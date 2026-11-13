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Chorvatsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy

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  12:49
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Marco Pašalič střílí před Jiřím Slámou druhý gól Chorvatska. | foto: AP

Čeští fotbalisté zakončí v neděli 15. listopadu skupinovou fázi Ligy národů na hřišti Chorvatska. V Osijeku se utkají o naději na udržení mezi evropskou elitou. Národní tým prohrál všech pět dosavadních zápasů, domácí však mají na kontě pouze tři body a čtyři porážky v řadě. Podívejte se na informace o utkání, aktuální formu obou týmů, statistiky, kurzy a vzájemnou bilanci.
Chorvatsko 1,52 remíza 4,41
Česko 5,99

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Základní informace o utkání Chorvatsko – Česko
ZápasChorvatsko – Česko
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27
FázeLiga A, skupina 3, 6. kolo
DatumNeděle 15. listopadu 2026
Čas20:45
StadionOpus Arena, Osijek
TV přenosČT sport
Onlinepodrobná textová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat Chorvatsko – Česko v TV

Utkání Chorvatsko – Česko se odehraje v neděli 15. listopadu od 20:45 v osijecké Opus Areně. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport. Textový online přenos najdete také na iDNES.cz.

Chorvatsko: Čtyři porážky v řadě a problémy v obraně

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Více než 2,5 gólu – kurz 1,71

Všech pět dosavadních zápasů Chorvatska v Lize národů přineslo alespoň tři branky. Domácí navíc ani jednou neudrželi čisté konto. Český tým se zřejmě pokusí hrát na vítězství, což může přispět k otevřenějšímu průběhu. Rizikem zůstává slabá česká produktivita.

Chorvatská reprezentace vstoupila do Ligy národů vítězstvím 2:1 na české půdě, od té doby však nezískala ani bod. Postupně podlehla Španělsku (1:4), Anglii (0:7), znovu Španělsku (1:2) a naposledy Anglii (1:2). Přesto drží před závěrečným kolem třetí místo ve skupině A3 s tříbodovým náskokem na Česko.

Největší slabinou svěřenců Slavena Biliće je defenziva. V pěti zápasech inkasovali šestnáct branek, z toho sedm při domácím debaklu s Anglií. Všech pět chorvatských utkání ve skupině přineslo alespoň tři góly a tým dosud ani jednou neudržel čisté konto.

Chorvaté se mohou opřít o zkušenosti Luky Modriće a Ivana Perišiće. Výhodou by mělo být také domácí prostředí, v němž vyhráli sedm z deseti zápasů.

Poslední zápasy Chorvatska
DatumZápasVýsledekSoutěž
12. 11. 2026Anglie – Chorvatsko2:1Liga národů
6. 10. 2026Chorvatsko – Španělsko1:2Liga národů
3. 10. 2026Chorvatsko – Anglie0:7Liga národů
29. 9. 2026Španělsko – Chorvatsko4:1Liga národů
26. 9. 2026Česko – Chorvatsko1:2Liga národů

Česko: Pět porážek a pouze dva vstřelené góly

Česká reprezentace prožívá v Lize národů těžký ročník. Po pěti kolech nemá ani bod a se skóre 2:12 uzavírá tabulku skupiny A3. Naposledy podlehla na Letné Španělsku 0:2 a prodloužila sérii porážek.

Svěřenci Santiaga Denii se trápí především v ofenzivě. V pěti zápasech skórovali pouze dvakrát a hned třikrát vyšli střelecky naprázdno.

Českému výběru se dlouhodobě nedaří ani na hřištích soupeřů. Z posledních šesti venkovních utkání napříč soutěžemi vyhrál pouze jednou. V Chorvatsku navíc potřebuje zvítězit, aby měl šanci opustit poslední místo skupiny.

Poslední zápasy Česka
DatumZápasVýsledekSoutěž
12. 11. 2026Česko – Španělsko0:2Liga národů
6. 10. 2026Anglie – Česko3:0Liga národů
3. 10. 2026Španělsko – Česko3:1Liga národů
29. 9. 2026Česko – Anglie0:2Liga národů
26. 9. 2026Česko – Chorvatsko1:2Liga národů
Statistické srovnání týmů v Lize národů
StatistikaChorvatskoČesko
Umístění ve skupině3.4.
Zápasy55
Výhry10
Remízy00
Porážky45
Body30
Skóre5:162:12
Góly na zápas1,000,40
Inkasované góly na zápas3,202,40

Oba týmy mají výrazné problémy v defenzivě, Chorvatsko však disponuje produktivnějším útokem. Zatímco domácí skórovali ve čtyřech z pěti zápasů, česká reprezentace se prosadila pouze ve dvou.

Předpokládané sestavy a absence
ChorvatskoČesko
Předpokládaná sestavaLivaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Smolčić, Kovačić, Modrić, Perišić – Baturina, Vlašić – BudimirKovář – Coufal, Zima, Chaloupek, D. Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi
Nebudou hrátŠutalo, Jakić, Pongračić, Ivanović, Kramarić (zranění)Ladislav Krejčí II (ČK), Karabec, Šulc (zranění)
Nejistý startLuka Sučić (svalové zranění)

Vzájemné zápasy Chorvatska a Česka

Česká reprezentace na vítězství nad Chorvatskem stále čeká. Poslední vzájemný duel se odehrál letos 26. září v Praze, kde hosté zvítězili 2:1. Chorvaté uspěli také v červnu 2025, kdy doma vyhráli vysoko 5:1.

Z posledních pěti vzájemných utkání skončila tři remízou a dvě vítězstvím Chorvatska. Oba celky se střetly také na evropských šampionátech v letech 2016 a 2021, přičemž oba zápasy skončily nerozhodně 2:2 a 1:1.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumZápasVýsledekSoutěž
26. 9. 2026Česko – Chorvatsko1:2Liga národů
9. 10. 2025Česko – Chorvatsko0:0Kvalifikace MS
9. 6. 2025Chorvatsko – Česko5:1Kvalifikace MS
18. 6. 2021Chorvatsko – Česko1:1EURO 2020
17. 6. 2016Česko – Chorvatsko2:2EURO 2016

Tabulka skupiny A3 Ligy národů 2026/27

Poř.TýmZVRPSkóreRozdílBody
1.Španělsko550014:5+915
2.Anglie540116:4+1212
3.Chorvatsko51045:16−113
4.Česko50052:12−100
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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