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|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 6. kolo
|Termín a čas
|pondělí 12. října 2026 od 21:00 SELČ
|Místo konání
|Coventry Building Society Arena, Coventry
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|U SynotTipu
Coventry doma ještě neskórovalo
Coventry City se po návratu do Premier League zatím výsledkově trápí. Svěřenci Franka Lamparda prohráli úvodní čtyři ligová utkání, první body získali až v minulém kole díky vítězství 1:0 na hřišti Nottinghamu Forest. Po pěti zápasech jim patří předposlední, devatenácté místo tabulky.
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Největším problémem nováčka je produktivita. Coventry vstřelilo v dosavadních pěti ligových zápasech jedinou branku, přestože se jeho průměrné držení míče blíží 60 procentům. Proti Nottinghamu dokázalo proměnit jednu z příležitostí a poprvé v sezoně také udrželo čisté konto.
Ještě výraznější jsou potíže na domácím stadionu. Coventry před vlastními fanoušky oba ligové zápasy prohrálo, navíc bez vstřeleného gólu. Celkové skóre 0:6 výrazně ovlivnila porážka 0:5 s Brightonem.
Lampardův tým se přitom nespoléhá pouze na obranu. Snaží se kombinovat a kontrolovat míč, jenže držení míče zatím nedokáže přetavit v dostatečný počet nebezpečných zakončení. Proti Newcastlu bude důležité také omezit chyby v defenzivě, která v pěti kolech inkasovala deset branek.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|19. 9. 2026
|Nottingham Forest – Coventry City
|0:1
|Premier League
|16. 9. 2026
|Coventry City – Aston Villa
|1:3
|Ligový pohár
|13. 9. 2026
|Coventry City – Brighton
|0:5
|Premier League
Newcastle boduje, venku ale výrazně kolísá
Newcastle United vstoupil do nové sezony pod vedením Matthiase Jaissleho lépe než jeho pondělní soupeř. Po pěti ligových kolech získal osm bodů a nachází se na jedenácté příčce. Na rozdíl od Coventry nemá výraznější problémy se střílením branek, v dosavadních zápasech jich zaznamenal devět.
Naposledy Newcastle doma porazil Hull City 2:1 a napravil předchozí nezdar na hřišti Leedsu, kde podlehl 1:4. Právě venkovní výkony zatím představují jednu z největších neznámých. Zatímco proti Tottenhamu dokázaly Straky zvítězit 2:0, v Leedsu jejich obrana čtyřikrát inkasovala.
Ofenziva Newcastlu se prosadila v sedmi po sobě jdoucích soutěžních utkáních. Hosté se mohou opřít především o Harveyho Barnese, Jacoba Murphyho a Yoaneho Wissu, který by měl nastoupit na hrotu útoku.
Pozornost českých fanoušků bude poutat také brankář Lukáš Horníček. Český gólman nastoupil do všech pěti dosavadních ligových utkání a počítá se s ním i pro duel v Coventry.
|Poslední zápasy Newcastle United
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|19. 9. 2026
|Newcastle – Hull City 2:1
|Premier League
|14. 9. 2026
|Leeds – Newcastle 4:1
|Premier League
|8. 9. 2026
|Millwall – Newcastle 0:1
|Ligový pohár
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Nejvýraznější rozdíl mezi oběma soupeři je v produktivitě. Coventry vstřelilo v pěti ligových kolech jediný gól, zatímco Newcastle devět. Hosté tak mají průměr 1,8 branky na zápas, domácí pouze 0,2.
Coventry naopak vede v držení míče, které dosahuje 59,5 procenta. Newcastle drží míč průměrně necelých 52 procent hrací doby. Samotná převaha v této statistice však domácím zatím výsledky nepřináší.
Oba týmy mají také shodný průměr inkasovaných branek. Coventry dostává dva góly na utkání, Newcastle 1,8. Defenziva hostů tak rovněž není bez problémů, což ukázala především porážka v Leedsu.
|Statistika
|Coventry City
|Newcastle
|Umístění
|19.
|11.
|Body
|3
|8
|Góly na zápas
|0,2
|1,8
|Inkasované góly na zápas
|2,0
|1,8
|Střely na branku
|3,4
|4,0
|Držení míče
|59,5 %
|51,9 %
|Rohové kopy
|5,0
|4,8
|Žluté karty
|0,8
|1,9
Předpokládané sestavy a absence
Coventry se musí vypořádat s několika absencemi, které omezují především jeho útočné možnosti. Kvůli zranění nemají nastoupit Haji Wright a Kaine Kesler-Hayden, útočník Taiwo Awoniyi je suspendovaný.
|Coventry City
|Newcastle
|Předpokládaná sestava
|Rushworth (B) – Mfuni, Thomas, Pinnock – Van Ewijk, Onyeka, Grimes, DaSilva – Rudoni, Tchaouna – Thomas-Asante
|Horníček (B) – Miley, Thiaw, Botman, Hall – Nico, Steur – Murphy, Willock, Barnes – Wissa
|Nebudou hrát
|Wright (zranění), Kesler-Hayden (zranění), Awoniyi (trest)
|Elanga, Joelinton, Burn, Ramsey (zranění)
|Trenér
|Frank Lampard
|Matthias Jaissle
Na hrotu domácího útoku by tak měl nastoupit Brandon Thomas-Asante. Podporovat ho budou Jack Rudoni a Ephron Mason-Clark, zatímco ve středu pole se očekává start Matta Grimese.
Také Newcastle postrádá několik důležitých hráčů. Mimo hru mají být Anthony Elanga, Joelinton, Dan Burn a Jacob Ramsey.
Vzájemné zápasy Coventry vs. Newcastle (H2H)
Vzájemná bilance posledních let hovoří jednoznačně pro Newcastle. Straky vyhrály posledních sedm soutěžních utkání proti Coventry, přestože se oba soupeři naposledy střetli už v únoru 2010. Tehdy Newcastle zvítězil ve druhé nejvyšší anglické soutěži 4:1.
Poslední vítězství Coventry se datuje do října 1999, kdy doma porazilo Newcastle 4:1. Od té doby se týmy utkaly sedmkrát a pokaždé uspěli fotbalisté Newcastlu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 2. 2010
|Newcastle – Coventry City
|4:1
|Championship
|9. 12. 2009
|Coventry City – Newcastle
|0:2
|Championship
|26. 8. 2008
|Coventry City – Newcastle
|2:3
|Ligový pohár
|29. 1. 2005
|Newcastle – Coventry City
|3:1
|Anglický pohár
|13. 1. 2001
|Newcastle – Coventry City
|3:1
|Premier League
Kde sledovat Coventry vs. Newcastle
Přímý přenos utkání Coventry – Newcastle nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku.
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2.
|Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3.
|Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4.
|Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5.
|Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6.
|Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7.
|Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8.
|Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9.
|Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10.
|Ipswich
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11.
|Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|12.
|Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13.
|Manchester United
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14.
|Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|15.
|Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|16.
|Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|17.
|Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|18.
|Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|19.
|Coventry
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|20.
|Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2