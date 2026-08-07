Individuální sázky – hráč dá gól
Sázka na střelce gólu patří mezi nejoblíbenější příležitosti. Věříte, že se prosadí váš oblíbený kanonýr nebo hráč, který je v parádní formě? Pak můžete vsadit právě na jeho trefu. Pokud navíc vybraný fotbalista nenastoupí v základní sestavě, sázková kancelář vklad vrátí.
Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
(pátek 7. srpna od 19:00)
- Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno) – v páteční předehrávce se Zbrojovka postaví proti Liberci. Domácí tým pod koučem Martinem Svědíkem působí organizovaně, sehraně a na hrotu má ve formě hrající posilu z Plzně. Vašulín dal gól Spartě i Plzni a Liberec bude oslabený o Kušeje a Hodouše (červené karty v minulém kole). Kurz 2,97 u SynotTipu se zkusit dá.
Mladá Boleslav – Sparta Praha
(sobota 8. srpna od 20:00)
- Solomon John (Mladá Boleslav) a Adam Karabec (Sparta) – zápas, ve kterém se můžeme dočkat většího počtu branek. Boleslav za dva zápasy nastřílela šest gólů, ale také čtyři obdržela. Defenzíva Sparty zatím nepůsobí úplně jistě. Tři goly dostala v Brně od Zbrojovky, doma jeden od Zlína.
Sestřihy z Chance Ligy na iDNES
- Rychlý a technický Solomon John patří mezi nejlepší hráče Boleslavi. V minulém kole si připsal gól a asistenci na půdě Olomouce (2:2). Kurz 5 (Tipsport) na jeho trefu vypadá lákavě.
- Adam Karabec se hbitostí, šikovností a dobrým výběrem místa umí dostat do šancí, navíc se může stát, že bude určen na penaltu. Kurz 4 (Tipsport) se v tomto utkání jeví jako slušná nabídka.
Slavia Praha – Pardubice
(neděle 9. srpna od 15:00)
- Michal Sadílek (Slavia) – favorit z Edenu nastřílel ve dvou ligových kolech devět branek. Slavia hraje týmově a do zakončení se často dostává i celá záložní řada. Kreativní středopolař šance sice spíš připravuje, ale vstřelit gól umí. V minulém kole dal v Ostravě skóroval a připsal si dvě asistence. A hlavně – kurz 6 (Tipsport) se těžko odmítá. Nabízí se i rozjetý kolega ze zálohy Wiktor Nowak, jenže kurz 2,5 není tak lukrativní. Stejně jako 2 na Mojmíra Chytila.
Artis Brno – Sigma Olomouc
(neděle 9.8. od 20:00)
- Václav Sejk a Louis Lurvink (Sigma Olomouc) – Artis Brno vstoupil do ligy domácí porážkou 2:4 od Mladé Boleslavi. Ve 2. kole uhrál remízu 1:1 na hřišti Slovácka. V obraně to zatím skřípe a Olomouc má hodně útočných variant. V minulém utkání vyčnívala ofenzivní spolupráce tria Tkáč – Sejk – Janošek.
- Václav Sejk je útočník, který nic nevypustí, stále si hledá místo k zakončení a když už se k němu dostane, neváhá a bývá velmi důrazný. Proti Boleslavi vyrovnával tvrdou ranou z přímého kopu. Kurz 2,7 (Tipsport) není úplné terno, ale proti slabší obraně se dá zahrát.
Sejkův gól proti Boleslavi
- Louis Lurvink je tip pro odvážnější. Švýcarský stoper Sigmy je týmu platný jak v defenzivě, tak při útočných standardkách. Do vápna soupeře pravidelně putuje při rozích i přímých kopech a umí si skvěle najít prostor pro zakončení hlavou. Potvrdil to hned v prvním kole brankou na hřišti Jablonce a vzhledem k nestabilní obraně Artisu je kurz 8 (Tipsport) zajímavou volbou.
|Střelec gólu
|Kurz
|Sázková kancelář
|Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)
|2,97
|SynotTip
|Solomon John (Mladá Boleslav)
|5,00
|Tipsport
|Adam Karabec (Sparta Praha)
|4,00
|Tipsport
|Michal Sadílek (Slavia Praha)
|6,00
|Tipsport
|Václav Sejk (Sigma Olomouc)
|2,70
|Tipsport
|Louis Lurvink (Sigma Olomouc)
|8,00
|Tipsport
Program 3. kola Chance Ligy
Program třetího kola domácí nejvyšší soutěže nabízí spoustu zajímavých otázek.
- Udrží Zbrojovka Brno neporazitelnost?
- Chytí se konečně Plzeň a vyhraje v Teplicích?
- Bude se Sparta šetřit na odvetu s Lyonem?
- Vstřelí Slavia znovu alespoň čtyři branky?
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 8. 2026
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|19:00
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|17:00
|8. 8. 2026
|Zlín – Bohemians 1905
|17:00
|8. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|20:00
|9. 8. 2026
|Slavia Praha – Pardubice
|15:00
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|17:00
|9. 8. 2026
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|17:00
|9. 8. 2026
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|20:00