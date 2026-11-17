|Zápas
|Česko – Turecko U21
|Soutěž
|Kvalifikace EURO 2027, odveta baráže
|Datum
|Úterý 17. listopadu 2026
|Výkop
|17:00 SEČ
|Stadion
|FINEP Arena, Hradec Králové
|TV přenos
|ČT sport, ČT sport Plus
|Začátek přenosu
|16:40
|První zápas
|Turecko – Česko 0:1
|Livestream
|Tipsport
Kde sledovat Česko – Turecko U21 živě v TV
Odvetné utkání české jednadvacítky proti Turecku odvysílá v úterý 17. listopadu stanice ČT sport. Přímý přenos začíná v 16:40, samotný zápas má výkop v 17:00. Online bude možné duel sledovat prostřednictvím ČT sport Plus. Livestream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.
|Výsledek v základní hrací době
|Kurz SynotTipu
|Výhra Česka
|2,21
|Remíza
|3,3
|Výhra Turecka
|3,29
Jak vypadal první zápas?
Česká jednadvacítka zvládla úvodní barážový duel v tureckém Rize a po vítězství 1:0 má před domácí odvetou výhodnější výchozí pozici. Jediný gól vstřelil ve 48. minutě záložník Pavel Kačor, který se prosadil po přihrávce Tomáše Jelínka.
Svěřenci Michala Bílka mohli svůj náskok ještě zvýšit, další příležitosti však nevyužili. Turecko mělo mírnou převahu v držení míče a zahrávalo devět rohových kopů, česká obrana ale soupeři dovolila pouze jedinou střelu na branku.
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Jedenadvacítka se přiblížila postupu na Euro, v Turecku rozhodl Kačorův gól
„Měli jsme několik brankových příležitostí, škoda, že jsme nezvýšili na 2:0. I tak jsme ale z Turecka odjeli spokojení,“ hodnotil Bílek první utkání.
Český trenér zároveň upozornil na nebezpečí tureckých krajních hráčů a standardních situací. „Turci nám ukázali, že mají kvalitu. Hlavně po stranách mají hráče, kteří si umějí poradit jeden na jednoho. Jdou velmi přímočaře směrem do brány, posílají hodně dlouhých balonů, takže bude důležité, abychom chytali odražené míče. V prvním zápase jsme si se vším poradili téměř výborně a musí tomu tak být i v odvetě,“ řekl.
Českému týmu nyní stačí k postupu jakékoliv vítězství nebo remíza. Pokud Turecko zvítězí o jediný gól, bude následovat prodloužení. Výhra hostů o dvě a více branek by naopak znamenala postup tureckého výběru
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Turecko – Česko
|0:1
|6. 10. 2026
|Portugalsko – Česko
|2:0
|30. 9. 2026
|Česko – Bulharsko
|1:0
|25. 9. 2026
|Ázerbájdžán – Česko
|1:1
|31. 3. 2026
|Česko – Gibraltar
|5:0
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 11. 2026
|Turecko – Česko
|0:1
|6. 10. 2026
|Turecko – Maďarsko
|0:0
|26. 9. 2026
|Ukrajina – Turecko
|2:2
|31. 3. 2026
|Chorvatsko – Turecko
|3:0
|18. 11. 2025
|Litva – Turecko
|1:2
Statistiky prvního barážového utkání
Turci vystřelili třináctkrát a zahrávali devět rohů, mezi tři tyče však mířili pouze jednou. Češi zaznamenali deset střel, z toho tři na branku.
|Statistika
|Turecko
|Česko
|Výsledek
|0
|1
|Držení míče
|52 %
|48 %
|Střely celkem
|13
|10
|Střely na branku
|1
|3
|Střely mimo branku
|7
|1
|Zblokované střely
|5
|6
|Rohové kopy
|9
|5
|Ofsajdy
|0
|3
|Fauly
|7
|15
|Žluté karty
|4
|3
|Zdroj: Livesport
Bílek řeší zdravotní problémy v obraně
Český trenér před odvetou sleduje především zdravotní stav obránců Filipa Lissaha a Mikuláše Konečného.
FLissah po prvním utkání vynechal trénink, Konečný měl žaludeční potíže. O jejich případném nasazení v odvetě se rozhodne podle aktuálního zdravotního stavu.
Realizační tým proto dodatečně povolal obránce Jana Palusku. Z nominace naopak vypadl osmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek, který kvůli příznakům virózy odcestoval domů.
Vzájemné zápasy
Český tým si pátečním vítězstvím připsal první výhru nad tureckou jednadvacítkou z posledních pěti vzájemných utkání. Předchozí duely skončily jednou výhrou Turecka a třemi remízami.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|13. 11. 2026
|Baráž ME U21
|Turecko – Česko 0:1
|31. 8. 2017
|Přípravný zápas
|Česko – Turecko 1:1
|26. 3. 2013
|Přípravný zápas
|Česko – Turecko 0:0
|6. 9. 2008
|Kvalifikace ME U21
|Turecko – Česko 2:0
|17. 11. 2007
|Kvalifikace ME U21
|Česko – Turecko 1:1
Systém baráže o EURO U21 2027
EURO U21 2027 uspořádají od 16. června do 3. července Albánie a Srbsko. Čtyři úspěšní účastníci baráže doplní dvanáct již kvalifikovaných týmů.
O postupujícím rozhoduje součet výsledků obou utkání. Pokud bude po 90 minutách odvety celkové skóre vyrovnané, následuje prodloužení 2 × 15 minut a případně penaltový rozstřel. Pravidlo venkovních gólů neplatí.
Česká jednadvacítka usiluje o čtvrtou účast na mistrovství Evropy v řadě. V baráži nastupuje podesáté, což je rekord soutěže, a z předchozích devíti pokusů šestkrát postoupila. V roce 2024 uspěla proti Belgii, přičemž rozhodující utkání se rovněž odehrálo v Hradci Králové.