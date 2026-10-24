Chelsea – Tottenham v TV: Kde sledovat Premier League živě, kurzy

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|Soutěž
|Premier League – 8. kolo
|Termín a čas
|sobota 24. října 2026 od 18:30 SELČ
|Místo konání
|Stamford Bridge, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Kde sledovat duel Chelsea vs. Tottenham
Přímý televizní přenos londýnského derby Chelsea – Tottenham nabídne stanice CANAL+ Sport. Předzápasové studio Match Time začne v 18:00, samotné utkání o půl hodiny později. Textovou reportáž ze zápasu můžete sledovat také na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
Chelsea se musí obejít bez zraněného kapitána Reece Jamese a brankáře Emiliana Martíneze. V brance Tottenhamu by neměl chybět český brankář Antonín Kinský.
|Chelsea
|Tottenham
|Předpokládaná sestava
|Penders – Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato – Caicedo, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – João Pedro
|Kinský – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson – Fernandes, Tonali – Kudus, Maddison, Marmoush – Solanke
|Nebudou hrát
|Gittens (kotník), James (koleno), Martínez (zlomená čelist)
|Bentancur (červená karta), Bergvall (koleno), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Sávio (svalové zranění), Simons (koleno)
|Nejistý start
|Chavarría (zranění), Emegha (svalové zranění), Gusto (nemoc)
|Udogie (zranění – nespecifikováno)
|Trenér
|Xabi Alonso
|Roberto De Zerbi
Chelsea se posunula do elitní čtyřky
Chelsea pod vedením Xabiho Alonsa vstoupila do sezony se střídavými výsledky, před londýnským derby však má za sebou dvě ligová vítězství. Po domácím triumfu 5:1 nad Bournemouthem uspěla také na hřišti Evertonu, kde zvítězila 2:0.
Zajímavé kurzy
Blues tak mají po sedmi kolech třináct bodů a patří jim čtvrté místo. Se sedmnácti vstřelenými góly disponují jedním z nejproduktivnějších útoků soutěže, na druhé straně však už třináctkrát inkasovali.
Chelsea se daří zejména v úvodech utkání. V prvních patnácti minutách dosavadních ligových zápasů nastřílela sedm branek a žádnou neobdržela. Doma na Stamford Bridge navíc vyhrála osm z posledních třinácti soutěžních utkání.
Zajímavou postavou sobotního derby bude Cole Palmer. Anglickému reprezentantovi chybí jediná branka k dosažení hranice 50 ligových gólů v dresu Chelsea.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Everton – Chelsea 0:2
|Premier League
|10. 10. 2026
|Chelsea – Bournemouth 5:1
|Premier League
|18. 9. 2026
|Brentford – Chelsea 3:0
|Premier League
Tottenham se dočkal první výhry
Tottenham má za sebou nepovedený začátek sezony. Po sedmi kolech mu patří šestnácté místo se šesti body, přičemž první ligové vítězství zaznamenal až v pondělí proti Coventry City.
Spurs zvítězili 3:1, když se střelecky prosadili James Maddison, Omar Marmoush a v nastavení Ben Davies. Svěřenci Roberta De Zerbiho tak přerušili čekání na tříbodový zisk a do londýnského derby půjdou v o něco lepším rozpoložení.
Na hřištích soupeřů se však Tottenhamu zatím nedaří. Ze tří venkovních ligových utkání získal pouze dva body a v každém z posledních čtyř zápasů inkasoval.
Další komplikací je marodka. Nejistý je především start Jamese Maddisona, který po utkání s Coventry několik dní netrénoval. Naopak Pedro Porro, Andrew Robertson a Omar Marmoush by podle trenéra měli být k dispozici.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|19. 10. 2026
|Tottenham – Coventry 3:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham 1:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa 2:3
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Chelsea má v dosavadním průběhu sezony výrazně lepší střeleckou bilanci. V sedmi zápasech vstřelila sedmnáct branek, zatímco Tottenham pouze šest.
Spurs naopak častěji drží míč a zahrávají více rohových kopů. Přes územní převahu se však zatím nedokážou dostatečně prosazovat v zakončení. Chelsea vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely za zápas, Tottenham 3,9.
|Chelsea
|Tottenham
|Body
|13
|6
|Góly na zápas
|2,43
|0,86
|Inkasované góly na zápas
|1,86
|1,43
|Střely na branku
|5,1
|3,9
|Střely soupeřů na branku
|5,7
|3,7
|Držení míče
|48,6 %
|59,6 %
|Rohové kopy
|5,9
|6,6
|Žluté karty
|1,9
|1,3
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Chelsea má v posledních ligových soubojích s Tottenhamem výrazně lepší bilanci. Vyhrála všech šest předchozích vzájemných utkání Premier League a na Stamford Bridge se jí proti městskému rivalovi dlouhodobě daří.
Tottenham totiž na stadionu Chelsea zvítězil pouze jednou z posledních 36 ligových návštěv. Naposledy zde v květnu letošního roku prohrál 1:2.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|19. 5. 2026
|Chelsea – Tottenham 2:1
|Premier League
|1. 11. 2025
|Tottenham – Chelsea 0:1
|Premier League
|3. 4. 2025
|Chelsea – Tottenham 1:0
|Premier League
Zápasy 8. kola Premier League
Osmé kolo Premier League odstartovalo v pátek soubojem Ipswiche s Nottinghamem (1:1). Sobotní program nabídne mimo jiné utkání Aston Villy s vedoucím Manchesterem City a londýnské derby Chelsea s Tottenhamem. V neděli se představí například Liverpool proti Brightonu či Manchester United proti Bournemouthu.
|Datum
|Čas
|Zápas
|23. 10.
|21:00
|Ipswich – Nottingham
|24. 10.
|13:30
|Aston Villa – Manchester City
|24. 10.
|16:00
|Coventry – Fulham
|24. 10.
|16:00
|Arsenal – Everton
|24. 10.
|18:30
|Chelsea – Tottenham
|25. 10.
|15:00
|Manchester United – Bournemouth
|25. 10.
|15:00
|Liverpool – Brighton
|25. 10.
|15:00
|Hull – Brentford
|25. 10.
|15:00
|Crystal Palace – Newcastle
|25. 10.
|17:30
|Sunderland – Leeds
Tabulka Premier League 2026/27
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|7
|19:7
|21
|2.
|Arsenal
|7
|11:5
|18
|3.
|Brighton
|7
|23:5
|16
|4.
|Chelsea
|7
|17:13
|13
|5.
|Liverpool
|7
|9:8
|12
|6.
|Brentford
|7
|13:8
|10
|7.
|Leeds
|7
|9:6
|10
|8.
|Everton
|7
|8:7
|10
|9.
|Ipswich
|8
|12:16
|10
|10.
|Hull
|7
|8:7
|9
|11.
|Newcastle
|7
|10:14
|8
|12.
|Aston Villa
|7
|7:11
|8
|13.
|Manchester United
|7
|10:10
|7
|14.
|Crystal Palace
|7
|9:17
|7
|15.
|Bournemouth
|7
|9:13
|6
|16.
|Tottenham
|7
|6:10
|6
|17.
|Nottingham
|8
|6:10
|6
|18.
|Coventry
|7
|6:14
|6
|19.
|Fulham
|7
|7:10
|5
|20.
|Sunderland
|7
|6:14
|4