|Základní informace
|Česko – Chorvatsko
|Datum a čas
|sobota 26. 9. 2026, 20:45
|Stadion
|Fortuna Arena, Praha
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|1. kolo
|TV přenos
|ČT sport, ČT sport Plus
|Kurzy
|U SynoTipu zde
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Těžká premiéra pro kouče Deniu
Španělský trenér Santi Denia zatím stihl v Česku šířit pozitivní náladu. A optimismus bude potřebovat, protože hned při svojí premiéře u českého týmu mu dorazilo sedm omluvenek.
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Nepomůže mu ani elitní střelec Patrik Schick, který po mistrovství světa oznámil konec reprezentační kariéry. Ke stejnému kroku se odhodlali i Tomáš Holeš, Václav Černý, Vladimír Darida a Jaroslav Zelený. Český výběr má předpoklady k dynamické hře a bude zajímavé sledovat, jak se tým proměnil od mistrovství světa, kde hrál bez nápadu i bez systému.
|Česko
|Chorvatsko
|Sestava
|Kovář - Coufal, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Sláma - M. Sadílek, Král - Ambros, Karabec, Šulc - Hložek.
|Livakovič - Stanišič, Vuškovič, Gvardiol, Perišič - Modrič, Kovačič - Vlašič, P. Sučič, Baturina - Budimir.
|Nebudou hrát
|Chorý (zdravotní problémy), Jurásek D. (poranění stehna), Provod (poranění kolena), Ryneš (poranění kotníku), Višinský (zranění), Vlček (poranění třísel), Zima (poranění kotníku)
|Erlič, Juranovič (oba zranění), Modrič (nejistý start).
|Nejistý start
|—
Chorvaty po MS převzal Bilič
Nového trenéra mají i Chorvaté. Po mistrovství světa skončil Zlatko Dalič, nejúspěšnější a nejdéle sloužící kouč v historii země. Tým převzal Slaven Bilič, který už národní tým vedl v letech 2006 až 2012.
Pokračovat bude také kapitán Luka Modrič, který i ve 40 letech zůstává součástí národního týmu. Zajímavá je generační kombinace. Vedle zkušených Modriće a Perišiće má Chorvatsko v kádru také několik výrazně mladších hráčů. Devatenáctiletý Luka Vuškovič doplňuje záložníky Martina Baturinu (23), Luku Sučiče (24) a Petara Sučiče (22).
Česko proti Chorvatsku čeká na první výhru
Česká reprezentace se s Chorvatskem dosud utkala šestkrát, ani jednou však nevyhrála. Čtyři zápasy skončily remízou. Naposledy se oba týmy střetly dvakrát v minulé světové kvalifikaci – Česko nejprve v Chorvatsku utrpělo porážku 1:5, domácí odvetu pak v říjnu zakončilo bezbrankovou remízou.
Na české půdě se soupeři potkají teprve podruhé. Pro oba týmy půjde o první zápas nové sezony po mistrovství světa.
Zajímavé kurzy
(na střelce gólu)
Česko do Ligy A postoupilo z druhé nejvyšší skupiny a mezi evropskou elitou si zahraje podruhé. Při své první účasti před čtyřmi lety ale z nejvyšší úrovně okamžitě sestoupilo. Český tým navíc třikrát po sobě nevyhrál a na mistrovství světa si připsal dvě porážky a jednu remízu. Doma je však výrazně úspěšnější – prohrál jediný z posledních 31 zápasů a od září 2022 na vlastním hřišti 19krát za sebou neprohrál.
Chorvatsko má s Ligou A výrazně více zkušeností. V nejvyšší skupině hrálo ve všech dosavadních ročnících, v sezoně 2022/23 skončilo druhé a v minulém ročníku vypadlo ve čtvrtfinále. Z posledních tří zápasů vyhrálo dva a venku čtyřikrát po sobě neprohrálo. Zajímavá je také série ve vzájemných duelech – od poslední remízy 0:0 v Česku Chorvatsko jedenáctkrát po sobě nehrálo nerozhodně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|9. 10. 2025
|kvalifikace MS
|Česko – Chorvatsko
|0:0
|9. 6. 2025
|kvalifikace MS
|Chorvatsko – Česko
|5:1
|18. 6. 2021
|EUR
|Chorvatsko – Česko
|1:1
|17. 6. 2016
|EUR
|Česko – Chorvatsko
|2:2
|9. 2. 2011
|PZM
|Chorvatsko – Česko
|4:2
|12. 12. 1996
|PZM
|Chorvatsko – Česko
|1:1
Zápas může přinést několik reprezentačních premiér. Za český A-tým si mohou poprvé zahrát brankář Kinský a hráči Ambros, Kričfaluši, Macek, Radosta, Sláma, Šubert a Vašulín.
Chorvatský útočník Musa v minulosti působil ve Slavii, zatímco čeští reprezentanti Coufal, Hložek a Hranáč se v Hoffenheimu potkávají s chorvatským útočníkem Andrejem Kramaričem.