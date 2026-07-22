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Chance Liga v TV a online 2026/27: Kde sledovat fotbal živě

Kristýna Polášková
  13:40

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Fotbalová Chance Liga 2026/27 odstartuje 25. července 2026 a celkově nabídne 240 zápasů. Přinášíme vám přehled možností, kde sledovat Chance Ligu v TV i online. V textu zjistíte, které stanice poskytují placené televizní vysílání a jak si spustit live streamy na webu zcela zdarma.
Chance Liga
KategorieInformace
Soutěž1. česká fotbalová liga (Chance Liga)
Termín sezony25. července 2026 – 30. května 2027
Počet týmů16
Formát30 kol základní části + nadstavba a baráž
Kde sledovat v TVOneplay Sport
Kde sledovat onlineBetano TV

Kde sledovat Chance Ligu v TV: Placené televizní přenosy

Tradiční televizní vysílání nejvyšší české fotbalové ligy zajišťuje v posledních letech placená stanice Oneplay Sport. Fanoušci, kteří preferují klasické sledování zápasů na televizní obrazovce, musí využít služeb tohoto poskytovatele.

Všechny televizní přenosy Chance Ligy jsou pravidelně rozprostřeny mezi programy Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 3 a Oneplay Sport 4. Přístup k těmto kanálům je podmíněn zakoupením měsíčního tarifu. Součástí předplatného bývá také možnost sledovat placené online livestreamy přímo na webových stránkách provozovatele.

Chance Liga online livestream

Alternativou k placeným televizním kanálům jsou internetové přenosy. Vysílací práva pro bezplatné online vysílání (bez nutnosti hradit měsíční televizní tarify) vlastní sázková kancelář Betano. Všechny zápasy Chance Ligy lze sledovat živě prostřednictvím její platformy Betano TV.

Přenosy jsou dostupné na počítači, tabletu i v mobilním telefonu. Sledování je přístupné pro všechny uživatele, kteří mají u společnosti dokončenou registraci.

Program a herní formát sezony 2026/27

V základní části Chance Ligy odehraje každý ze šestnácti týmů přesně 30 zápasů, a to systémem každý s každým (doma a venku). Celkově tak základní část nabídne 240 fotbalových utkání.

Podzimní část soutěže potrvá do 12. prosince 2026. Následovat bude zimní přestávka, po které se jarní boje rozehrají o víkendu 30. ledna 2027. Třicáté kolo, které uzavře základní část, je na programu 24. dubna 2027. Následně se týmy rozdělí do nadstavbových skupin, jejichž zápasy proběhnou během května. Sezonu definitivně uzavřou barážové dvojzápasy na začátku června.

Kdy se hraje pražské derby?

Tradičně nejsledovanějším duelem sezony je střetnutí pražských „S“. První ligové derby se odehraje na Letné v rámci 6. kola, a to 29. srpna 2026. Odvetný duel v Edenu připadá na 20. kolo, které je naplánováno na 6. února 2027.

Program Chance Ligy: Klíčová data
DatumFáze sezony
25.–26. července 20261. kolo – start podzimní části
12.–13. prosince 202618. kolo – konec podzimní části
30.–31. ledna 202719. kolo – začátek jarní části
24.–25. dubna 202730. kolo – závěr základní části
1.–30. května 2027Nadstavbová (finálová) část Chance Ligy
3. června 2027Úvodní zápasy baráže o Chance Ligu
6. června 2027Odvetné zápasy baráže o Chance Ligu

Aktuální zápasy Chance Ligy 2026/27

Nová sezona Chance Ligy 2026/27 odstartuje o víkendu od 25. do 27. července 2026. Úvodní hrací den nabídne čtveřici utkání, do kterých ve večerním čase zasáhne i pražská Sparta, jež se představí na hřišti Zbrojovky Brno. Slavia vstoupí do ligového ročníku o den později domácím duelem proti Slovácku.

Kompletní rozpis 1. kola najdete v tabulce níže:

Program 1. kola Chance Ligy 2026/27
Datum a časZápas
25. 7., 17:00Teplice – Bohemians
25. 7., 17:00Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
25. 7., 17:00Zlín – Baník Ostrava
25. 7., 20:00Zbrojovka Brno – Sparta Praha
26. 7., 15:00Slavia Praha – Slovácko
26. 7., 17:30Jablonec – Sigma Olomouc
26. 7., 20:00Hradec Králové – Pardubice
27. 7., 18:00Artis Brno – Mladá Boleslav
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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