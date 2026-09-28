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Česko - Anglie: Kde sledovat Ligu národů, sázkové kurzy, statistiky

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  19:22

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

České fotbalisty čeká druhý zápas pod koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů vyzvou v atraktivním souboji hvězdami nabitou Anglií. Hraje se v úterý 29. září v pražském Edenu. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a jaká je bilance vzájemných zápasů?
Základní informaceČesko – Anglie
Datum a časúterý 29. 9. 2026, 20:45
StadionFortuna Arena, Praha
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
Kolo2. kolo
TV přenosČT sport, ČT sport Plus
KurzyU SynoTipu zde
Textový přenosna iDNES.cz

Čechy prověří Kane, Gordon či Bellingham

Zajímavé kurzy

  • Anglie zvítězí o dvě a více branek – kurz 1,98
  • Anglie zvítězí s čistým kontem – kurz 1,97

Španělský kouč Santi Denia hned v prvním utkání proti Chorvatsku ukázal odvahu. Nekoncepční nakopávaná, která českou reprezentaci provázela v uplynulých letech, byla pryč. Češi se snažili o narážečky, kombinaci a rychlý přechod do útoku, často i v situacích, kdy by jednodušší řešení bylo bezpečnější. Právě snaha hrát fotbalově je ale několikrát dostala do problémů. Ke světové elitě má český tým stále daleko, proti soupeřům těsně za ní ale může s novým stylem hrát otevřenější a atraktivnější zápasy.

Angličané patří mezi nejlepší týmy světa. V červenci získali na světovém šampionátu bronz po vítězství 6:4 v přestřelce nad Francií a navázali na stříbrné medaile z posledních dvou mistrovství Evropy. Vstup do Ligy národů jim ale nevyšel, doma podlehli Španělsku 2:3. Nejlepší střelec Harry Kane za stavu 2:1 neproměnil penaltu. Anglie venku už jedenáctkrát po sobě neprohrála.

Předpokládané sestavy a absence.
Předpokládané sestavy a absenceČeskoAnglie
SestavaKinský - Coufal, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Zmrzlý - M. Sadílek, Král - Radosta, Karabec, Šulc - Hložek.Pickford - Alexander-Arnold, Branthwaite, Guéhi, Hall - Anderson, Lewis-Skelly - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.
Nebudou hrátChorý, Chytil, D. Jurásek, Provod, Ryneš, Višinský, Vlček, Zima (všichni zranění), Souček (rekonvalescence).Burn, D. Henderson, James, Livramento, Mainoo, Palmer, Rashford, Rice, Spence, Stones (všichni zranění).
Nejistý startLadislav Krejčí IIKonsa, O’Reilly

Vzájemné zápasy Česko vs. Anglie

Český tým od rozdělení federace zvítězil v jediném z pěti vzájemných soubojů. V posledním duelu v červnu 2021 podlehl Anglii na mistrovství Evropy 0:1.

Angličané ale v Česku naposledy prohráli, když v říjnu 2019 domácí tým zvítězil v kvalifikaci ME 2:1. Ve Wembley pak v březnu téhož roku Anglie uštědřila Česku dosud nejvyšší porážku v historii samostatné reprezentace, 0:5.

Vzájemné zápasy Česko – Anglie
DatumSoutěžZápas
22. 06. 2021EUROČesko – Anglie 0:1
11. 10. 2019kvalifikace MEČesko – Anglie 2:1
22. 03. 2019kvalifikace MEAnglie – Česko 5:0
20. 08. 2008PZMAnglie – Česko 2:2
18. 11. 1998PZMAnglie – Česko 2:0
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