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Česko - JAR v TV: Kde sledovat druhý zápas na MS 2026 živě

Kristýna Polášková
  14:10
Česká fotbalová reprezentace se ve svém druhém vystoupení v základní skupině A utká s Jihoafrickou republikou. Oba týmy v úvodních zápasech šampionátu nezískaly ani bod, což vzhledem k vývoji tabulky zvyšuje důležitost tohoto vzájemného střetnutí pro zachování šancí na postup do vyřazovací fáze. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Česko - Jihoafrická republika živě, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí oba soupeře.

Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Česko – JAR?

Utkání základní skupiny A se odehraje ve čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 našeho středoevropského času. Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.

Zápas přinese také jeden historický zápis. Jako hlavní rozhodčí ho bude řídit Američanka Tori Pensová, která se stane teprve druhou ženou v historii, jež jako hlavní sudí povede utkání na mužském mistrovství světa (po Stéphanii Frappartové v roce 2022). Asistovat jí budou krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová, čtvrtým rozhodčím u laviček bude Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nového Zélandu.

  • Datum a čas: čtvrtek 18. června 2026 od 18:00 (SELČ)
  • Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Tori Pensová (USA)

Aktuální kurzy Česko - JAR na MS 2026

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Česko 1,83 remíza 3,78
JAR 4,77

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Dojde v sestavě Česka ke změnám?

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v úvodním zápase turnaje neudrželi vedení a prohráli s Jižní Koreou 1:2. Skóre sice v 59. minutě otevřel hlavičkou obránce Ladislav Krejčí po autu Vladimíra Coufala, soupeř však dokázal stav otočit. Českému týmu nejdříve nebyl pro ofsajd uznán gól Tomáše Součka, o chvíli později pak v 80. minutě rozhodl o výhře asijského týmu Oh Hyeon-gyu.

Sestava Česka v duelu s Jižní Koreou

Kovář – Hranáč, Chaloupek, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka, Zelený – Šulc, Provod – Schick

Poslední zápasy Česka před a na MS 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
12. červnaJižní Korea – Česko2:1MS ve fotbale (Skupina A)
5. červnaČesko – Guatemala3:1Přátelský zápas
31. květnaČesko – Kosovo2:1Přátelský zápas

Jihoafrická republika bez dvou vyloučených

Jihoafrická republika, vedená belgickým trenérem Hugem Broosem, vstoupila do šampionátu porážkou 0:2 s hostitelským Mexikem. Výkon týmu výrazně ovlivnila dvě vyloučení. Záložník Sphephelo Sithole nejprve chyboval před prvním inkasovaným gólem a ve 49. minutě byl po faulu vyloučen. V závěru zápasu pak obdržel červenou kartu za hrubé chování také Themba Zwane. Oba tito hráči tak kvůli disciplinárnímu trestu proti Česku nenastoupí.

Jihoafrický výběr aktuálně čeká na vítězství již šest zápasů. Kostru týmu tvoří převážně fotbalisté z domácích klubů Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Mezi nejzkušenější osobnosti patří brankář Ronwen Williams (62 startů) a záložník Teboho Mokoena (9 gólů v 51 zápasech).

Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky

Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Adams, Mbatha – Appollis, Mokoena, Moremi – Foster

Poslední zápasy JAR před a na MS 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
11. červnaMexiko – Jihoafrická republika2:0MS ve fotbale (Skupina A)
6. června Jamajka – Jihoafrická republika1:1Přátelský zápas
29. květnaJihoafrická republika – Nikaragua0:0Přátelský zápas
31. březnaJihoafrická republika – Panama1:2Přátelský zápas
27. březnaJihoafrická republika – Panama1:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy Česko vs. Jihoafrická republika

Národní týmy těchto dvou zemí se v samostatné historii střetly pouze jednou. Na Poháru konfederací FIFA v roce 1997 skončilo jejich vzájemné utkání remízou 2:2. Tento výsledek z doby před téměř třemi dekádami však nemá pro současný duel v Atlantě žádnou vypovídající hodnotu, jelikož se oba kádry personálně kompletně proměnily.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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