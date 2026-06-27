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Chorvatsko vs. Ghana v TV: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  12:33

Chorvat Ante Budimir slaví gól do sítě Panamy na mistrovství světa. | foto: Reuters

O postupujících se dnes rozhodne i ve skupině L – důležitým utkáním je v tomto ohledu Chorvatsko vs. Ghana. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat zápas Chorvatsko – Ghana na MS 2026?

Chorvatsko i Ghana jsou stále ve hře o přímé postupové místo, právě dnes o něj svedou vzájemný souboj. Začátek je v plánu na sobotu 27. června od 23:00 našeho času, živé vysílání najdou zájemci na ČT sport. Připraven je také online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:sobota 27. června 2026 od 23:00
Dějiště:Lincoln FInancial Field, Philadephia, USA
Rozhodčí:Drew Fischer (Kanada)
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Chorvatsko – Ghana na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Méně než 2.5 gólů: 1,62
  • Remíza o poločase: 2,10
  • Přesné skóre 1:0: 5,55

Podíváme-li se na sázkové kurzy u Synotu, tak zjistíme, že jsou Chorvaté v pozici poměrně výrazného favorita. K postupu do play-off MS by jim ale mohla stačit i remíza.

Ghaně remíza stačí určitě, v tabulce se totiž nachází právě před Chorvatskem. Z postupu se tento africký tým asi bude moci radovat i v případě prohry, čtyři body by v tabulce třetích týmů měly stačit.

Chorvatsko 1,96 remíza 3,07
Ghana 5,15

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Chorvatsko se pokusí překonat skvělou obranu Ghany

Reprezentace Chorvatska vstoupila do turnaje atraktivním zápasem proti Anglii, kde byly k vidění čtyři góly jen v prvním poločase. V tom druhém Chorvaté bohužel pro ně ještě dvakrát inkasovali. Duel proti Panamě byl proto klíčový a podařil se – jediný gól utkání vstřelil v 54. minutě Ante Budimir, který byl v tu dobu na hřišti jen pár minut.

Zápasy Ghany zatím nejsou na mistrovství příliš atraktivní, hraje se však na výsledek. A ty tento africký tým má – v duelu proti Panamě sice nebyl lepší, gólem Caleba Yirenkyiho z 95. minuty ale získal tři body na svou stranu. Proti Anglii zafungovala neprostupná obrana a bezbranková remíza dává Ghaně téměř jistotu postupu. Jde jen o to, z jakého to bude místa.

Předpokládané sestavy

Chorvatsko: Livakovič – Stanisič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol – Modrič, Kovačič – Pašalič, Baturina, Perišič – Musa

Ghana: Asare – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Yirenkyi, Partey – Semenyo, Sibo, Williams – Ayew

Zápasy Chorvatska a Ghany na MS ve fotbale 2026
Chorvatsko
24. 6.Panama – Chorvatsko0:1
17. 6.Anglie – Chorvatsko4:2
Ghana
23. 6.Anglie – Ghana0:0
18. 6.Ghana – Panama1:0

Vzájemné zápasy Chorvatska a Ghany

Chorvatsko a Ghana se zatím dosud nikdy neutkaly, půjde tedy o vůbec první zápas mezi těmito týmy.

Mužstvo Z V R P S B
1.Anglie 2 1 1 0 4:2 4
2.Ghana 2 1 1 0 1:0 4
3.Chorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4.Panama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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