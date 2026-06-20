Sázková kancelář Synot favorizuje v tomto střetnutí Ekvádor. Jihoamerický celek disponuje zkušenějším kádrem složeným z hráčů působících v předních evropských ligách. Curaçao vstupuje do zápasu z pozice outsidera. Bookmakeři nabízejí kromě sázek na konečný výsledek také LIVE příležitosti přímo v průběhu utkání, včetně sázek na počet gólů, rohové kopy nebo střelce branek.
Kdy a kde sledovat zápas Ekvádor vs. Curaçao?
Utkání druhého kola skupiny E se odehraje v neděli 21. června 2026 od 2:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium ve Spojených státech. V přímém přenosu utkání divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 2:00 (SELČ)
- Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Ma Ning (Čína)
Ekvádor přišel o neporazitelnost v samotném závěru
Svěřenci argentinského trenéra Sebastiána Beccaceceho v prvním zápase podlehli Pobřeží slonoviny 0:1, když inkasovali v závěrečných minutách utkání. Tato porážka ukončila sérii Ekvádoru, který předtím neprohrál 19 zápasů v řadě a během této šňůry udržel 13 čistých kont.
Předpokládaná sestava Ekvádoru
Galíndez – Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié – Franco, Caicedo – Yeboah, Vite, Plata – Valencia
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|15. června
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|1:0
|MS ve fotbale (Skupina E)
|7. června
|Ekvádor – Guatemala
|3:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Ekvádor – Saúdská Arábie
|2:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Nizozemsko – Ekvádor
|1:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Maroko – Ekvádor
|1:1
|Přátelský zápas
Debutant Curaçao inkasovalo od Německa sedm branek
Ostrovní stát Curaçao, který na lavičce vede nizozemský trenér Dick Advocaat, utrpěl při svém debutu na mistrovství světa porážku 1:7 od Německa. Nováček sice dokázal držet nerozhodný stav úvodních 38 minut, potom přestal tempo favorita stíhat. Historicky první gól země na světových šampionátech vstřelil záložník Livano Comenencia. Curaçao zaznamenalo jedinou výhru z posledních pěti utkání, ve kterých celkově inkasovalo 19 branek.
Předpokládaná sestava Curaçaa
Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Chong, Locadia, Hansen
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Německo – Curaçao
|7:1
|MS ve fotbale (Skupina E)
|7. června
|Curaçao – Aruba
|4:0
|Přátelský zápas
|30. května
|Skotsko – Curaçao
|4:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Austrálie – Curaçao
|5:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Čína – Curaçao
|2:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy Ekvádor vs. Curaçao
Duel v Kansas City bude pro obě reprezentace historicky prvním vzájemným měřením sil. Ekvádor a Curaçao se na mezinárodní úrovni v žádném soutěžním ani přátelském zápase doposud neutkaly.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2.
|Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0