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CSKA Sofia - Spartak Trnava v TV: Kurzy a kde sledovat Konferenční ligu živě

Kristýna Polášková
  22:21

Hlavičkový souboj v přípravném zápase Plzně s Trnavou. | foto: Petr EretMAFRA

V odvetném utkání 2. předkola Konferenční ligy 2026/27 se fotbalisté Spartaku Trnava představí na půdě bulharského celku CSKA 1948 Sofia. Po úvodní bezbrankové remíze na Slovensku je duel otevřený. Hraje se v úterý 28. července od 19:30 na Národním stadionu Vasila Levského. Podívejte se, kde sledovat zápas CSKA 1948 Sofia - Spartak Trnava v TV živě a jaké jsou sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas CSKA 1948 Sofia – Spartak Trnava živě

Odveta 2. předkola Konferenční ligy mezi CSKA 1948 Sofia a Spartakem Trnava se odehraje v úterý 28. července v 19:30 na Národním stadionu Vasila Levského v Sofii. Přímý přenos vysílá stanice STVR Šport.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání pro slovenské i české diváky odvysílá stanice STVR Šport.
  • Dějiště: Národní stadion Vasila Levského, Sofia (Bulharsko).
  • Rozhodčí: Walter Altmann (Rakousko).
  • Kurzy: u Synot Tipu zde

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip nabízí pro tento duel širokou kurzovou nabídku. Úvodní střetnutí v Trnavě skončilo nerozhodně 0:0, když domácí trefili ve druhé půli pouze tyč. Trenér Trnavy Antonio Muñoz v ligové generálce se Skalicou (1:1) šetřil klíčové hráče, zatímco kouč Sofie Aleksandrov po výhře 2:1 nad Botevem Vratsa kompletně rotoval sestavu.

Vzájemné zápasy CSKA 1948 Sofia – Spartak Trnava
DatumZápasSkóreSoutěž
22. 7. 2026Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia0:0Konferenční liga (2. předkolo)
22. 1. 2026CSKA 1948 Sofia – Spartak Trnava0:1Přípravný zápas

Vzhledem k opatrnému stylu obou týmů v prvním utkání se v kurzové nabídce nabízí sázky na nižší počet branek či vyrovnaný stav po prvním poločase. Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve 3. předkole na úspěšnějšího z dvojice FC Paks - Panathinaikos Atény. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

FC CSKA 1948 1,94 remíza 3,47
Spartak Trnava 3,9

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba celky vstoupily do nové sezóny vedle pohárových povinností už i v domácích soutěžích.

CSKA 1948 Sofia
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 7. 2026CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa2:11. bulharská liga
22. 7. 2026Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia0:0Konferenční liga
17. 7. 2026Spartak Varna – CSKA 1948 Sofia2:21. bulharská liga
7. 7. 2026Železničar Pančevo – CSKA 1948 Sofia0:1Přípravný zápas
4. 7. 2026Varaždin – CSKA 1948 Sofia1:0Přípravný zápas
Spartak Trnava
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 7. 2026Spartak Trnava – Skalica1:1Niké liga
22. 7. 2026Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia0:0Konferenční liga
14. 7. 2026Spartak Trnava – Besiktas3:2Přípravný zápas
10. 7. 2026Spartak Trnava – Kroměříž1:3Přípravný zápas
10. 7. 2026Spartak Trnava – Šamorín2:2Přípravný zápas
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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