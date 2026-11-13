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|Zápas
|Chorvatsko – Česko
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27
|Fáze
|Liga A, skupina 3, 6. kolo
|Datum
|Neděle 15. listopadu 2026
|Čas
|20:45
|Stadion
|Opus Arena, Osijek
|TV přenos
|ČT sport
|Online
|podrobná textová reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat Chorvatsko – Česko v TV
Utkání Chorvatsko – Česko se odehraje v neděli 15. listopadu od 20:45 v osijecké Opus Areně. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport. Textový online přenos najdete také na iDNES.cz.
Chorvatsko: Čtyři porážky v řadě a problémy v obraně
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Více než 2,5 gólu – kurz 1,71
Všech pět dosavadních zápasů Chorvatska v Lize národů přineslo alespoň tři branky. Domácí navíc ani jednou neudrželi čisté konto. Český tým se zřejmě pokusí hrát na vítězství, což může přispět k otevřenějšímu průběhu. Rizikem zůstává slabá česká produktivita.
Chorvatská reprezentace vstoupila do Ligy národů vítězstvím 2:1 na české půdě, od té doby však nezískala ani bod. Postupně podlehla Španělsku (1:4), Anglii (0:7), znovu Španělsku (1:2) a naposledy Anglii (1:2). Přesto drží před závěrečným kolem třetí místo ve skupině A3 s tříbodovým náskokem na Česko.
Největší slabinou svěřenců Slavena Biliće je defenziva. V pěti zápasech inkasovali šestnáct branek, z toho sedm při domácím debaklu s Anglií. Všech pět chorvatských utkání ve skupině přineslo alespoň tři góly a tým dosud ani jednou neudržel čisté konto.
Chorvaté se mohou opřít o zkušenosti Luky Modriće a Ivana Perišiće. Výhodou by mělo být také domácí prostředí, v němž vyhráli sedm z deseti zápasů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|12. 11. 2026
|Anglie – Chorvatsko
|2:1
|Liga národů
|6. 10. 2026
|Chorvatsko – Španělsko
|1:2
|Liga národů
|3. 10. 2026
|Chorvatsko – Anglie
|0:7
|Liga národů
|29. 9. 2026
|Španělsko – Chorvatsko
|4:1
|Liga národů
|26. 9. 2026
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|Liga národů
Česko: Pět porážek a pouze dva vstřelené góly
Česká reprezentace prožívá v Lize národů těžký ročník. Po pěti kolech nemá ani bod a se skóre 2:12 uzavírá tabulku skupiny A3. Naposledy podlehla na Letné Španělsku 0:2 a prodloužila sérii porážek.
Svěřenci Santiaga Denii se trápí především v ofenzivě. V pěti zápasech skórovali pouze dvakrát a hned třikrát vyšli střelecky naprázdno.
Českému výběru se dlouhodobě nedaří ani na hřištích soupeřů. Z posledních šesti venkovních utkání napříč soutěžemi vyhrál pouze jednou. V Chorvatsku navíc potřebuje zvítězit, aby měl šanci opustit poslední místo skupiny.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|12. 11. 2026
|Česko – Španělsko
|0:2
|Liga národů
|6. 10. 2026
|Anglie – Česko
|3:0
|Liga národů
|3. 10. 2026
|Španělsko – Česko
|3:1
|Liga národů
|29. 9. 2026
|Česko – Anglie
|0:2
|Liga národů
|26. 9. 2026
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|Liga národů
|Statistika
|Chorvatsko
|Česko
|Umístění ve skupině
|3.
|4.
|Zápasy
|5
|5
|Výhry
|1
|0
|Remízy
|0
|0
|Porážky
|4
|5
|Body
|3
|0
|Skóre
|5:16
|2:12
|Góly na zápas
|1,00
|0,40
|Inkasované góly na zápas
|3,20
|2,40
Oba týmy mají výrazné problémy v defenzivě, Chorvatsko však disponuje produktivnějším útokem. Zatímco domácí skórovali ve čtyřech z pěti zápasů, česká reprezentace se prosadila pouze ve dvou.
|Chorvatsko
|Česko
|Předpokládaná sestava
|Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Smolčić, Kovačić, Modrić, Perišić – Baturina, Vlašić – Budimir
|Kovář – Coufal, Zima, Chaloupek, D. Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi
|Nebudou hrát
|Šutalo, Jakić, Pongračić, Ivanović, Kramarić (zranění)
|Ladislav Krejčí II (ČK), Karabec, Šulc (zranění)
|Nejistý start
|Luka Sučić (svalové zranění)
Vzájemné zápasy Chorvatska a Česka
Česká reprezentace na vítězství nad Chorvatskem stále čeká. Poslední vzájemný duel se odehrál letos 26. září v Praze, kde hosté zvítězili 2:1. Chorvaté uspěli také v červnu 2025, kdy doma vyhráli vysoko 5:1.
Z posledních pěti vzájemných utkání skončila tři remízou a dvě vítězstvím Chorvatska. Oba celky se střetly také na evropských šampionátech v letech 2016 a 2021, přičemž oba zápasy skončily nerozhodně 2:2 a 1:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|26. 9. 2026
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|Liga národů
|9. 10. 2025
|Česko – Chorvatsko
|0:0
|Kvalifikace MS
|9. 6. 2025
|Chorvatsko – Česko
|5:1
|Kvalifikace MS
|18. 6. 2021
|Chorvatsko – Česko
|1:1
|EURO 2020
|17. 6. 2016
|Česko – Chorvatsko
|2:2
|EURO 2016
Tabulka skupiny A3 Ligy národů 2026/27
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Španělsko
|5
|5
|0
|0
|14:5
|+9
|15
|2.
|Anglie
|5
|4
|0
|1
|16:4
|+12
|12
|3.
|Chorvatsko
|5
|1
|0
|4
|5:16
|−11
|3
|4.
|Česko
|5
|0
|0
|5
|2:12
|−10
|0