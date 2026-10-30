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Chelsea – Manchester United v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy a statistiky

Autor:
  12:17

Záložník Manchesteru United Bruno Fernandes skóruje v utkání proti Chelsea z volného přímého kopu. | foto: Reuters

Fotbalisté Chelsea přivítají v 9. kole Premier League Manchester United. Londýnský celek je po osmi zápasech pátý, zatímco hostům patří až šestnácté místo. Chelsea se může opřít o produktivní útok, United naopak vyhráli v lize zatím jediné utkání. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Základní informace o utkání Chelsea vs. Manchester United
SoutěžPremier League – 9. kolo
Termín a čassobota 31. října 2026 od 13:30 SEČ
Místo konáníStamford Bridge, Londýn
Televizní přenosCANAL + Sport
Textový přenosonline reportáž na iDNES.cz
Sázkové kurzyU SynotTipu ZDE

Kde sledovat duel Chelsea vs. Manchester United

Utkání Chelsea – Manchester United se odehraje v sobotu 31. října od 13:30 SEČ na stadionu Stamford Bridge v Londýně. Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence
ChelseaManchester United
Předpokládaná sestavaPenders – Gusto, Acheampong, Colwill, Hato – Lavia, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – WelbeckLammens – Yoro, Maguire, Martínez, Dalot – Andrey Santos, Tielemans – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo
Nebudou hrátJames (koleno), João Pedro (stehno)E. Martínez (čelist), Dorgu (hamstring), Šeško (noha), Shaw (zranění), Ugarte (koleno)
Nejistý startCaicedo (zranění), Chavarria (zranění), Gittens (kotník), Lacroix (svalové zranění)Rashford (důvod neuveden)
TrenérXabi AlonsoMichael Carrick

Chelsea: produktvní útok, slabší defenzíva

🔥 Kurzy na střelce

  • Cole Palmer dá gól – kurz 2,53 Hlavní kandidát Chelsea, zajímavý i díky případným penaltám
  • Morgan Rogers dá gól – kurz 2,97 Alternativa z ofenzivy domácích
  • Bryan Mbeumo dá gól – kurz 3,42 ofenzivní tahoun Manchesteru United
  • Bruno Fernandes dá gól – kurz 3,93 Zajímavý zejména při exekuci penalt a standardek

Chelsea je po osmi kolech Premier League na pátém místě se 13 body. V posledním ligovém utkání podlehla doma Tottenhamu 0:2, předtím však porazila Everton 2:0 a Bournemouth 5:1.

Londýňané vstřelili v dosavadním průběhu sezony 17 branek, což je třetí nejvyšší počet v soutěži. Daří se jim především v úvodech zápasů, kdy během prvních patnácti minut dosáhli skóre 7:0. V posledních osmi ligových utkáních navíc proměnili přibližně 43 % střel na branku.

Výrazně slabší výsledky má Chelsea v defenzivě. V osmi zápasech inkasovala 15 gólů, tedy v průměru 1,88 na utkání. Z posledních 13 domácích soutěžních zápasů napříč sezonami vyhrála osm.

Poslední zápasy Chelsea
DatumZápasSoutěž
28. 10. 2026Liverpool – Chelsea1:1, 6:5penAnglický ligový pohár
24. 10. 2026Chelsea – Tottenham0:2Premier League
17. 10. 2026Everton – Chelsea0:2Premier League
10. 10. 2026Chelsea – Bournemouth5:1Premier League
18. 9. 2026Brentford – Chelsea3:0Premier League

Manchester United vyhrál jediný ligový zápas

Manchester United se po osmi kolech nachází na šestnáctém místě tabulky se sedmi body. V Premier League zatím zvítězil pouze jednou a v posledním utkání podlehl doma Bournemouthu 0:3.

Svěřenci Michaela Carricka se trápí také na hřištích soupeřů. V dosavadních venkovních ligových zápasech nezvítězili a získali pouze tři body za tři remízy. V posledních pěti soutěžních utkáních si připsali dvě remízy a tři porážky.

Manchester United vstřelil v osmi ligových zápasech deset branek a třináctkrát inkasoval. V posledních třech utkáních navíc klesl jeho průměrný počet střel a rohových kopů o více než 30 % oproti úvodu sezony.

