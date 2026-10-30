|Soutěž
|Premier League – 9. kolo
|Termín a čas
|sobota 31. října 2026 od 13:30 SEČ
|Místo konání
|Stamford Bridge, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL + Sport
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|U SynotTipu ZDE
Kde sledovat duel Chelsea vs. Manchester United
Utkání Chelsea – Manchester United se odehraje v sobotu 31. října od 13:30 SEČ na stadionu Stamford Bridge v Londýně. Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.
|Chelsea
|Manchester United
|Předpokládaná sestava
|Penders – Gusto, Acheampong, Colwill, Hato – Lavia, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – Welbeck
|Lammens – Yoro, Maguire, Martínez, Dalot – Andrey Santos, Tielemans – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo
|Nebudou hrát
|James (koleno), João Pedro (stehno)
|E. Martínez (čelist), Dorgu (hamstring), Šeško (noha), Shaw (zranění), Ugarte (koleno)
|Nejistý start
|Caicedo (zranění), Chavarria (zranění), Gittens (kotník), Lacroix (svalové zranění)
|Rashford (důvod neuveden)
|Trenér
|Xabi Alonso
|Michael Carrick
Chelsea: produktvní útok, slabší defenzíva
🔥 Kurzy na střelce
Chelsea je po osmi kolech Premier League na pátém místě se 13 body. V posledním ligovém utkání podlehla doma Tottenhamu 0:2, předtím však porazila Everton 2:0 a Bournemouth 5:1.
Londýňané vstřelili v dosavadním průběhu sezony 17 branek, což je třetí nejvyšší počet v soutěži. Daří se jim především v úvodech zápasů, kdy během prvních patnácti minut dosáhli skóre 7:0. V posledních osmi ligových utkáních navíc proměnili přibližně 43 % střel na branku.
Výrazně slabší výsledky má Chelsea v defenzivě. V osmi zápasech inkasovala 15 gólů, tedy v průměru 1,88 na utkání. Z posledních 13 domácích soutěžních zápasů napříč sezonami vyhrála osm.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|28. 10. 2026
|Liverpool – Chelsea
|1:1, 6:5pen
|Anglický ligový pohár
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
|17. 10. 2026
|Everton – Chelsea
|0:2
|Premier League
|10. 10. 2026
|Chelsea – Bournemouth
|5:1
|Premier League
|18. 9. 2026
|Brentford – Chelsea
|3:0
|Premier League
Manchester United vyhrál jediný ligový zápas
Manchester United se po osmi kolech nachází na šestnáctém místě tabulky se sedmi body. V Premier League zatím zvítězil pouze jednou a v posledním utkání podlehl doma Bournemouthu 0:3.
Svěřenci Michaela Carricka se trápí také na hřištích soupeřů. V dosavadních venkovních ligových zápasech nezvítězili a získali pouze tři body za tři remízy. V posledních pěti soutěžních utkáních si připsali dvě remízy a tři porážky.
Manchester United vstřelil v osmi ligových zápasech deset branek a třináctkrát inkasoval. V posledních třech utkáních navíc klesl jeho průměrný počet střel a rohových kopů o více než 30 % oproti úvodu sezony.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|25. 10. 2026
|Manchester United – Bournemouth
|0:3
|Premier League
|21. 10. 2026
|Como – Manchester United
|4:1
|Liga mistrů
|18. 10. 2026
|Leeds – Manchester United
|1:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham
|1:1
|Premier League
|3. 10. 2026
|Fulham – Manchester United
|1:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Chelsea má po osmi kolech výrazně lepší střeleckou bilanci. Vstřelila 17 branek, zatímco Manchester United pouze deset. Oba celky však mají problémy v obraně. Londýňané inkasují průměrně 1,88 gólu na zápas, United 1,63.
Zajímavé je srovnání střelecké aktivity. Manchester United vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely na utkání, tedy nepatrně více než Chelsea (5,0). Londýnský celek však dosahuje výrazně vyšší produktivity.
|Statistika
|Chelsea
|Manchester United
|Pořadí v tabulce
|5.
|16.
|Body
|13
|7
|Skóre
|17:15
|10:13
|Góly na zápas
|2,13
|1,25
|Inkasované góly na zápas
|1,88
|1,63
|Střely na branku
|5,0
|5,1
|Držení míče
|46,4 %
|55,6 %
|Žluté karty (celkem)
|15
|16
|Chelsea
|Manchester United
|Předpokládaná sestava
|Penders – Gusto, Acheampong, Colwill, Hato – Lavia, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – Welbeck
|Lammens – Yoro, Maguire, Martínez, Dalot – Andrey Santos, Tielemans – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo
|Nebudou hrát
|James (koleno), João Pedro (stehno)
|E. Martínez (čelist), Dorgu (hamstring), Šeško (noha), Shaw (zranění), Ugarte (koleno)
|Nejistý start
|Caicedo (zranění), Chavarria (zranění), Gittens (kotník), Lacroix (svalové zranění)
|Rashford (důvod neuveden)
|Trenér
|Xabi Alonso
|Michael Carrick
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Manchester United vyhrál poslední dvě ligová utkání proti Chelsea. V dubnu letošního roku zvítězil na Stamford Bridge 1:0, předtím doma uspěl 2:1. Chelsea naposledy porazila United v květnu 2025, kdy zvítězila 1:0.
Z posledních pěti vzájemných zápasů v Premier League vyhráli hosté dvakrát, domácí rovněž dvakrát a jedno utkání skončilo remízou.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|18. 4. 2026
|Chelsea – Manchester United
|0:1
|Premier League
|20. 9. 2025
|Manchester United – Chelsea
|2:1
|Premier League
|16. 5. 2025
|Chelsea – Manchester United
|1:0
|Premier League
|3. 11. 2024
|Manchester United – Chelsea
|1:1
|Premier League
|4. 4. 2024
|Chelsea – Manchester United
|4:3
|Premier League
Premier League 2026/27 – program 9. kola
|Datum
|Zápas
|Čas
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|13:30
|31. 10. 2026
|Manchester City – Brighton
|16:00
|31. 10. 2026
|Hull City – Ipswich Town
|16:00
|31. 10. 2026
|Coventry City – Sunderland
|16:00
|31. 10. 2026
|Brentford – Nottingham Forest
|16:00
|31. 10. 2026
|Bournemouth – Leeds United
|16:00
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|18:30
|31. 10. 2026
|Aston Villa – Fulham
|21:00
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|17:30
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|21:00
Tabulka Premier League 2026/27 po 8. kole
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2.
|Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3.
|Brighton
|8
|5
|1
|2
|23:7
|16
|4.
|Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|5.
|Chelsea
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|6.
|Brentford
|8
|2
|5
|1
|14:9
|11
|7.
|Leeds United
|8
|2
|5
|1
|9:6
|11
|8.
|Newcastle United
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9.
|Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|10.
|Hull City
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|11.
|Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|12.
|Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|13.
|Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|12:13
|9
|14.
|Tottenham
|8
|2
|3
|3
|8:10
|9
|15.
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|16.
|Manchester United
|8
|1
|4
|3
|10:13
|7
|17.
|Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|9:19
|7
|18.
|Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|19.
|Coventry City
|8
|2
|0
|6
|6:15
|6
|20.
|Sunderland
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5