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Kdy a kde sledovat zápas Chorvatsko – Ghana na MS 2026?
Chorvatsko i Ghana jsou stále ve hře o přímé postupové místo, právě dnes o něj svedou vzájemný souboj. Začátek je v plánu na sobotu 27. června od 23:00 našeho času, živé vysílání najdou zájemci na ČT sport. Připraven je také online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 27. června 2026 od 23:00
|Dějiště:
|Lincoln FInancial Field, Philadephia, USA
|Rozhodčí:
|Drew Fischer (Kanada)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Chorvatsko – Ghana na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Podíváme-li se na sázkové kurzy u Synotu, tak zjistíme, že jsou Chorvaté v pozici poměrně výrazného favorita. K postupu do play-off MS by jim ale mohla stačit i remíza.
Ghaně remíza stačí určitě, v tabulce se totiž nachází právě před Chorvatskem. Z postupu se tento africký tým asi bude moci radovat i v případě prohry, čtyři body by v tabulce třetích týmů měly stačit.
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Chorvatsko se pokusí překonat skvělou obranu Ghany
Reprezentace Chorvatska vstoupila do turnaje atraktivním zápasem proti Anglii, kde byly k vidění čtyři góly jen v prvním poločase. V tom druhém Chorvaté bohužel pro ně ještě dvakrát inkasovali. Duel proti Panamě byl proto klíčový a podařil se – jediný gól utkání vstřelil v 54. minutě Ante Budimir, který byl v tu dobu na hřišti jen pár minut.
Zápasy Ghany zatím nejsou na mistrovství příliš atraktivní, hraje se však na výsledek. A ty tento africký tým má – v duelu proti Panamě sice nebyl lepší, gólem Caleba Yirenkyiho z 95. minuty ale získal tři body na svou stranu. Proti Anglii zafungovala neprostupná obrana a bezbranková remíza dává Ghaně téměř jistotu postupu. Jde jen o to, z jakého to bude místa.
Předpokládané sestavy
Chorvatsko: Livakovič – Stanisič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol – Modrič, Kovačič – Pašalič, Baturina, Perišič – Musa
Ghana: Asare – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Yirenkyi, Partey – Semenyo, Sibo, Williams – Ayew
|Chorvatsko
|24. 6.
|Panama – Chorvatsko
|0:1
|17. 6.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|Ghana
|23. 6.
|Anglie – Ghana
|0:0
|18. 6.
|Ghana – Panama
|1:0
Vzájemné zápasy Chorvatska a Ghany
Chorvatsko a Ghana se zatím dosud nikdy neutkaly, půjde tedy o vůbec první zápas mezi těmito týmy.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3.
|Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4.
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.