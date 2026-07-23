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Dunajská Streda - Mostar v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Kamil Jurek
  9:55

Fotbal, hřiště, míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Dalším slovenským klubem v evropských pohárech je FC DAC 1904 Dunajská Streda, v předkole Konferenční ligy ji čeká bosenský FK Velež Mostar. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat.

Kdy a kde sledovat zápas Dunajská Streda – Mostar v Konferenční lize?

Po loňském vyloučení se Dunajská Streda znovu představí v Konferenční lize, ve druhém předkole se tentokrát utká s Mostarem. Začíná se na Slovensku, začátek je ve čtvrtek 23. července v 18:30. Přenos mohou zájemci sledovat na STVR Šport.

Datum:čtvrtek 23. července 2026 od 18:30
Dějiště:MOL Aréna Dunajská Streda, Slovensko
Rozhodčí:Stefan Ebner (Rakousko)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:STVR Šport

Aktuální kurzy DAC Dunajská Streda – Velež Mostar v předkole Konferenční ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Více než 2.5 gólů: 1,70
  • Dun. Streda a 2.5+ gólů: 1,74
  • Remíza po 1. pol.: 2,67

Bookmakeři Synot Tipu vidí zápas zcela jasně. Dunajská Streda je doma obrovským favoritem, kurz se totiž pohybuje pod hranicí 1,30.

Mostar měl problémy už v prvním předkole, postup přes slovenský klub by se rovnal malé senzaci. Dnes je kurz na výhru okolo 13,00. Za vsazenou stokorunu byste tak mohli získat 1 300 Kč.

Kromě předzápasových kurzů máte během zápasu dostupné i live sázky. Využijete je během celého zápasu, kurzy se mění v závislosti na tom, co se právě děje na hřišti.

DAC Dun. Streda 1,25 remíza 6,18
FK Velež Mostar 13,03

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Dunajská Streda skončila v lize druhá

FC DAC 1904 Dunajská Streda je zpátky v Evropě. Loni majitel porušil pravidla o vícenásobném vlastnictví klubů a tým byl vyloučen, letos už je vše v pořádku a druhý tým slovenské ligy si zahraje druhé předkolo Konferenční ligy.

Poprvé se Dunajská Streda dostala do evropských pohárů už na konci 80. let, návrat se pak uskutečnil až v sezoně 2018/19. Od té doby je tento tým v předkolech Evropské či Konferenční ligy pravidelně, nejlépe však skončil ve třetím předkole.

Po konci ligy má za sebou DAC kvalitní přípravu. Poslední tři duely byly proti kvalitním soupeřům – s Austrií Vídeň byla k vidění remíza, proti Hapoelu Tel Aviv těsná prohra a poslední zápas znamenal výhru nad Boltonem.

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Velež Mostar už má sebou první předkolo

FK Velež Mostar je jeden z nejúspěšnějších bosenských klubů. V posledním ročníku nejvyšší ligy obsadil 4. místo, s městským rivalem Zrinjski pak prohrál finále poháru.

To stačilo na účast v předkole Konferenční ligy, kde se tento tradiční klub zkusí probojovat celkově počtvrté. První krok už má za sebou, s moldavským Milsami ale šlo o velkou bitvu – Mostar doma jen remizoval 1:1, o postupu rozhodl až v závěru venkovního zápasu (1:0).

Ostré kvalifikační zápasy mohou Mostaru pomoci, dnes však stojí proti mnohem kvalitnějšímu soupeři. Na vyrovnání maxima v podobě 3. předkola ze sezony 2021/22 to letos nevypadá.

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Poslední zápasy Dunajské Stredy a Mostaru
FC DAC 1904 Dunajská Streda
17. 7.Dun. Streda – Bolton2:1
11. 7.Dun. Streda – H. Tel Aviv0:1
8. 7.Austria Vídeň – Dun. Streda1:1
FK Velež Mostar
16. 7.Milsami – Mostar0:1
9. 7.Mostar – Milsami1:1
26. 5.Zrijnski – Mostar3:0

Vzájemné zápasy Dunajské Stredy a Mostaru

Dunajská Streda a Velež Mostar na sebe zatím nikdy nenarazili, půjde o jejich první měření sil.

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Dalším slovenským klubem v evropských pohárech je FC DAC 1904 Dunajská Streda, v předkole Konferenční ligy ji čeká bosenský FK Velež Mostar. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat.

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