Poslední zápasy Manchesteru United
DatumZápasVýsledekSoutěž
25. 10. 2026Manchester United – Bournemouth0:3Premier League
21. 10. 2026Como – Manchester United4:1Liga mistrů
18. 10. 2026Leeds – Manchester United1:1Premier League
10. 10. 2026Manchester United – Tottenham1:1Premier League
3. 10. 2026Fulham – Manchester United1:1Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Chelsea má po osmi kolech výrazně lepší střeleckou bilanci. Vstřelila 17 branek, zatímco Manchester United pouze deset. Oba celky však mají problémy v obraně. Londýňané inkasují průměrně 1,88 gólu na zápas, United 1,63.

Zajímavé je srovnání střelecké aktivity. Manchester United vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely na utkání, tedy nepatrně více než Chelsea (5,0). Londýnský celek však dosahuje výrazně vyšší produktivity.

StatistikaChelseaManchester United
Pořadí v tabulce5.16.
Body137
Skóre17:1510:13
Góly na zápas2,131,25
Inkasované góly na zápas1,881,63
Střely na branku5,05,1
Držení míče46,4 %55,6 %
Žluté karty (celkem)1516
Předpokládané sestavy a absence
ChelseaManchester United
Předpokládaná sestavaPenders – Gusto, Acheampong, Colwill, Hato – Lavia, Henderson – Neto, Palmer, Rogers – WelbeckLammens – Yoro, Maguire, Martínez, Dalot – Andrey Santos, Tielemans – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo
Nebudou hrátJames (koleno), João Pedro (stehno)E. Martínez (čelist), Dorgu (hamstring), Šeško (noha), Shaw (zranění), Ugarte (koleno)
Nejistý startCaicedo (zranění), Chavarria (zranění), Gittens (kotník), Lacroix (svalové zranění)Rashford (důvod neuveden)
TrenérXabi AlonsoMichael Carrick

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Manchester United vyhrál poslední dvě ligová utkání proti Chelsea. V dubnu letošního roku zvítězil na Stamford Bridge 1:0, předtím doma uspěl 2:1. Chelsea naposledy porazila United v květnu 2025, kdy zvítězila 1:0.

Z posledních pěti vzájemných zápasů v Premier League vyhráli hosté dvakrát, domácí rovněž dvakrát a jedno utkání skončilo remízou.

DatumZápasVýsledekSoutěž
18. 4. 2026Chelsea – Manchester United0:1Premier League
20. 9. 2025Manchester United – Chelsea2:1Premier League
16. 5. 2025Chelsea – Manchester United1:0Premier League
3. 11. 2024Manchester United – Chelsea1:1Premier League
4. 4. 2024Chelsea – Manchester United4:3Premier League

Premier League 2026/27 – program 9. kola

DatumZápasČas
31. 10. 2026Chelsea – Manchester United13:30
31. 10. 2026Manchester City – Brighton16:00
31. 10. 2026Hull City – Ipswich Town16:00
31. 10. 2026Coventry City – Sunderland16:00
31. 10. 2026Brentford – Nottingham Forest16:00
31. 10. 2026Bournemouth – Leeds United16:00
31. 10. 2026Tottenham – Crystal Palace18:30
31. 10. 2026Aston Villa – Fulham21:00
1. 11. 2026Liverpool – Arsenal17:30
2. 11. 2026Newcastle – Everton21:00

Tabulka Premier League 2026/27 po 8. kole

Poř.TýmZVRPSkóreB
1.Manchester City870120:921
2.Arsenal870113:521
3.Brighton851223:716
4.Liverpool843111:815
5.Chelsea841317:1513
6.Brentford825114:911
7.Leeds United82519:611
8.Newcastle United832312:1411
9.Aston Villa83239:1211
10.Hull City82429:810
11.Everton82428:910
12.Ipswich Town831412:1610
13.Bournemouth823312:139
14.Tottenham82338:109
15.Fulham82248:108
16.Manchester United814310:137
17.Crystal Palace82159:197
18.Nottingham Forest81346:106
19.Coventry City82066:156
20.Sunderland81256:145
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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