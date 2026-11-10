Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Autor:
  10:17
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem. | foto: AP

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté usilují o postup do vyřazovací fáze, česká reprezentace po čtyřech porážkách bojuje o udržení. Podívejte se na informace o utkání, výsledky obou týmů, vzájemnou bilanci a zajímavé kurzy.
Česko 12,02 remíza 7,17
Španělsko 1,22

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Základní informace o utkání Česko – Španělsko
ZápasČesko – Španělsko
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27
FázeLiga A, skupina 3, 5. kolo
DatumČtvrtek 12. listopadu 2026
Čas20:45
Stadionepet ARENA, Praha-Letná
TV přenosČT sport
Onlinetextová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat Česko – Španělsko v TV

Utkání Česko – Španělsko se odehraje ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport, online bude možné zápas sledovat prostřednictvím ČT sport Plus. Textový online přenos bude dostupný také na iDNES.cz.

Česko: Čtyři porážky a boj o udržení

Tip na sázku🔥

Španělsko vyhraje a oba týmy dají gól – kurz 2,39

Španělsko má jistý postup do čtvrtfinále a v Praze může nastoupit s menším tlakem na výsledek. Hosté navíc ve všech čtyřech dosavadních zápasech skupiny inkasovali. Češi se navzdory slabé produktivitě snaží o aktivní ofenzivní hru. Kombinace vítězství favorita a alespoň jednoho českého gólu tak nabízí zajímavou možnost.

Česká reprezentace nemá v Lize národů ani bod a se skóre 2:10 uzavírá tabulku skupiny A3. Postupně podlehla Chorvatsku (1:2), Anglii (0:2), Španělsku (1:3) a znovu Anglii (0:3).

.Před závěrečnými dvěma koly ztrácí český tým tři body na třetí Chorvatsko, které drží barážovou pozici. Proti vedoucímu Španělsku tak potřebuje bodovat, aby si uchoval naději na udržení mezi evropskou elitou.

Dosavadní výsledky potvrzují především problémy v ofenzivě. Češi ve čtyřech utkáních skórovali pouze dvakrát, přičemž proti Anglii se neprosadili ani v jednom ze dvou vzájemných duelů.

Poslední zápasy Česka

DatumZápasVýsledekSoutěž
6. 10. 2026Anglie – Česko3:0Liga národů
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
29. 9. 2026Česko – Anglie0:2Liga národů
26. 9. 2026Česko – Chorvatsko1:2Liga národů
25. 6. 2026Česko – Mexiko0:3MS 2026

Španělsko: Čtyři výhry a jistý postup

Česko vs. Španělsko

Španělé potvrzují postavení jednoho z nejsilnějších evropských týmů. V úvodních čtyřech kolech Ligy národů neztratili ani bod a s dvanácti vstřelenými brankami mají nejproduktivnější útok skupiny A3.

Svěřenci Luise de la Fuenteho postupně porazili Anglii (3:2), Chorvatsko (4:1), Česko (3:1) a znovu Chorvatsko (2:1). Ve všech čtyřech utkáních vstřelili alespoň dva góly, zároveň však pokaždé inkasovali.

Na rozdíl od české reprezentace už mají Španělé účast ve čtvrtfinále jistou. V závěrečných dvou kolech budou hájit první místo ve skupině před Anglií, která za nimi zaostává o tři body.

Poslední zápasy Španělska
DatumZápasVýsledekSoutěž
6. 10. 2026Chorvatsko – Španělsko1:2Liga národů
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
29. 9. 2026Španělsko – Chorvatsko4:1Liga národů
26. 9. 2026Anglie – Španělsko2:3Liga národů
19. 7. 2026Španělsko – Argentina1:0MS 2026
Statistické srovnání týmů v Lize národů
StatistikaČeskoŠpanělsko
Umístění ve skupině4.1.
Zápasy44
Výhry04
Remízy00
Porážky40
Body012
Skóre2:1012:5
Góly na zápas0,503,00
Inkasované góly na zápas2,501,25

Vzájemné zápasy Česka a Španělska

Česká reprezentace má se Španělskem dlouhodobě nepříznivou bilanci. Z posledních šesti vzájemných utkání pětkrát prohrála a jednou remizovala. Jediný bod v tomto období získala v červnu 2022 při domácí remíze 2:2.

