DR Kongo - Uzbekistán v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře SynotTip považují za favorita africký celek. Uzbekistán po dvou těžkých prohrách nutně potřebuje drtivý triumf a shodu dalších okolností, aby mohl pomýšlet na zázrak. Kromě klasických předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání
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Sledujte zápas DR Kongo - Uzbekistán živě v TV
Utkání třetího kola skupiny K se odehraje v neděli 28. června 2026 od 1:30 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 1:30 (SELČ)
- Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Felix Zwayer (Německo)
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DR Kongo sahá po historickém úspěchu a sundává defenzivní okovy
Svěřenci trenéra Sébastiena Desabreho předvádějí na šampionátu mimořádně organizované výkony. Po senzační úvodní remíze 1:1 s favorizovaným Portugalskem sice v minulém kole podlehli Kolumbii těsně 0:1, ale herně rozhodně nezklamali. Defenzivní čísla DR Kongo jsou skvělá: Portugalce udrželi na hodnotě očekávaných gólů (xG) 0,65 a Kolumbii nepustili přes xG 0,98. Pokud chtějí postoupit, musí poprvé na turnaji zvítězit a poprvé udržet čisté konto.
Předpokládaná sestava DR Kongo
Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Bongonda, Bakambu, Wissa
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|24. června
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|MS ve fotbale (Skupina K)
|17. června
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina K)
|9. června
|DR Kongo – Chile
|1:2
|Přátelský zápas
|3. června
|Dánsko – DR Kongo
|0:0
|Přátelský zápas
Uzbekistán se po portugalském debaklu pokusí zachránit reputaci
Asijský debutant pod vedením italské legendy Fabia Cannavara prožívá tvrdý křest na světové scéně. Zatímco úvodní porážka 1:3 s Kolumbií ještě snesla přísnější měřítka, minulé úterní utkání s rozjetým Portugalskem skončilo naprostým kolapsem a drtivým debaklem 0:5. Uzbekistán má nejhorší defenzivu na turnaji: inkasoval už osm branek a jejich série bez vítězství ve všech soutěžích se natáhla na pět zápasů.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3.
|Demokratická republika Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4.
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Předpokládaná sestava Uzbekistánu
Yusupov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev – Fayzullaev, Urunov – Shomurodov
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|23. června
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|MS ve fotbale (Skupina K)
|18. června
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
|MS ve fotbale (Skupina K)
|8. června
|Nizozemsko – Uzbekistán
|2:1
|Přátelský zápas
|2. června
|Kanada – Uzbekistán
|2:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Nedělní duel na hřišti v Atlantě bude naprosto historickým momentem pro obě reprezentace. DR Kongo a Uzbekistán se totiž na mezinárodní úrovni v oficiálním fotbalovém utkání dosud nikdy v historii nepotkaly.