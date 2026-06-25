Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot považuje za jasného favorita africký výběr, který se nachází o 50 míst výše ve světovém žebříčku FIFA. Pobřeží slonoviny stačí k jistotě postupu ze druhého místa i remíza. Naopak Curaçao, které platí za největšího outsidera skupiny, musí pro uchování naděje na senzační postup bezpodmínečně zvítězit. Kromě předzápasových příležitostí na výsledek či střelce branek bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo během hry.
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Sledujte zápas Curaçao - Pobřeží slonoviny živě v TV
Utkání třetího kola skupiny E se odehraje ve čtvrtek 25. června 2026 od 22:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field ve Filadelfii ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 25. června 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: Lincoln Financial Field, Filadelfia, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)
Curaçao chce další senzaci, hrdinou je brankář
Karibský ostrovní stát Curaçao, který je z hlediska počtu obyvatel vůbec nejmenší zemí v historii světových šampionátů, prožívá v Severní Americe svůj velký debut. Po úvodním těžkém debaklu 1:7 od Německa dokázali svěřenci trenéra Dicka Advocaata šokovat fotbalový svět, když vybojovali historicky první bod za bezbrankovou remízu 0:0 s favorizovaným Ekvádorem.
Hrdinou zápasu se stal zkušený brankář Eloy Room, který zlikvidoval 15 střeleckých pokusů Ekvádoru. Tím vyrovnal historický rekord Tim Howard z roku 2014 v počtu úspěšných zákroků během jednoho zápasu MS od začátku oficiálního měření v roce 1966. Room navíc proti Africkému soupeři nastoupí k 75. reprezentačnímu startu, čímž vyrovná národní rekord.
Předpokládaná sestava Curaçaa
Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|21. června
|Ekvádor – Curaçao
|0:0
|MS ve fotbale (Skupina E)
|14. června
|Německo – Curaçao
|7:1
|MS ve fotbale (Skupina E)
|7. června
|Curaçao – Aruba
|4:0
|Přátelský zápas
Pobřeží slonoviny chce potvrdit roli favorita, Singo je zraněný
Reprezentace Pobřeží slonoviny pod vedením trenéra Emerseho Faého se prezentuje velmi dobrými výkony. Sloni nejprve porazili Ekvádor 1:0, v minulém kole však nešťastně ztratili nadějně rozepsaný zápas s Německem, kterému podlehli 1:2 gólem až ve 94. minutě zápasu. To ukončilo jejich čtyřzápasovou šňůru výher ve všech soutěžích. I přesto mají postupové karty ve svých rukou.
Africký tým se však musí obejít bez jedné ze svých největších opor. Obránce Wilfried Singo si proti Německu poranil hamstring a do hry nezasáhne.
Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny
Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangaré, Kessié, Inao Oulaï – Diallo, Bonny, Diomandé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|20. června
|Německo – Pobřeží slonoviny
|2:1
|MS ve fotbale (Skupina E)
|15. června
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|1:0
|MS ve fotbale (Skupina E)
|4. června
|Francie – Pobřeží slonoviny
|1:2
|Přátelský zápas
|31. března
|Skotsko – Pobřeží slonoviny
|0:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Čtvrteční zápas v Pensylvánii bude premiérou pro obě země. Curaçao se s žádným africkým soupeřem ve své fotbalové historii dosud nikdy neutkalo, stejně tak Pobřeží slonoviny odehraje svůj vůbec první zápas na MS proti týmu z federace CONCACAF.