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Curaçao - Pobřeží slonoviny na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  16:01

Franck Kessie z Pobřeží slonoviny zpracovává míč v zápase s Německem. | foto: Reuters

Zápas Curaçao - Pobřeží slonoviny uzavře program základní skupiny E na fotbalovém mistrovství světa 2026. Oba týmy stále bojují o premiérový historický postup do vyřazovací fáze. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách reprezentace pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí toto klíčové střetnutí.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje za jasného favorita africký výběr, který se nachází o 50 míst výše ve světovém žebříčku FIFA. Pobřeží slonoviny stačí k jistotě postupu ze druhého místa i remíza. Naopak Curaçao, které platí za největšího outsidera skupiny, musí pro uchování naděje na senzační postup bezpodmínečně zvítězit. Kromě předzápasových příležitostí na výsledek či střelce branek bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo během hry.

Curacao 15,44 remíza 8,2
Pobřeží slonoviny 1,2

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Sledujte zápas Curaçao - Pobřeží slonoviny živě v TV

Utkání třetího kola skupiny E se odehraje ve čtvrtek 25. června 2026 od 22:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field ve Filadelfii ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 25. června 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: Lincoln Financial Field, Filadelfia, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)

Curaçao chce další senzaci, hrdinou je brankář

Karibský ostrovní stát Curaçao, který je z hlediska počtu obyvatel vůbec nejmenší zemí v historii světových šampionátů, prožívá v Severní Americe svůj velký debut. Po úvodním těžkém debaklu 1:7 od Německa dokázali svěřenci trenéra Dicka Advocaata šokovat fotbalový svět, když vybojovali historicky první bod za bezbrankovou remízu 0:0 s favorizovaným Ekvádorem.

Hrdinou zápasu se stal zkušený brankář Eloy Room, který zlikvidoval 15 střeleckých pokusů Ekvádoru. Tím vyrovnal historický rekord Tim Howard z roku 2014 v počtu úspěšných zákroků během jednoho zápasu MS od začátku oficiálního měření v roce 1966. Room navíc proti Africkému soupeři nastoupí k 75. reprezentačnímu startu, čímž vyrovná národní rekord.

Předpokládaná sestava Curaçaa

Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia

Poslední odehrané zápasy Curaçaa v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
21. červnaEkvádor – Curaçao0:0MS ve fotbale (Skupina E)
14. června Německo – Curaçao7:1MS ve fotbale (Skupina E)
7. červnaCuraçao – Aruba4:0Přátelský zápas

Pobřeží slonoviny chce potvrdit roli favorita, Singo je zraněný

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Reprezentace Pobřeží slonoviny pod vedením trenéra Emerseho Faého se prezentuje velmi dobrými výkony. Sloni nejprve porazili Ekvádor 1:0, v minulém kole však nešťastně ztratili nadějně rozepsaný zápas s Německem, kterému podlehli 1:2 gólem až ve 94. minutě zápasu. To ukončilo jejich čtyřzápasovou šňůru výher ve všech soutěžích. I přesto mají postupové karty ve svých rukou.

Africký tým se však musí obejít bez jedné ze svých největších opor. Obránce Wilfried Singo si proti Německu poranil hamstring a do hry nezasáhne.

Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny

Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangaré, Kessié, Inao Oulaï – Diallo, Bonny, Diomandé

Poslední odehrané zápasy Pobřeží slonoviny v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
20. června Německo – Pobřeží slonoviny2:1MS ve fotbale (Skupina E)
15. června Pobřeží slonoviny – Ekvádor1:0MS ve fotbale (Skupina E)
4. červnaFrancie – Pobřeží slonoviny1:2Přátelský zápas
31. březnaSkotsko – Pobřeží slonoviny0:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Čtvrteční zápas v Pensylvánii bude premiérou pro obě země. Curaçao se s žádným africkým soupeřem ve své fotbalové historii dosud nikdy neutkalo, stejně tak Pobřeží slonoviny odehraje svůj vůbec první zápas na MS proti týmu z federace CONCACAF.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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