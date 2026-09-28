|Základní informace
|Česko – Anglie
|Datum a čas
|úterý 29. 9. 2026, 20:45
|Stadion
|Fortuna Arena, Praha
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|2. kolo
|TV přenos
|ČT sport, ČT sport Plus
|Kurzy
|U SynoTipu zde
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Čechy prověří Kane, Gordon či Bellingham
Zajímavé kurzy
Španělský kouč Santi Denia hned v prvním utkání proti Chorvatsku ukázal odvahu. Nekoncepční nakopávaná, která českou reprezentaci provázela v uplynulých letech, byla pryč. Češi se snažili o narážečky, kombinaci a rychlý přechod do útoku, často i v situacích, kdy by jednodušší řešení bylo bezpečnější. Právě snaha hrát fotbalově je ale několikrát dostala do problémů. Ke světové elitě má český tým stále daleko, proti soupeřům těsně za ní ale může s novým stylem hrát otevřenější a atraktivnější zápasy.
Angličané patří mezi nejlepší týmy světa. V červenci získali na světovém šampionátu bronz po vítězství 6:4 v přestřelce nad Francií a navázali na stříbrné medaile z posledních dvou mistrovství Evropy. Vstup do Ligy národů jim ale nevyšel, doma podlehli Španělsku 2:3. Nejlepší střelec Harry Kane za stavu 2:1 neproměnil penaltu. Anglie venku už jedenáctkrát po sobě neprohrála.
|Předpokládané sestavy a absence
|Česko
|Anglie
|Sestava
|Kinský - Coufal, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Zmrzlý - M. Sadílek, Král - Radosta, Karabec, Šulc - Hložek.
|Pickford - Alexander-Arnold, Branthwaite, Guéhi, Hall - Anderson, Lewis-Skelly - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.
|Nebudou hrát
|Chorý, Chytil, D. Jurásek, Provod, Ryneš, Višinský, Vlček, Zima (všichni zranění), Souček (rekonvalescence).
|Burn, D. Henderson, James, Livramento, Mainoo, Palmer, Rashford, Rice, Spence, Stones (všichni zranění).
|Nejistý start
|Ladislav Krejčí II
|Konsa, O’Reilly
Vzájemné zápasy Česko vs. Anglie
Český tým od rozdělení federace zvítězil v jediném z pěti vzájemných soubojů. V posledním duelu v červnu 2021 podlehl Anglii na mistrovství Evropy 0:1.
Angličané ale v Česku naposledy prohráli, když v říjnu 2019 domácí tým zvítězil v kvalifikaci ME 2:1. Ve Wembley pak v březnu téhož roku Anglie uštědřila Česku dosud nejvyšší porážku v historii samostatné reprezentace, 0:5.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|22. 06. 2021
|EURO
|Česko – Anglie 0:1
|11. 10. 2019
|kvalifikace ME
|Česko – Anglie 2:1
|22. 03. 2019
|kvalifikace ME
|Anglie – Česko 5:0
|20. 08. 2008
|PZM
|Anglie – Česko 2:2
|18. 11. 1998
|PZM
|Anglie – Česko 2:0