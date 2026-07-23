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Dukla Praha - Česká Lípa v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance Národní Ligy živě

Kristýna Polášková
  12:11

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na hřišti Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

V úvodním kole nového ročníku Chance Národní Ligy 2026/27 přivítá pražská Dukla na svém stadionu celek FK Arsenal Česká Lípa. Hraje se v pátku 24. července od 18:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, nebo live stream a jaké jsou aktuální kurzy.

Kde sledovat zápas Dukla Praha - Česká Lípa živě

Fanoušci české druhé nejvyšší fotbalové soutěže mají v letošní sezóně široké možnosti, jak zápasy sledovat. Kompletní porci všech utkání Chance Národní Ligy pokrývají živé přenosy u sázkových kanceláří.

  • Placená platforma: Zápas bude z pohledu oficiálních vysílatelů dostupný výhradně na videoportálu CHNLIGA.TV, který pokrývá právě všechny duely mimo televizní obrazovky.
  • Živý přenos zdarma: Utkání můžete naštěstí sledovat také zdarma po bezplatné registraci u sázkové kanceláře na TV Chance.
  • Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, průběh utkání minutu po minutě nabízí náš textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas

V úvodním měření sil nové sezóny platí za favorita domácí Dukla Praha, která se opírá o zkušenosti z vyšších soutěží i výhodu domácího prostředí na Julisce. Česká Lípa přijíždí v roli outsidera, který bude spoléhat na pevnou defenzivu a rychlé protiútoky.

Jelikož jde o první oficiální zápas sezóny, obě mužstva se budou na hřišti zpočátku spíše rozkoukávat. Vzhledem k přípravným zápasům obou týmů, ve kterých padalo poměrně dost branek, se nabízí i zajímavé sázkové příležitosti na počet gólů v utkání či sázky na to, že se prosadí oba týmy. Kompletní kurzovou nabídku včetně LIVE sázek nabízí sázková kancelář Synot Tip.

Dukla Praha 1,48 remíza 4,44
FK Arsenal Česká Lípa 5,53

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Výsledky týmů v přípravě

Oba celky absolvovaly před startem soutěže sérii přípravných duelů, ve kterých trenéři testovali nové hráče i taktické varianty.

Dukla Praha
DatumZápasSkóre
17. 7. 2026Ústí nad Labem – Dukla Praha2:2
11. 7. 2026Dukla Praha – Sparta Praha B4:2
4. 7. 2026Slovan Liberec – Dukla Praha2:2
27. 6. 2026Vlašim – Dukla Praha2:1
26. 6. 2026Mladá Boleslav – Dukla Praha2:0
FK Arsenal Česká Lípa
DatumZápasSkóre
17. 7. 2026Česká Lípa – Velké Hamry3:0
11. 7. 2026Česká Lípa – Písek2:2
8. 7. 2026Varnsdorf – Česká Lípa0:6
13. 6. 2026Česká Lípa – Kladno2:3
10. 6. 2026Kladno – Česká Lípa0:2

Program 1. kola Chance Národní Ligy

Úvodní kolo nabídne vedle souboje na Julisce řadu dalších atraktivních duelů.

Program 1. kola Chance Národní Ligy
ZápasTermín a čas
Hanácká Slavia – TáborskoPátek 24. 7., 18:00
Prostějov – TřinecPátek 24. 7., 18:00
Jihlava – Viktoria ŽižkovPátek 24. 7., 18:00
Ústí nad Labem – KladnoPátek 24. 7., 18:00
Dukla Praha – Arsenal Česká LípaPátek 24. 7., 18:00
Slavia Praha B – PříbramNeděle 26. 7., 10:15
Baník Ostrava B – VlašimNeděle 26. 7., 14:30
Opava – KarvináPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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