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Kdy a kde sledovat zápas Egypt – Írán na MS 2026?
V napínavé skupině G je na tom zatím nejlépe Egypt, který jako jediný zapsal v zápase tři body. Írán je v těžší pozici a potřeboval by tento duel nejlépe vyhrát. Začátek je v sobotu 27. června od 5:00 ráno, živé vysílání najdete na ČT sport. Pro zájemce je připraven i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 27. června 2026 od 5:00
|Dějiště:
|Lumen Field, Seattle, USA
|Rozhodčí:
|Szymon Marciniak (Polsko)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Egypt – Írán na MS ve fotbale 2026
Vypsané sázkové kurzy u Synotu naznačují, že můžeme být svědky vyrovnaného utkání. Egyptu stačí pro absolutní klid i remíza, dále by ale nejspíš prošel i přes prohru – díky čtyřem bodům z tabulky třetích týmů.
Zajímavé kurzy
Nesměl by si však výrazně zhoršit skóre.
Írán má body jen dva za dvě remízy, další „plichta“ by nemusela na postup stačit a hráči by museli čekat, jak dopadnou další duely. Prohra pak znamená pro asijskou zemi téměř jistý konec snu o play-off mistrovství světa. Jen se dvěma body by to totiž na postup stačit nemělo.
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Egypt může být v klidu, Írán potřebuje tři body
Reprezentace Egypta je po dvou zápasech možná trochu překvapivě na čele tabulky. V prvním zápase totiž dokázali hráči remizovat s Belgií a nebýt vlastního gólu, který si připsal obránce Hany, možná by dokonce brali tři body.
Ty se jim podařilo získat s Novým Zélandem, přestože prohráli první poločas. Postupně se pak totiž trefili Ziko, Salah i Trezeguet, což znamená, že má africký celek na dosah historický postup do další fáze. Dnes týmu nepomůžou zranění Fathy a Abdelmaguid.
Írán na tom tak dobře není. Proti Zélandu musel dokonce dvakrát dotahovat skóre a ze remízu byl ještě rád, s Belgií zamrzí neuznaný gól kvůli ofsajdu a nevyužitá půlhodinová „přesilovka“, kterou Íránci díky vyloučení Ngoye měli. Utkání nakonec skončilo bez branek.
Předpokládané sestavy
Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush
Írán: Beiranvand – Hajsafi, Nemati, Khalilzadeh, Kanaani, Rezaeian – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh – Taremi
|Egypt
|22. 6.
|Nový Zéland – Egypt
|1:3
|15. 6.
|Belgie – Egypt
|1:1
|Írán
|21. 6.
|Belgie – Írán
|0:0
|16. 6.
|Írán – Nový Zéland
|2:2
Vzájemné zápasy Egypta a Íránu
Tyto země se zatím nikdy na mistrovství světa nepotkali, půjde o jejich první vzájemný zápas. A hned takto důležitý.