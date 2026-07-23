Kde sledovat zápas Dukla Praha - Česká Lípa živě
Fanoušci české druhé nejvyšší fotbalové soutěže mají v letošní sezóně široké možnosti, jak zápasy sledovat. Kompletní porci všech utkání Chance Národní Ligy pokrývají živé přenosy u sázkových kanceláří.
- Placená platforma: Zápas bude z pohledu oficiálních vysílatelů dostupný výhradně na videoportálu CHNLIGA.TV, který pokrývá právě všechny duely mimo televizní obrazovky.
- Živý přenos zdarma: Utkání můžete naštěstí sledovat také zdarma po bezplatné registraci u sázkové kanceláře na TV Chance.
- Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, průběh utkání minutu po minutě nabízí náš textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas
V úvodním měření sil nové sezóny platí za favorita domácí Dukla Praha, která se opírá o zkušenosti z vyšších soutěží i výhodu domácího prostředí na Julisce. Česká Lípa přijíždí v roli outsidera, který bude spoléhat na pevnou defenzivu a rychlé protiútoky.
Jelikož jde o první oficiální zápas sezóny, obě mužstva se budou na hřišti zpočátku spíše rozkoukávat. Vzhledem k přípravným zápasům obou týmů, ve kterých padalo poměrně dost branek, se nabízí i zajímavé sázkové příležitosti na počet gólů v utkání či sázky na to, že se prosadí oba týmy. Kompletní kurzovou nabídku včetně LIVE sázek nabízí sázková kancelář Synot Tip.
Výsledky týmů v přípravě
Oba celky absolvovaly před startem soutěže sérii přípravných duelů, ve kterých trenéři testovali nové hráče i taktické varianty.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|17. 7. 2026
|Ústí nad Labem – Dukla Praha
|2:2
|11. 7. 2026
|Dukla Praha – Sparta Praha B
|4:2
|4. 7. 2026
|Slovan Liberec – Dukla Praha
|2:2
|27. 6. 2026
|Vlašim – Dukla Praha
|2:1
|26. 6. 2026
|Mladá Boleslav – Dukla Praha
|2:0
|Datum
|Zápas
|Skóre
|17. 7. 2026
|Česká Lípa – Velké Hamry
|3:0
|11. 7. 2026
|Česká Lípa – Písek
|2:2
|8. 7. 2026
|Varnsdorf – Česká Lípa
|0:6
|13. 6. 2026
|Česká Lípa – Kladno
|2:3
|10. 6. 2026
|Kladno – Česká Lípa
|0:2
Program 1. kola Chance Národní Ligy
Úvodní kolo nabídne vedle souboje na Julisce řadu dalších atraktivních duelů.
|Zápas
|Termín a čas
|Hanácká Slavia – Táborsko
|Pátek 24. 7., 18:00
|Prostějov – Třinec
|Pátek 24. 7., 18:00
|Jihlava – Viktoria Žižkov
|Pátek 24. 7., 18:00
|Ústí nad Labem – Kladno
|Pátek 24. 7., 18:00
|Dukla Praha – Arsenal Česká Lípa
|Pátek 24. 7., 18:00
|Slavia Praha B – Příbram
|Neděle 26. 7., 10:15
|Baník Ostrava B – Vlašim
|Neděle 26. 7., 14:30
|Opava – Karviná
|Pondělí 27. 7., 18:00