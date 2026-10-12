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Horníček proti nejhoršímu útoku ligy. Na výhru Newcastlu s nulou je kurz 3,98

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  9:58

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu. | foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Šesté kolo anglické Premier League uzavře v pondělí 12. října souboj Coventry s Newcastlem. Domácí nováček v minulém utkání po čtyřech porážkách poprvé zvítězil, Newcastle má na kontě osm bodů a drží se ve středu tabulky. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, zajímavé kurzy a co ukazují dosavadní statistiky?
Coventry City 3,3 remíza 3,65
Newcastle Utd. 2,26

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Základní informace o utkání Coventry vs. Newcastle
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 6. kolo
Termín a časpondělí 12. října 2026 od 21:00 SELČ
Místo konáníCoventry Building Society Arena, Coventry
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Sázkové kurzyU SynotTipu

Coventry doma ještě neskórovalo

Coventry City se po návratu do Premier League zatím výsledkově trápí. Svěřenci Franka Lamparda prohráli úvodní čtyři ligová utkání, první body získali až v minulém kole díky vítězství 1:0 na hřišti Nottinghamu Forest. Po pěti zápasech jim patří předposlední, devatenácté místo tabulky.

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  • Newcastle zvítězí s čistým kontem – kurz 3,98
  • Newcastle vyhraje 1:0 - kurz 9,15
  • Newcastle vyhraje 2:0 - kurz 10,94
  • Remíza 0:0 - kurz 12,41

Největším problémem nováčka je produktivita. Coventry vstřelilo v dosavadních pěti ligových zápasech jedinou branku, přestože se jeho průměrné držení míče blíží 60 procentům. Proti Nottinghamu dokázalo proměnit jednu z příležitostí a poprvé v sezoně také udrželo čisté konto.

Ještě výraznější jsou potíže na domácím stadionu. Coventry před vlastními fanoušky oba ligové zápasy prohrálo, navíc bez vstřeleného gólu. Celkové skóre 0:6 výrazně ovlivnila porážka 0:5 s Brightonem.

Lampardův tým se přitom nespoléhá pouze na obranu. Snaží se kombinovat a kontrolovat míč, jenže držení míče zatím nedokáže přetavit v dostatečný počet nebezpečných zakončení. Proti Newcastlu bude důležité také omezit chyby v defenzivě, která v pěti kolech inkasovala deset branek.

Poslední zápasy Coventry City
DatumZápasVýsledekSoutěž
19. 9. 2026Nottingham Forest – Coventry City 0:1Premier League
16. 9. 2026Coventry City – Aston Villa 1:3Ligový pohár
13. 9. 2026Coventry City – Brighton 0:5Premier League

Newcastle boduje, venku ale výrazně kolísá

Newcastle United vstoupil do nové sezony pod vedením Matthiase Jaissleho lépe než jeho pondělní soupeř. Po pěti ligových kolech získal osm bodů a nachází se na jedenácté příčce. Na rozdíl od Coventry nemá výraznější problémy se střílením branek, v dosavadních zápasech jich zaznamenal devět.

Naposledy Newcastle doma porazil Hull City 2:1 a napravil předchozí nezdar na hřišti Leedsu, kde podlehl 1:4. Právě venkovní výkony zatím představují jednu z největších neznámých. Zatímco proti Tottenhamu dokázaly Straky zvítězit 2:0, v Leedsu jejich obrana čtyřikrát inkasovala.

Ofenziva Newcastlu se prosadila v sedmi po sobě jdoucích soutěžních utkáních. Hosté se mohou opřít především o Harveyho Barnese, Jacoba Murphyho a Yoaneho Wissu, který by měl nastoupit na hrotu útoku.

Pozornost českých fanoušků bude poutat také brankář Lukáš Horníček. Český gólman nastoupil do všech pěti dosavadních ligových utkání a počítá se s ním i pro duel v Coventry.

