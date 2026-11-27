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Kde sledovat zápas Dortmund – Leverkusen živě
- Termín a čas: Neděle 29. listopadu 2026 od 19:30 SEČ
- Místo konání: Signal Iduna Park, Dortmund
- Soutěž: Bundesliga, 11. kolo
- Televizní přenos: Nova Sport 3
- Online live stream: Tipsport
Aktuální forma
Mírným favoritem podle kurzů je domácí Dortmund. Bundesligu vede se 24 body a jako jediný údaj o jeho bilanci stačí sedm výher a tři remízy z deseti kol.
Po remíze 2:2 na hřišti Bayernu porazil v Lize mistrů Betis 2:1 a v bundeslize zdolal Elversberg 2:1 i Mönchengladbach 1:0. V úterý si z hřiště Arsenalu odvezl remízu 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 11. 2026
|Liga mistrů
|Arsenal – Dortmund
|1:1
|21. 11. 2026
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund
|0:1
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Elversberg
|2:1
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|Dortmund – Betis
|2:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Bayern – Dortmund
|2:2
Leverkusen je s 19 body pátý a na vedoucí Dortmund ztrácí pět bodů. Po porážkách se Stuttgartem a Marseille vyhrál třikrát za sebou. V bundeslize uspěl v Kolíně nad Rýnem (2:1) a doma zdolal Paderborn 4:0. Ve čtvrtek přidal výhru 2:0 na hřišti Dinama Záhřeb v Evropské lize.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|26. 11. 2026
|Evropská liga
|Dinamo Záhřeb – Leverkusen
|0:2
|21. 11. 2026
|Bundesliga
|Leverkusen – Paderborn
|4:0
|8. 11. 2026
|Bundesliga
|Kolín n. R. – Leverkusen
|1:2
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Leverkusen – Marseille
|0:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Leverkusen – Stuttgart
|2:4
Statistiky a klíčoví hráči
Dortmund má po deseti kolech nejlepší obranu Bundesligy. Inkasoval jen sedm gólů. Leverkusen má s 24 brankami třetí nejproduktivnější útok a vyslal 179 střel, druhý nejvyšší počet v soutěži.
Patrik Schick je s devíti góly druhým nejlepším střelcem Bundesligy. Z hráčů Dortmundu dal nejvíc branek Felix Nmecha, který se trefil pětkrát. Oba týmy mají výrazné hráče i na krajích. Julian Ryerson vyslal 39 centrů ze hry, což ho řadí na druhé místo v lize. Miguel Gutiérrez z Leverkusenu má na kontě 37 centrů ze hry a čtyři asistence.
|Borussia Dortmund
|Bayer Leverkusen
|Umístění v tabulce (Body)
|1. místo (24 b)
|5. místo (19 b)
|Bilance (V–R–P)
|7–3–0
|6–1–3
|Skóre
|17:7
|24:17
|Celkový počet střel (pořadí)
|149 (8. v lize)
|179 (2. v lize)
|Nejlepší střelci
|F. Nmecha (5), S. Guirassy (3), F. Silva (3)
|P. Schick (9), I. Maza (3)
|Nejlepší nahrávači
|S. Guirassy, M. Beier, F. Silva (všichni 2)
|M. Gutiérrez (4), I. Maza (3)
|Zákroky brankářské jedničky
|G. Kobel (30 zákroků)
|M. Flekken (23 zákroků)
|Nejrychlejší hráč (km/h)
|J. Gadou (36,55 km/h)
|M. Diaby (35,56 km/h)
Vzájemné zápasy
V posledních pěti vzájemných zápasech pokaždé vyhráli hosté. Leverkusen při posledních dvou návštěvách Dortmundu zvítězil shodně 1:0, jednou v bundeslize a jednou v německém poháru. Dortmund vyhrál oba poslední ligové duely v Leverkusenu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|11. 4. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Leverkusen
|0:1
|2. 12. 2025
|DFB-Pokal
|Dortmund – Leverkusen
|0:1
|29. 11. 2025
|Bundesliga
|Leverkusen – Dortmund
|1:2
|11. 5. 2025
|Bundesliga
|Leverkusen – Dortmund
|2:4
|10. 1. 2025
|Bundesliga
|Dortmund – Leverkusen
|2:3
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Dortmund
|10
|7
|3
|0
|17:7
|24
|2.
|Bayern
|10
|6
|4
|0
|30:10
|22
|3.
|Freiburg
|10
|7
|1
|2
|21:10
|22
|4.
|RB Lipsko
|10
|7
|0
|3
|32:14
|21
|5.
|Leverkusen
|10
|6
|1
|3
|24:17
|19
|6.
|Brémy
|10
|5
|3
|2
|21:15
|18
|7.
|Frankfurt
|10
|4
|3
|3
|16:20
|15
|8.
|Stuttgart
|10
|4
|1
|5
|15:15
|13
|9.
|Elversberg
|10
|4
|1
|5
|17:19
|13
|10.
|Augsburg
|10
|3
|3
|4
|23:21
|12
|11.
|Hoffenheim
|10
|4
|0
|6
|16:18
|12
|12.
|Hamburk
|10
|4
|0
|6
|10:24
|12
|13.
|Mohuč
|10
|3
|1
|6
|19:22
|10
|14.
|Kolín nad Rýnem
|10
|2
|4
|4
|11:15
|10
|15.
|Paderborn
|10
|2
|4
|4
|8:15
|10
|16.
|Schalke
|10
|1
|4
|5
|5:11
|7
|17.
|Union Berlín
|10
|1
|4
|5
|8:26
|7
|18.
|Mönchengladbach
|10
|1
|1
|8
|12:26
|4