Kde sledovat zápas CSKA 1948 Sofia – Spartak Trnava živě
Odveta 2. předkola Konferenční ligy mezi CSKA 1948 Sofia a Spartakem Trnava se odehraje v úterý 28. července v 19:30 na Národním stadionu Vasila Levského v Sofii. Přímý přenos vysílá stanice STVR Šport.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání pro slovenské i české diváky odvysílá stanice STVR Šport.
- Dějiště: Národní stadion Vasila Levského, Sofia (Bulharsko).
- Rozhodčí: Walter Altmann (Rakousko).
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Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip nabízí pro tento duel širokou kurzovou nabídku. Úvodní střetnutí v Trnavě skončilo nerozhodně 0:0, když domácí trefili ve druhé půli pouze tyč. Trenér Trnavy Antonio Muñoz v ligové generálce se Skalicou (1:1) šetřil klíčové hráče, zatímco kouč Sofie Aleksandrov po výhře 2:1 nad Botevem Vratsa kompletně rotoval sestavu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|22. 7. 2026
|Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia
|0:0
|Konferenční liga (2. předkolo)
|22. 1. 2026
|CSKA 1948 Sofia – Spartak Trnava
|0:1
|Přípravný zápas
Vzhledem k opatrnému stylu obou týmů v prvním utkání se v kurzové nabídce nabízí sázky na nižší počet branek či vyrovnaný stav po prvním poločase. Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve 3. předkole na úspěšnějšího z dvojice FC Paks - Panathinaikos Atény. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba celky vstoupily do nové sezóny vedle pohárových povinností už i v domácích soutěžích.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 7. 2026
|CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa
|2:1
|1. bulharská liga
|22. 7. 2026
|Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia
|0:0
|Konferenční liga
|17. 7. 2026
|Spartak Varna – CSKA 1948 Sofia
|2:2
|1. bulharská liga
|7. 7. 2026
|Železničar Pančevo – CSKA 1948 Sofia
|0:1
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Varaždin – CSKA 1948 Sofia
|1:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 7. 2026
|Spartak Trnava – Skalica
|1:1
|Niké liga
|22. 7. 2026
|Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia
|0:0
|Konferenční liga
|14. 7. 2026
|Spartak Trnava – Besiktas
|3:2
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Spartak Trnava – Kroměříž
|1:3
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Spartak Trnava – Šamorín
|2:2
|Přípravný zápas