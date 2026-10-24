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Chelsea – Tottenham v TV: Kde sledovat Premier League živě, kurzy

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  8:46

Jordan Henderson (vlevo) a Cole Palmer z Chelsea slaví gól proti Bournemouthu. | foto: Reuters

Fotbalisté Chelsea přivítají v 8. kole Premier League londýnského rivala Tottenham. Domácí vyhráli poslední dva ligové zápasy a drží se v nejlepší čtyřce, zatímco Spurs se teprve v minulém kole dočkali prvního vítězství v sezoně. Kde derby sledovat živě, jaká je forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Chelsea 1,92 remíza 4,09
Tottenham Hotspur 3,92

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Základní informace o utkání Chelsea vs. Tottenham
SoutěžPremier League – 8. kolo
Termín a čassobota 24. října 2026 od 18:30 SELČ
Místo konáníStamford Bridge, Londýn
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Kde sledovat duel Chelsea vs. Tottenham

Přímý televizní přenos londýnského derby Chelsea – Tottenham nabídne stanice CANAL+ Sport. Předzápasové studio Match Time začne v 18:00, samotné utkání o půl hodiny později. Textovou reportáž ze zápasu můžete sledovat také na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence

Chelsea se musí obejít bez zraněného kapitána Reece Jamese a brankáře Emiliana Martíneze. V brance Tottenhamu by neměl chybět český brankář Antonín Kinský.

Předpokládané sestavy a absence
ChelseaTottenham
Předpokládaná sestavaPenders – Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato – Caicedo, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – João PedroKinský – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson – Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison, Marmoush – Solanke
Nebudou hrátGittens (kotník), James (koleno), Martínez (zlomená čelist)Bentancur (červená karta), Bergvall (koleno), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Sávio (svalové zranění), Simons (koleno)
Nejistý startChavarría (zranění), Emegha (svalové zranění), Gusto (nemoc)Udogie (zranění – nespecifikováno)
TrenérXabi AlonsoRoberto De Zerbi

Chelsea se posunula do elitní čtyřky

Chelsea pod vedením Xabiho Alonsa vstoupila do sezony se střídavými výsledky, před londýnským derby však má za sebou dvě ligová vítězství. Po domácím triumfu 5:1 nad Bournemouthem uspěla také na hřišti Evertonu, kde zvítězila 2:0.

Zajímavé kurzy

  • Chelsea vyhraje přesně o jeden gól – 4,04
  • Chelsea vyhraje a oba týmy skórují 2,80
  • Cole Palmer vstřelí gól 2,31 Palmerovi podle podkladů chybí jediná trefa k hranici 50 ligových gólů za Chelsea.

Blues tak mají po sedmi kolech třináct bodů a patří jim čtvrté místo. Se sedmnácti vstřelenými góly disponují jedním z nejproduktivnějších útoků soutěže, na druhé straně však už třináctkrát inkasovali.

Chelsea se daří zejména v úvodech utkání. V prvních patnácti minutách dosavadních ligových zápasů nastřílela sedm branek a žádnou neobdržela. Doma na Stamford Bridge navíc vyhrála osm z posledních třinácti soutěžních utkání.

Zajímavou postavou sobotního derby bude Cole Palmer. Anglickému reprezentantovi chybí jediná branka k dosažení hranice 50 ligových gólů v dresu Chelsea.

Poslední zápasy Chelsea
DatumZápasSoutěž
17. 10. 2026Everton – Chelsea 0:2Premier League
10. 10. 2026Chelsea – Bournemouth 5:1Premier League
18. 9. 2026Brentford – Chelsea 3:0Premier League

Tottenham se dočkal první výhry

Tottenham má za sebou nepovedený začátek sezony. Po sedmi kolech mu patří šestnácté místo se šesti body, přičemž první ligové vítězství zaznamenal až v pondělí proti Coventry City.

