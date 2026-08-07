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Sázky na Chance Ligu: Tipy na střelce gólů. Vašulín, Karabec nebo Sadílek?

Autor:
  11:28

Slávistický záložník Michal Sadílek slaví gól do sítě Baníku. | foto: ČTK

Fotbalová Chance Liga má na programu 3. kolo a pokud přemýšlíte, jak si zpestřit sledování zápasů sázkou, můžete se inspirovat naším přehledem. Tentokrát jsme se zaměřili na oblíbenou příležitost hráč dá gól.

Individuální sázky – hráč dá gól

Sázka na střelce gólu patří mezi nejoblíbenější příležitosti. Věříte, že se prosadí váš oblíbený kanonýr nebo hráč, který je v parádní formě? Pak můžete vsadit právě na jeho trefu. Pokud navíc vybraný fotbalista nenastoupí v základní sestavě, sázková kancelář vklad vrátí.

Zbrojovka Brno – Slovan Liberec

(pátek 7. srpna od 19:00)

  • Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno) – v páteční předehrávce se Zbrojovka postaví proti Liberci. Domácí tým pod koučem Martinem Svědíkem působí organizovaně, sehraně a na hrotu má ve formě hrající posilu z Plzně. Vašulín dal gól Spartě i Plzni a Liberec bude oslabený o Kušeje a Hodouše (červené karty v minulém kole). Kurz 2,97 u SynotTipu se zkusit dá.

Mladá Boleslav – Sparta Praha

(sobota 8. srpna od 20:00)

  • Solomon John (Mladá Boleslav) a Adam Karabec (Sparta) – zápas, ve kterém se můžeme dočkat většího počtu branek. Boleslav za dva zápasy nastřílela šest gólů, ale také čtyři obdržela. Defenzíva Sparty zatím nepůsobí úplně jistě. Tři goly dostala v Brně od Zbrojovky, doma jeden od Zlína.

Sestřihy z Chance Ligy na iDNES

  • Rychlý a technický Solomon John patří mezi nejlepší hráče Boleslavi. V minulém kole si připsal gól a asistenci na půdě Olomouce (2:2). Kurz 5 (Tipsport) na jeho trefu vypadá lákavě.
  • Adam Karabec se hbitostí, šikovností a dobrým výběrem místa umí dostat do šancí, navíc se může stát, že bude určen na penaltu. Kurz 4 (Tipsport) se v tomto utkání jeví jako slušná nabídka.

Slavia Praha – Pardubice

(neděle 9. srpna od 15:00)

  • Michal Sadílek (Slavia) – favorit z Edenu nastřílel ve dvou ligových kolech devět branek. Slavia hraje týmově a do zakončení se často dostává i celá záložní řada. Kreativní středopolař šance sice spíš připravuje, ale vstřelit gól umí. V minulém kole dal v Ostravě skóroval a připsal si dvě asistence. A hlavně – kurz 6 (Tipsport) se těžko odmítá. Nabízí se i rozjetý kolega ze zálohy Wiktor Nowak, jenže kurz 2,5 není tak lukrativní. Stejně jako 2 na Mojmíra Chytila.

Artis Brno – Sigma Olomouc

(neděle 9.8. od 20:00)

  • Václav Sejk a Louis Lurvink (Sigma Olomouc) – Artis Brno vstoupil do ligy domácí porážkou 2:4 od Mladé Boleslavi. Ve 2. kole uhrál remízu 1:1 na hřišti Slovácka. V obraně to zatím skřípe a Olomouc má hodně útočných variant. V minulém utkání vyčnívala ofenzivní spolupráce tria Tkáč – Sejk – Janošek.
  • Václav Sejk je útočník, který nic nevypustí, stále si hledá místo k zakončení a když už se k němu dostane, neváhá a bývá velmi důrazný. Proti Boleslavi vyrovnával tvrdou ranou z přímého kopu. Kurz 2,7 (Tipsport) není úplné terno, ale proti slabší obraně se dá zahrát.

Sejkův gól proti Boleslavi

  • Louis Lurvink je tip pro odvážnější. Švýcarský stoper Sigmy je týmu platný jak v defenzivě, tak při útočných standardkách. Do vápna soupeře pravidelně putuje při rozích i přímých kopech a umí si skvěle najít prostor pro zakončení hlavou. Potvrdil to hned v prvním kole brankou na hřišti Jablonce a vzhledem k nestabilní obraně Artisu je kurz 8 (Tipsport) zajímavou volbou.
Přehled vybraných střelců pro třetí kolo Chance Ligy
Střelec góluKurzSázková kancelář
Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)2,97SynotTip
Solomon John (Mladá Boleslav)5,00Tipsport
Adam Karabec (Sparta Praha)4,00Tipsport
Michal Sadílek (Slavia Praha)6,00Tipsport
Václav Sejk (Sigma Olomouc)2,70Tipsport
Louis Lurvink (Sigma Olomouc)8,00Tipsport

Program 3. kola Chance Ligy

Program třetího kola domácí nejvyšší soutěže nabízí spoustu zajímavých otázek.

  • Udrží Zbrojovka Brno neporazitelnost?
  • Chytí se konečně Plzeň a vyhraje v Teplicích?
  • Bude se Sparta šetřit na odvetu s Lyonem?
  • Vstřelí Slavia znovu alespoň čtyři branky?
Zápasy 3. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec19:00
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň17:00
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 190517:00
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha20:00
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice15:00
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko17:00
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava17:00
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc20:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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