Naposledy se oba celky střetly letos 3. října, kdy Španělé zvítězili 3:1. Také předchozí souboj v červnu 2022 ovládli domácí Španělé výsledkem 2:0.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumZápasVýsledekSoutěž
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
12. 6. 2022Španělsko – Česko2:0Liga národů
5. 6. 2022Česko – Španělsko2:2Liga národů
13. 6. 2016Španělsko – Česko1:0EURO 2016
7. 10. 2011Česko – Španělsko0:2Kvalifikace EURO
Liga národů: Tabulka skupiny A3
1.Španělsko440012:512
2.Anglie430114:39
3.Chorvatsko41034:143
4.Česko40042:100
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem.

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté...

10. listopadu 2026  10:17

Nosková vs. Gauffová v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Linda Nosková slaví vítězství v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v...

Linda Nosková pokračuje na Turnaji mistryň 2026 v Indian Wells druhým skupinovým zápasem. Nyní je soupeřkou Coco Gauffová, kterou v jediném letošním vzájemném zápase porazila. Sledujte přímý přenos...

10. listopadu 2026  10:10

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

10. listopadu 2026  9:37

Česko – Německo v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen a kurzy

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

České hokejistky nastoupí v úterý ke třetímu utkání na mistrovství světa v Dánsku. Po porážce se Švýcarskem 1:2 v prodloužení je čeká souboj s Německem. Kde zápas sledovat v přímém přenosu, jak si...

9. listopadu 2026  19:45

Davos – Plzeň: Kde sledovat osmifinále hokejové Ligy mistrů, kurzy

Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím.

Hokejisté Plzně vstupují do osmifinále Ligy mistrů jako jediný tým, který v základní části neztratil ani bod. V úterý 10. listopadu od 19:45 nastoupí na ledě švýcarského Davosu. Podívejte se na...

9. listopadu 2026  18:39

Muchová vs. Sabalenková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Karolína Muchová vstupuje do Turnaje mistryň 2026 proti Aryně Sabalenkové, se kterou má pozitivní vzájemnou bilanci. Sledujte utkání v přímém přenosu online, začít by se mělo v pondělí 9. listopadu...

9. listopadu 2026  17:22

ATP Stockholm 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Taylor Fritz slaví na US Open vyhraný bod.

Posledním klasickým turnajem letošní mužské tenisové sezony je podnik ATP 250 ve Stockholmu, hraje se v halovém prostředí od 8. do 14. listopadu 2026. Startuje několik zajímavých hráčů, představí se...

9. listopadu 2026  12:13

ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostil o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vyslala do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

9. listopadu 2026  11:45

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračovala dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Vítězem se stal Lando Norris před Maxem Verstappenem. Níže naleznete program závodního...

9. listopadu 2026  11:41

Týden zodpovědného hraní 2026. Jak poznat rizika a kde hledat pomoc?

Ve spolupráci
Hazard se vymkl kontrole? Zjistěte, jak funguje 48hodinová blokace a kam se...

Hraní hazardních her nebo kurzové sázení začíná téměř vždy stejně – jako nevinná zábava, adrenalin u sportovního zápasu nebo vidina rychlé výhry. Hranice mezi občasným rozptýlením a patologickým...

9. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Co bookmakeři nečekali: Třetí porážka City za 5,10. Prohry Siniakové a hokejistek

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Manchester City potřetí za sebou prohrál v Premier League, basketbalisté Houstonu dvakrát během několika dní neuspěli v roli favoritů, české hokejistky nestačily na Švýcarsko a tenistky Siniaková s...

9. listopadu 2026  10:55

KVÍZ: Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázka pro zábavu, nebo nenápadný začátek problému? Hranice mezi neškodným volnočasovým koníčkem a rizikovým chováním nemusí být vždy snadno rozpoznatelná. Víte, proč předchozí prohry nezvyšují šanci...

vydáno 9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.