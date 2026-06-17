Kdy a kde sledovat zápas Česko – JAR?
Utkání základní skupiny A se odehraje ve čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 našeho středoevropského času. Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.
Zápas přinese také jeden historický zápis. Jako hlavní rozhodčí ho bude řídit Američanka Tori Pensová, která se stane teprve druhou ženou v historii, jež jako hlavní sudí povede utkání na mužském mistrovství světa (po Stéphanii Frappartové v roce 2022). Asistovat jí budou krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová, čtvrtým rozhodčím u laviček bude Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nového Zélandu.
- Datum a čas: čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 (SELČ)
- Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Tori Pensová (USA)
Aktuální kurzy Česko - JAR na MS 2026
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Dojde v sestavě Česka ke změnám?
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v úvodním zápase turnaje neudrželi vedení a prohráli s Jižní Koreou 1:2. Skóre sice v 59. minutě otevřel hlavičkou obránce Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala, soupeř však dokázal stav otočit. Českému týmu nejdříve nebyl pro ofsajd uznán gól Tomáše Součka, o chvíli později pak v 80. minutě rozhodl o výhře asijského týmu Oh Hyeon-gyu.
Sestava Česka v duelu s Jižní Koreou
Kovář – Hranáč, Chaloupek, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka, Zelený – Šulc, Provod – Schick
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|12. června
|Jižní Korea – Česko
|2:1
|MS ve fotbale (Skupina A)
|5. června
|Česko – Guatemala
|3:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Česko – Kosovo
|2:1
|Přátelský zápas
Jihoafrická republika bez dvou vyloučených
Jihoafrická republika, vedená belgickým trenérem Hugem Broosem, vstoupila do šampionátu porážkou 0:2 s hostitelským Mexikem. Výkon týmu výrazně ovlivnila dvě vyloučení. Záložník Sphephelo Sithole nejprve chyboval před prvním inkasovaným gólem a ve 49. minutě byl po faulu vyloučen. V závěru zápasu pak obdržel červenou kartu za hrubé chování také Themba Zwane. Oba tito hráči tak kvůli disciplinárnímu trestu proti Česku nenastoupí.
Jihoafrický výběr aktuálně čeká na vítězství již šest zápasů. Kostru týmu tvoří převážně fotbalisté z domácích klubů Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Mezi nejzkušenější osobnosti patří brankář Ronwen Williams (62 startů) a záložník Teboho Mokoena (9 gólů v 51 zápasech).
Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky
Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Adams, Mbatha – Appollis, Mokoena, Moremi – Foster
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|11. června
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina A)
|6. června
|Jamajka – Jihoafrická republika
|1:1
|Přátelský zápas
|29. května
|Jihoafrická republika – Nikaragua
|0:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:2
|Přátelský zápas
|27. března
|Jihoafrická republika – Panama
|1:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy Česko vs. Jihoafrická republika
Národní týmy těchto dvou zemí se v samostatné historii střetly pouze jednou. Na Poháru konfederací FIFA v roce 1997 skončilo jejich vzájemné utkání remízou 2:2. Tento výsledek z doby před téměř třemi dekádami však nemá pro současný duel v Atlantě žádnou vypovídající hodnotu, jelikož se oba kádry personálně kompletně proměnily.