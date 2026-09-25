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Česko -Chorvatsko: Kde sledovat Ligu národů, sázkové kurzy, preview

Autor:
  18:21

Ondřej Lingr (v popředí) během tréninku českých fotbalistů před duely Ligy národů. | foto: ČTK

Santiho Deniu čeká ostrá premiéra na lavičce české fotbalové reprezentace. V sobotu 26. září od 20:45 se český tým v pražském Edenu utká v úvodním utkání Ligy národů s Chorvatskem. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a jaká je bilance vzájemných zápasů?
Základní informaceČesko – Chorvatsko
Datum a čassobota 26. 9. 2026, 20:45
StadionFortuna Arena, Praha
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
Kolo1. kolo
TV přenosČT sport, ČT sport Plus
KurzyU SynoTipu zde
Textový přenosna iDNES.cz

Těžká premiéra pro kouče Deniu

Španělský trenér Santi Denia zatím stihl v Česku šířit pozitivní náladu. A optimismus bude potřebovat, protože hned při svojí premiéře u českého týmu mu dorazilo sedm omluvenek.

Česko 3,36 remíza 3,6
Chorvatsko 2,15

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Nepomůže mu ani elitní střelec Patrik Schick, který po mistrovství světa oznámil konec reprezentační kariéry. Ke stejnému kroku se odhodlali i Tomáš Holeš, Václav Černý, Vladimír Darida a Jaroslav Zelený. Český výběr má předpoklady k dynamické hře a bude zajímavé sledovat, jak se tým proměnil od mistrovství světa, kde hrál bez nápadu i bez systému.

Předpokládané sestavy a absence
ČeskoChorvatsko
SestavaKovář - Coufal, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Sláma - M. Sadílek, Král - Ambros, Karabec, Šulc - Hložek.Livakovič - Stanišič, Vuškovič, Gvardiol, Perišič - Modrič, Kovačič - Vlašič, P. Sučič, Baturina - Budimir.
Nebudou hrátChorý (zdravotní problémy), Jurásek D. (poranění stehna), Provod (poranění kolena), Ryneš (poranění kotníku), Višinský (zranění), Vlček (poranění třísel), Zima (poranění kotníku)Erlič, Juranovič (oba zranění), Modrič (nejistý start).
Nejistý start

Chorvaty po MS převzal Bilič

Nového trenéra mají i Chorvaté. Po mistrovství světa skončil Zlatko Dalič, nejúspěšnější a nejdéle sloužící kouč v historii země. Tým převzal Slaven Bilič, který už národní tým vedl v letech 2006 až 2012.

Pokračovat bude také kapitán Luka Modrič, který i ve 40 letech zůstává součástí národního týmu. Zajímavá je generační kombinace. Vedle zkušených Modriće a Perišiće má Chorvatsko v kádru také několik výrazně mladších hráčů. Devatenáctiletý Luka Vuškovič doplňuje záložníky Martina Baturinu (23), Luku Sučiče (24) a Petara Sučiče (22).

Česko proti Chorvatsku čeká na první výhru

Česká reprezentace se s Chorvatskem dosud utkala šestkrát, ani jednou však nevyhrála. Čtyři zápasy skončily remízou. Naposledy se oba týmy střetly dvakrát v minulé světové kvalifikaci – Česko nejprve v Chorvatsku utrpělo porážku 1:5, domácí odvetu pak v říjnu zakončilo bezbrankovou remízou.

Na české půdě se soupeři potkají teprve podruhé. Pro oba týmy půjde o první zápas nové sezony po mistrovství světa.

Zajímavé kurzy

(na střelce gólu)

  • L. Krejčí dá gól – kurz 7,18
  • A. Karabec dá gól – kurz 5,05
  • L. Červ dá gól – kurz 7,18
  • L. Modrič dá gól – 4,81
  • M. Baturina dá gól – 4,21

Česko do Ligy A postoupilo z druhé nejvyšší skupiny a mezi evropskou elitou si zahraje podruhé. Při své první účasti před čtyřmi lety ale z nejvyšší úrovně okamžitě sestoupilo. Český tým navíc třikrát po sobě nevyhrál a na mistrovství světa si připsal dvě porážky a jednu remízu. Doma je však výrazně úspěšnější – prohrál jediný z posledních 31 zápasů a od září 2022 na vlastním hřišti 19krát za sebou neprohrál.

Chorvatsko má s Ligou A výrazně více zkušeností. V nejvyšší skupině hrálo ve všech dosavadních ročnících, v sezoně 2022/23 skončilo druhé a v minulém ročníku vypadlo ve čtvrtfinále. Z posledních tří zápasů vyhrálo dva a venku čtyřikrát po sobě neprohrálo. Zajímavá je také série ve vzájemných duelech – od poslední remízy 0:0 v Česku Chorvatsko jedenáctkrát po sobě nehrálo nerozhodně.

Vzájemné zápasy Česko – Chorvatsko (H2H)
DatumSoutěžZápasVýsledek
9. 10. 2025kvalifikace MSČesko – Chorvatsko0:0
9. 6. 2025kvalifikace MSChorvatsko – Česko5:1
18. 6. 2021EURChorvatsko – Česko1:1
17. 6. 2016EURČesko – Chorvatsko2:2
9. 2. 2011PZMChorvatsko – Česko4:2
12. 12. 1996PZMChorvatsko – Česko1:1

Zápas může přinést několik reprezentačních premiér. Za český A-tým si mohou poprvé zahrát brankář Kinský a hráči Ambros, Kričfaluši, Macek, Radosta, Sláma, Šubert a Vašulín.

Chorvatský útočník Musa v minulosti působil ve Slavii, zatímco čeští reprezentanti Coufal, Hložek a Hranáč se v Hoffenheimu potkávají s chorvatským útočníkem Andrejem Kramaričem.

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