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky

České Derby je tradičním vrcholem rovinové sezony ve Velké Chuchli. V neděli 21. června 2026 se zde uskuteční 106. ročník klasického dostihu na 2 400 metrů, vyhrazeného tříletým plnokrevníkům....

20. června 2026

Nizozemsko – Švédsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Nizozemec Virgil van Dijk slaví trefu v duelu s Japonskem.

Ve skupině F na mistrovství světa ve fotbale 2026 dojde ve druhém kole na duel Nizozemska proti Švédsku. Kde zápas sledovat, v jakých sestavách by měly týmy nastoupit a jaké jsou kurzy?

20. června 2026  7:28

Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou: Program, výsledky, vstupenky

Jan Faltejsek (vlevo) během dostihového mítinku v Pardubicích

Na sobotu 20. června 2026 je v Pardubicích připraven další dostihový den. Celkem uvidíme 9 závodů, tím hlavním je druhá kvalifikace na Velkou pardubickou.

20. června 2026  6:59

Jak se registrovat u Fortuny: Návod krok za krokem, Bank ID a bonusy

Nový smíchovský mural

Registrace u Fortuny probíhá kompletně online a zabere jen pár minut. Tento návod popisuje, jak si účet u Fortuny založit přes mobil i počítač, jak proběhne ověření totožnosti přes Bank ID a jaké...

19. června 2026  18:45

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

19. června 2026  18:09

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i čtyři české tenistky. V našem přehledu...

19. června 2026  18:02

Turecko – Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale živě

Turečtí fandové před utkáním s Austrálií.

Program základní skupiny D na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje střetnutím týmů, které v úvodním kole nebodovaly. Turecko po prohře s Austrálií vyzve Paraguay, jež vysoko podlehla domácímu...

19. června 2026

Slovak Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Šipkařská série turnajů PDC European Tour míří poprvé na Slovensko, od 19. do 21. června 2026 se hraje v Bratislavě. Přečtěte si, kde turnaj sledovat, kdo si zahraje a jak je to se vstupenkami.

19. června 2026  11:24

Skotsko – Maroko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Marocký útočník Ismael Sajbárí se raduje ze svého gólu proti Brazílii.

Program základní skupiny C na mistrovství světa ve fotbale 2026 přináší ve druhém kole velmi zajímavou konfrontaci. Skotsko se na stadionu v Bostonu utká s výběrem Maroka. Skotové v úvodním zápase...

19. června 2026  10:19

Jak sázet na fotbal (2026): Průvodce typy sázek a analýzou

Sázky, korupce - ilustrační snímek

Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším – ať už jde o Chance ligu, Premier League nebo Ligu mistrů. Tento průvodce shrnuje, jak sázet na fotbal: jaké jsou hlavní typy sázek, která data se...

19. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.