|Kategorie
|Informace
|Soutěž
|Chance Národní Liga (2. fotbalová liga)
|Kde sledovat v TV
|ČT sport, Sporty TV, Prima Sport
|Kde sledovat online
|TV Chance (zdarma po registraci)
|Placené streamy
|CHNLIGA.TV
|Textové přenosy
|IDNES.cz
Kde sledovat Chance Národní Ligu v TV: Televizní přenosy
Televizní diváci mohou sledovat zápasy Chance Národní Ligy zcela zdarma. Práva si mezi sebe rozdělily tři stanice, díky čemuž je v televizním éteru dostupné větší množství utkání.
- ČT sport: Česká televize disponuje právem prvního výběru z každého ligového kola. Vybrané duely lze sledovat také online na platformě ČT sport Plus nebo v iVysílání.
- Sporty TV: Tato stanice drží právo druhé volby a vysílá z každého kola jedno utkání v přímém přenosu. Dostupná je přes většinu poskytovatelů digitální televize.
- Prima Sport: Nováčkem mezi vysílateli pro rok 2026 je stanice Prima Sport, která do programu vybraných kol přidává třetí přímý televizní přenos týdně.
Chance Národní Liga online livestream
Kompletní program všech zápasů Chance Národní Ligy pokrývají online live streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Sledování na platformě TV Chance je bezplatné, vyžaduje pouze dokončenou uživatelskou registraci. Přenosy fungují na stolním počítači, mobilu i tabletu.
Alternativou k těmto streamům je placená platforma CHNLIGA.TV, kterou provozuje přímo Ligová fotbalová asociace (LFA). Služba pokrývá zápasy, které nejsou zařazeny do běžného televizního vysílání. Měsíční předplatné činí 149 Kč, celoroční tarif stojí 1 299 Kč (první zkušební měsíc je k dispozici za 1 Kč).
Textové přenosy a mobilní aplikace
Klíčové zápasy sezony, jako jsou regionální derby, souboje o postup nebo barážová utkání, pokrývá portál IDNES.cz formou bezplatných textových online reportáží minutu po minutě. K jejich sledování není nutná žádná registrace.
Pro diváky na mobilních zařízeních jsou k dispozici oficiální aplikace. Zápasy vysílané Českou televizí lze přehrát v aplikacích iVysílání nebo ČT sport. Přenosy stanice Sporty TV naleznete v aplikacích poskytovatelů digitální televize (např. Vodafone, nebo Sledování TV). Vlastní mobilní aplikace se streamy nabízejí také Chance.
Aktuální zápasy Chance Národní Ligy 2026/27
Program nejbližšího kola Chance Národní Ligy odstartuje v pátek 24. července, kdy je od 18:00 na programu hned pětice souběžně hraných utkání. V průběhu víkendu se do akce zapojí také rezervní týmy pražské Slavie a ostravského Baníku. Celé hrací kolo následně uzavře pondělní podvečerní duel mezi Opavou a Karvinou. Kompletní rozpis zápasů najdete v tabulce níže:
|Zápas
|Termín a čas
|Hanácká Slavia – Táborsko
|Pátek 24. 7., 18:00
|Prostějov – Třinec
|Pátek 24. 7., 18:00
|Jihlava – Viktoria Žižkov
|Pátek 24. 7., 18:00
|Ústí nad Labem – Kladno
|Pátek 24. 7., 18:00
|Dukla Praha – Arsenal Česká Lípa
|Pátek 24. 7., 18:00
|Slavia Praha B – Příbram
|Neděle 26. 7., 10:15
|Baník Ostrava B – Vlašim
|Neděle 26. 7., 14:30
|Opava – Karviná
|Pondělí 27. 7., 18:00