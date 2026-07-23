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Chance Národní Liga 2026/27: Kde sledovat fotbal v TV a online

Kristýna Polášková
  12:40

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou. | foto: SK Artis Brno / zonerama

Druhá nejvyšší česká fotbalová soutěž, Chance Národní Liga, nabízí v sezoně 2026/27 hned několik možností sledování. Přinášíme vám podrobný přehled, kde najdete přímé přenosy v televizi, jak si spustit bezplatné online live streamy na internetu a kde sledovat textové reportáže z klíčových zápasů.
Chance Národní Liga 2026/2027
KategorieInformace
SoutěžChance Národní Liga (2. fotbalová liga)
Kde sledovat v TVČT sport, Sporty TV, Prima Sport
Kde sledovat onlineTV Chance (zdarma po registraci)
Placené streamyCHNLIGA.TV
Textové přenosyIDNES.cz

Kde sledovat Chance Národní Ligu v TV: Televizní přenosy

Televizní diváci mohou sledovat zápasy Chance Národní Ligy zcela zdarma. Práva si mezi sebe rozdělily tři stanice, díky čemuž je v televizním éteru dostupné větší množství utkání.

  • ČT sport: Česká televize disponuje právem prvního výběru z každého ligového kola. Vybrané duely lze sledovat také online na platformě ČT sport Plus nebo v iVysílání.
  • Sporty TV: Tato stanice drží právo druhé volby a vysílá z každého kola jedno utkání v přímém přenosu. Dostupná je přes většinu poskytovatelů digitální televize.
  • Prima Sport: Nováčkem mezi vysílateli pro rok 2026 je stanice Prima Sport, která do programu vybraných kol přidává třetí přímý televizní přenos týdně.

Chance Národní Liga online livestream

Kompletní program všech zápasů Chance Národní Ligy pokrývají online live streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Sledování na platformě TV Chance je bezplatné, vyžaduje pouze dokončenou uživatelskou registraci. Přenosy fungují na stolním počítači, mobilu i tabletu.

Alternativou k těmto streamům je placená platforma CHNLIGA.TV, kterou provozuje přímo Ligová fotbalová asociace (LFA). Služba pokrývá zápasy, které nejsou zařazeny do běžného televizního vysílání. Měsíční předplatné činí 149 Kč, celoroční tarif stojí 1 299 Kč (první zkušební měsíc je k dispozici za 1 Kč).

Textové přenosy a mobilní aplikace

Klíčové zápasy sezony, jako jsou regionální derby, souboje o postup nebo barážová utkání, pokrývá portál IDNES.cz formou bezplatných textových online reportáží minutu po minutě. K jejich sledování není nutná žádná registrace.

Pro diváky na mobilních zařízeních jsou k dispozici oficiální aplikace. Zápasy vysílané Českou televizí lze přehrát v aplikacích iVysílání nebo ČT sport. Přenosy stanice Sporty TV naleznete v aplikacích poskytovatelů digitální televize (např. Vodafone, nebo Sledování TV). Vlastní mobilní aplikace se streamy nabízejí také Chance.

Aktuální zápasy Chance Národní Ligy 2026/27

Program nejbližšího kola Chance Národní Ligy odstartuje v pátek 24. července, kdy je od 18:00 na programu hned pětice souběžně hraných utkání. V průběhu víkendu se do akce zapojí také rezervní týmy pražské Slavie a ostravského Baníku. Celé hrací kolo následně uzavře pondělní podvečerní duel mezi Opavou a Karvinou. Kompletní rozpis zápasů najdete v tabulce níže:

Program 1. kola Chance Národní Ligy
ZápasTermín a čas
Hanácká Slavia – TáborskoPátek 24. 7., 18:00
Prostějov – TřinecPátek 24. 7., 18:00
Jihlava – Viktoria ŽižkovPátek 24. 7., 18:00
Ústí nad Labem – KladnoPátek 24. 7., 18:00
Dukla Praha – Arsenal Česká LípaPátek 24. 7., 18:00
Slavia Praha B – PříbramNeděle 26. 7., 10:15
Baník Ostrava B – VlašimNeděle 26. 7., 14:30
Opava – KarvináPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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