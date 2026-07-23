Kdy a kde sledovat zápas Dunajská Streda – Mostar v Konferenční lize?
Po loňském vyloučení se Dunajská Streda znovu představí v Konferenční lize, ve druhém předkole se tentokrát utká s Mostarem. Začíná se na Slovensku, začátek je ve čtvrtek 23. července v 18:30. Přenos mohou zájemci sledovat na STVR Šport.
|Datum:
|čtvrtek 23. července 2026 od 18:30
|Dějiště:
|MOL Aréna Dunajská Streda, Slovensko
|Rozhodčí:
|Stefan Ebner (Rakousko)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|TV přenos:
|STVR Šport
Aktuální kurzy DAC Dunajská Streda – Velež Mostar v předkole Konferenční ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí zápas zcela jasně. Dunajská Streda je doma obrovským favoritem, kurz se totiž pohybuje pod hranicí 1,30.
Mostar měl problémy už v prvním předkole, postup přes slovenský klub by se rovnal malé senzaci. Dnes je kurz na výhru okolo 13,00. Za vsazenou stokorunu byste tak mohli získat 1 300 Kč.
Kromě předzápasových kurzů máte během zápasu dostupné i live sázky. Využijete je během celého zápasu, kurzy se mění v závislosti na tom, co se právě děje na hřišti.
Dunajská Streda skončila v lize druhá
FC DAC 1904 Dunajská Streda je zpátky v Evropě. Loni majitel porušil pravidla o vícenásobném vlastnictví klubů a tým byl vyloučen, letos už je vše v pořádku a druhý tým slovenské ligy si zahraje druhé předkolo Konferenční ligy.
Poprvé se Dunajská Streda dostala do evropských pohárů už na konci 80. let, návrat se pak uskutečnil až v sezoně 2018/19. Od té doby je tento tým v předkolech Evropské či Konferenční ligy pravidelně, nejlépe však skončil ve třetím předkole.
Po konci ligy má za sebou DAC kvalitní přípravu. Poslední tři duely byly proti kvalitním soupeřům – s Austrií Vídeň byla k vidění remíza, proti Hapoelu Tel Aviv těsná prohra a poslední zápas znamenal výhru nad Boltonem.
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Velež Mostar už má sebou první předkolo
FK Velež Mostar je jeden z nejúspěšnějších bosenských klubů. V posledním ročníku nejvyšší ligy obsadil 4. místo, s městským rivalem Zrinjski pak prohrál finále poháru.
To stačilo na účast v předkole Konferenční ligy, kde se tento tradiční klub zkusí probojovat celkově počtvrté. První krok už má za sebou, s moldavským Milsami ale šlo o velkou bitvu – Mostar doma jen remizoval 1:1, o postupu rozhodl až v závěru venkovního zápasu (1:0).
Ostré kvalifikační zápasy mohou Mostaru pomoci, dnes však stojí proti mnohem kvalitnějšímu soupeři. Na vyrovnání maxima v podobě 3. předkola ze sezony 2021/22 to letos nevypadá.
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|FC DAC 1904 Dunajská Streda
|17. 7.
|Dun. Streda – Bolton
|2:1
|11. 7.
|Dun. Streda – H. Tel Aviv
|0:1
|8. 7.
|Austria Vídeň – Dun. Streda
|1:1
|FK Velež Mostar
|16. 7.
|Milsami – Mostar
|0:1
|9. 7.
|Mostar – Milsami
|1:1
|26. 5.
|Zrijnski – Mostar
|3:0
Vzájemné zápasy Dunajské Stredy a Mostaru
Dunajská Streda a Velež Mostar na sebe zatím nikdy nenarazili, půjde o jejich první měření sil.