Spurs zvítězili 3:1, když se střelecky prosadili James Maddison, Omar Marmoush a v nastavení Ben Davies. Svěřenci Roberta De Zerbiho tak přerušili čekání na tříbodový zisk a do londýnského derby půjdou v o něco lepším rozpoložení.

Na hřištích soupeřů se však Tottenhamu zatím nedaří. Ze tří venkovních ligových utkání získal pouze dva body a v každém z posledních čtyř zápasů inkasoval.

Další komplikací je marodka. Nejistý je především start Jamese Maddisona, který po utkání s Coventry několik dní netrénoval. Naopak Pedro Porro, Andrew Robertson a Omar Marmoush by podle trenéra měli být k dispozici.

Poslední zápasy Tottenhamu
DatumZápasSoutěž
19. 10. 2026Tottenham – Coventry 3:1Premier League
10. 10. 2026Manchester United – Tottenham 1:1Premier League
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa 2:3Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Chelsea má v dosavadním průběhu sezony výrazně lepší střeleckou bilanci. V sedmi zápasech vstřelila sedmnáct branek, zatímco Tottenham pouze šest.

Spurs naopak častěji drží míč a zahrávají více rohových kopů. Přes územní převahu se však zatím nedokážou dostatečně prosazovat v zakončení. Chelsea vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely za zápas, Tottenham 3,9.

Statistickéúdaje před zápasem Chelsea – Tottenham
ChelseaTottenham
Body136
Góly na zápas2,430,86
Inkasované góly na zápas1,861,43
Střely na branku5,13,9
Střely soupeřů na branku5,73,7
Držení míče48,6 %59,6 %
Rohové kopy5,96,6
Žluté karty1,91,3

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Chelsea má v posledních ligových soubojích s Tottenhamem výrazně lepší bilanci. Vyhrála všech šest předchozích vzájemných utkání Premier League a na Stamford Bridge se jí proti městskému rivalovi dlouhodobě daří.

Tottenham totiž na stadionu Chelsea zvítězil pouze jednou z posledních 36 ligových návštěv. Naposledy zde v květnu letošního roku prohrál 1:2.

Poslední vzájemné zápasy v Premier League
DatumZápasSoutěž
19. 5. 2026Chelsea – Tottenham 2:1Premier League
1. 11. 2025Tottenham – Chelsea 0:1Premier League
3. 4. 2025Chelsea – Tottenham 1:0Premier League

Zápasy 8. kola Premier League

Osmé kolo Premier League odstartovalo v pátek soubojem Ipswiche s Nottinghamem (1:1). Sobotní program nabídne mimo jiné utkání Aston Villy s vedoucím Manchesterem City a londýnské derby Chelsea s Tottenhamem. V neděli se představí například Liverpool proti Brightonu či Manchester United proti Bournemouthu.

DatumČasZápas
23. 10.21:00Ipswich – Nottingham
24. 10.13:30Aston Villa – Manchester City
24. 10.16:00Coventry – Fulham
24. 10.16:00Arsenal – Everton
24. 10.18:30Chelsea – Tottenham
25. 10.15:00Manchester United – Bournemouth
25. 10.15:00Liverpool – Brighton
25. 10.15:00Hull – Brentford
25. 10.15:00Crystal Palace – Newcastle
25. 10.17:30Sunderland – Leeds

Tabulka Premier League 2026/27

PořadíTýmZápasySkóreBody
1.Manchester City719:721
2.Arsenal711:518
3.Brighton723:516
4.Chelsea717:1313
5.Liverpool79:812
6.Brentford713:810
7.Leeds79:610
8.Everton78:710
9.Ipswich812:1610
10.Hull78:79
11.Newcastle710:148
12.Aston Villa77:118
13.Manchester United710:107
14.Crystal Palace79:177
15.Bournemouth79:136
16.Tottenham76:106
17.Nottingham86:106
18.Coventry76:146
19.Fulham77:105
20.Sunderland76:144
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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