Poslední zápasy Newcastle United
DatumZápasSoutěž
19. 9. 2026Newcastle – Hull City 2:1Premier League
14. 9. 2026Leeds – Newcastle 4:1Premier League
8. 9. 2026Millwall – Newcastle 0:1Ligový pohár

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Nejvýraznější rozdíl mezi oběma soupeři je v produktivitě. Coventry vstřelilo v pěti ligových kolech jediný gól, zatímco Newcastle devět. Hosté tak mají průměr 1,8 branky na zápas, domácí pouze 0,2.

Coventry naopak vede v držení míče, které dosahuje 59,5 procenta. Newcastle drží míč průměrně necelých 52 procent hrací doby. Samotná převaha v této statistice však domácím zatím výsledky nepřináší.

Oba týmy mají také shodný průměr inkasovaných branek. Coventry dostává dva góly na utkání, Newcastle 1,8. Defenziva hostů tak rovněž není bez problémů, což ukázala především porážka v Leedsu.

StatistikaCoventry CityNewcastle
Umístění19.11.
Body38
Góly na zápas0,21,8
Inkasované góly na zápas2,01,8
Střely na branku3,44,0
Držení míče59,5 %51,9 %
Rohové kopy5,04,8
Žluté karty0,81,9

Předpokládané sestavy a absence

Coventry se musí vypořádat s několika absencemi, které omezují především jeho útočné možnosti. Kvůli zranění nemají nastoupit Haji Wright a Kaine Kesler-Hayden, útočník Taiwo Awoniyi je suspendovaný.

Předpokládané sestavy a absence
Coventry CityNewcastle
Předpokládaná sestavaRushworth (B) – Mfuni, Thomas, Pinnock – Van Ewijk, Onyeka, Grimes, DaSilva – Rudoni, Tchaouna – Thomas-AsanteHorníček (B) – Miley, Thiaw, Botman, Hall – Nico, Steur – Murphy, Willock, Barnes – Wissa
Nebudou hrátWright (zranění), Kesler-Hayden (zranění), Awoniyi (trest)Elanga, Joelinton, Burn, Ramsey (zranění)
TrenérFrank LampardMatthias Jaissle

Na hrotu domácího útoku by tak měl nastoupit Brandon Thomas-Asante. Podporovat ho budou Jack Rudoni a Ephron Mason-Clark, zatímco ve středu pole se očekává start Matta Grimese.

Také Newcastle postrádá několik důležitých hráčů. Mimo hru mají být Anthony Elanga, Joelinton, Dan Burn a Jacob Ramsey.

Vzájemné zápasy Coventry vs. Newcastle (H2H)

Vzájemná bilance posledních let hovoří jednoznačně pro Newcastle. Straky vyhrály posledních sedm soutěžních utkání proti Coventry, přestože se oba soupeři naposledy střetli už v únoru 2010. Tehdy Newcastle zvítězil ve druhé nejvyšší anglické soutěži 4:1.

Poslední vítězství Coventry se datuje do října 1999, kdy doma porazilo Newcastle 4:1. Od té doby se týmy utkaly sedmkrát a pokaždé uspěli fotbalisté Newcastlu.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 2. 2010Newcastle – Coventry City 4:1Championship
9. 12. 2009Coventry City – Newcastle 0:2Championship
26. 8. 2008Coventry City – Newcastle 2:3Ligový pohár
29. 1. 2005Newcastle – Coventry City 3:1Anglický pohár
13. 1. 2001Newcastle – Coventry City 3:1Premier League

Kde sledovat Coventry vs. Newcastle

Přímý přenos utkání Coventry – Newcastle nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku.

Tabulka Premier League
Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.Manchester City660016:518
2.Arsenal650110:515
3.Brighton641118:513
4.Brentford624012:610
5.Everton62408:510
6.Chelsea631215:1310
7.Leeds62318:59
8.Hull City62318:69
9.Liverpool62317:79
10.Ipswich63039:129
11.Newcastle52219:98
12.Crystal Palace62139:127
13.Manchester United61329:96
14.Nottingham Forest61235:85
15.Aston Villa61236:115
16.Sunderland61146:124
17.Bournemouth60337:133
18.Tottenham60333:93
19.Coventry51041:103
20.Fulham60246:102

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