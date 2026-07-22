|Kategorie
|Informace
|Soutěž
|1. česká fotbalová liga (Chance Liga)
|Termín sezony
|25. července 2026 – 30. května 2027
|Počet týmů
|16
|Formát
|30 kol základní části + nadstavba a baráž
|Kde sledovat v TV
|Oneplay Sport
|Kde sledovat online
|Betano TV
Kde sledovat Chance Ligu v TV: Placené televizní přenosy
Tradiční televizní vysílání nejvyšší české fotbalové ligy zajišťuje v posledních letech placená stanice Oneplay Sport. Fanoušci, kteří preferují klasické sledování zápasů na televizní obrazovce, musí využít služeb tohoto poskytovatele.
Všechny televizní přenosy Chance Ligy jsou pravidelně rozprostřeny mezi programy Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 3 a Oneplay Sport 4. Přístup k těmto kanálům je podmíněn zakoupením měsíčního tarifu. Součástí předplatného bývá také možnost sledovat placené online livestreamy přímo na webových stránkách provozovatele.
Chance Liga online livestream
Alternativou k placeným televizním kanálům jsou internetové přenosy. Vysílací práva pro bezplatné online vysílání (bez nutnosti hradit měsíční televizní tarify) vlastní sázková kancelář Betano. Všechny zápasy Chance Ligy lze sledovat živě prostřednictvím její platformy Betano TV.
Přenosy jsou dostupné na počítači, tabletu i v mobilním telefonu. Sledování je přístupné pro všechny uživatele, kteří mají u společnosti dokončenou registraci.
Program a herní formát sezony 2026/27
V základní části Chance Ligy odehraje každý ze šestnácti týmů přesně 30 zápasů, a to systémem každý s každým (doma a venku). Celkově tak základní část nabídne 240 fotbalových utkání.
Podzimní část soutěže potrvá do 12. prosince 2026. Následovat bude zimní přestávka, po které se jarní boje rozehrají o víkendu 30. ledna 2027. Třicáté kolo, které uzavře základní část, je na programu 24. dubna 2027. Následně se týmy rozdělí do nadstavbových skupin, jejichž zápasy proběhnou během května. Sezonu definitivně uzavřou barážové dvojzápasy na začátku června.
Kdy se hraje pražské derby?
Tradičně nejsledovanějším duelem sezony je střetnutí pražských „S“. První ligové derby se odehraje na Letné v rámci 6. kola, a to 29. srpna 2026. Odvetný duel v Edenu připadá na 20. kolo, které je naplánováno na 6. února 2027.
|Datum
|Fáze sezony
|25.–26. července 2026
|1. kolo – start podzimní části
|12.–13. prosince 2026
|18. kolo – konec podzimní části
|30.–31. ledna 2027
|19. kolo – začátek jarní části
|24.–25. dubna 2027
|30. kolo – závěr základní části
|1.–30. května 2027
|Nadstavbová (finálová) část Chance Ligy
|3. června 2027
|Úvodní zápasy baráže o Chance Ligu
|6. června 2027
|Odvetné zápasy baráže o Chance Ligu
Aktuální zápasy Chance Ligy 2026/27
Nová sezona Chance Ligy 2026/27 odstartuje o víkendu od 25. do 27. července 2026. Úvodní hrací den nabídne čtveřici utkání, do kterých ve večerním čase zasáhne i pražská Sparta, jež se představí na hřišti Zbrojovky Brno. Slavia vstoupí do ligového ročníku o den později domácím duelem proti Slovácku.
Kompletní rozpis 1. kola najdete v tabulce níže:
|Datum a čas
|Zápas
|25. 7., 17:00
|Teplice – Bohemians
|25. 7., 17:00
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|25. 7., 17:00
|Zlín – Baník Ostrava
|25. 7., 20:00
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|26. 7., 15:00
|Slavia Praha – Slovácko
|26. 7., 17:30
|Jablonec – Sigma Olomouc
|26. 7., 20:00
|Hradec Králové – Pardubice
|27. 7., 18:00
|Artis Brno – Mladá Boleslav