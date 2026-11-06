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V Chance Lize se střílí jako dřív, gólů ale padá méně. Čím to je?

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  17:26aktualizováno  18:13
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Kde se góly ztrácejí, když střel neubývá? Vytvářejí si týmy horší šance, končí víc pokusů v bloku, nebo se více daří brankářům? A je to český problém, nebo trend celé Evropy? Odpověď hledáme v datech o každé střele: odkud šla, kam mířila a jakou měla šanci skončit v síti.
Část 1/7

Střílí se pořád stejně

Počet střel na zápas se za čtyři sezony prakticky nezměnil a drží se kolem 24 až 25. V sezoně 2026/27 je jich po třinácti kolech dokonce nejvíc za celé sledované období (26,1 střely na zápas). Hráči tedy zakončují přinejmenším stejně často jako před čtyřmi lety.

V Chance Lize je v současné sezoně po třinácti kolech průměrně 26,1 střel na zápas.[



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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