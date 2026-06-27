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DR Kongo - Uzbekistán v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  17:25

Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Kolumbií a DR Kongo. | foto: AP

Závěrečný fotbalový zápas základní skupiny K na mistrovství světa 2026 přinese přímou konfrontaci DR Kongo - Uzbekistán o naději na postup. Ani jeden z týmů ještě v historii neokusil atmosféru vyřazovacích bojů. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách reprezentace pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí tento vůbec první vzájemný duel v historii.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře SynotTip považují za favorita africký celek. Uzbekistán po dvou těžkých prohrách nutně potřebuje drtivý triumf a shodu dalších okolností, aby mohl pomýšlet na zázrak. Kromě klasických předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání

Kongo DR 1,74 remíza 3,95
Uzbekistán 5,21

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Sledujte zápas DR Kongo - Uzbekistán živě v TV

Utkání třetího kola skupiny K se odehraje v neděli 28. června 2026 od 1:30 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 1:30 (SELČ)
  • Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Felix Zwayer (Německo)

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DR Kongo sahá po historickém úspěchu a sundává defenzivní okovy

Svěřenci trenéra Sébastiena Desabreho předvádějí na šampionátu mimořádně organizované výkony. Po senzační úvodní remíze 1:1 s favorizovaným Portugalskem sice v minulém kole podlehli Kolumbii těsně 0:1, ale herně rozhodně nezklamali. Defenzivní čísla DR Kongo jsou skvělá: Portugalce udrželi na hodnotě očekávaných gólů (xG) 0,65 a Kolumbii nepustili přes xG 0,98. Pokud chtějí postoupit, musí poprvé na turnaji zvítězit a poprvé udržet čisté konto.

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Předpokládaná sestava DR Kongo

Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Bongonda, Bakambu, Wissa

Poslední odehrané zápasy DR Kongo v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
24. červnaKolumbie – DR Kongo1:0MS ve fotbale (Skupina K)
17. června Portugalsko – DR Kongo1:1MS ve fotbale (Skupina K)
9. červnaDR Kongo – Chile1:2Přátelský zápas
3. červnaDánsko – DR Kongo0:0Přátelský zápas

Uzbekistán se po portugalském debaklu pokusí zachránit reputaci

Asijský debutant pod vedením italské legendy Fabia Cannavara prožívá tvrdý křest na světové scéně. Zatímco úvodní porážka 1:3 s Kolumbií ještě snesla přísnější měřítka, minulé úterní utkání s rozjetým Portugalskem skončilo naprostým kolapsem a drtivým debaklem 0:5. Uzbekistán má nejhorší defenzivu na turnaji: inkasoval už osm branek a jejich série bez vítězství ve všech soutěžích se natáhla na pět zápasů.

Mužstvo Z V R P S B
1.Kolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2.Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3.Demokratická republika Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4.Uzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Předpokládaná sestava Uzbekistánu

Yusupov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev – Fayzullaev, Urunov – Shomurodov

Poslední odehrané zápasy Uzbekistánu v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
23. června Portugalsko – Uzbekistán5:0MS ve fotbale (Skupina K)
18. června Uzbekistán – Kolumbie1:3MS ve fotbale (Skupina K)
8. června Nizozemsko – Uzbekistán2:1Přátelský zápas
2. červnaKanada – Uzbekistán2:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Nedělní duel na hřišti v Atlantě bude naprosto historickým momentem pro obě reprezentace. DR Kongo a Uzbekistán se totiž na mezinárodní úrovni v oficiálním fotbalovém utkání dosud nikdy v historii nepotkaly.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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