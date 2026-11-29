Brighton přivítá ve 12. kole Premier League Newcastle. Druhý tým tabulky má nejlepší útok soutěže a doma v lize ještě neprohrál. Newcastle v minulém kole remizoval s vedoucím Arsenalem, na stadionu Brightonu ale v Premier League dosud nevyhrál. Kde sledovat nedělní zápas živě a co napovídají forma, statistiky a vzájemné duely?
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Základní informace o utkání Brighton – Newcastle
|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Neděle 29. listopadu 2026, 15:05 SEČ
|Místo konání
|Amex Stadium, Brighton
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport 8
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Brighton – Newcastle
Utkání se hraje v neděli 29. listopadu od 15:05 českého času na Amex Stadium. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport 8. Průběh zápasu můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Brighton
|Newcastle
|Předpokládaná sestava
|Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli – Gross, Chema Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas
|Horníček – Dedić, Thiaw, Burn, Hall – Miley, Ramsey – Elanga, Willock, Barnes – Osula
|Nebudou hrát
|Costinha (trest za červenou kartu), Ferguson (kotník), Mitoma (zadní stehenní sval), Yalcouyé (koleno), Yohanna (zranění)
|Jaouen, Joelinton (oba svalové zranění)
|Nejistý start
|O’Riley (kotník), Tzimas (koleno)
Brighton doma inkasoval jediný gól
Brighton z pěti domácích ligových zápasů získal třináct bodů a inkasoval jen jednou. V minulém kole ovšem prohrál 0:2 v Hullu, kde oba góly dostal až v nastavení. Ve čtvrtek se vrátil na Amex a v Konferenční lize porazil Craiovu 4:0. Trenér Fabian Hürzeler oproti zápasu v Hullu změnil osm hráčů v základní sestavě a Ibrahim Osman vstřelil své první dva góly za klub.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|26. 11. 2026
|Brighton – Universitatea Craiova
|4:0
|Konferenční liga
|22. 11. 2026
|Hull City – Brighton
|2:0
|Premier League
|8. 11. 2026
|Brighton – Brentford
|2:0
|Premier League
|5. 11. 2026
|Getafe – Brighton
|0:1
|Konferenční liga
|31. 10. 2026
|Manchester City – Brighton
|0:1
|Premier League
Newcastle čeká tři ligová kola na výhru
Newcastle je po jedenácti kolech třináctý se třinácti body. Po domácí porážce s Evertonem remizoval ve Fulhamu 1:1 a s Arsenalem 2:2. Proti lídrovi dokázal otočit skóre, bod hostům ale zachránil Noni Madueke. Před cestou do Brightonu trenér Matthias Jaissle řeší návrat pravého obránce Tina Livramenta, který po dvouměsíční pauze trénuje a o jehož nasazení se teprve rozhodne.
|Datum
|Poslední ligové zápasy Newcastlu
|Výsledek
|Soutěž
|21. 11. 2026
|Newcastle – Arsenal
|2:2
|Premier League
|7. 11. 2026
|Fulham – Newcastle
|1:1
|Premier League
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|0:1
|Premier League
|25. 10. 2026
|Crystal Palace – Newcastle
|0:2
|Premier League
|17. 10. 2026
|Newcastle – Aston Villa
|0:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Brighton po jedenácti kolech vstřelil o jedenáct gólů víc než Newcastle a na branku vyslal o 23 střel víc. Výrazný rozdíl je i v obraně. Newcastle inkasoval osmnáctkrát, Brighton přesně o polovinu méně.
Statistika po 11 kolech Premier League
|Brighton
|Newcastle
|Pořadí
|2.
|13.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|22
|13
|Skóre
|26:9
|15:18
|Vstřelené góly na zápas
|2,36
|1,36
|Inkasované góly na zápas
|0,82
|1,64
|Střely na branku na zápas
|5,45
|3,36
|Očekávané góly (xG)
|21,57
|13,20
|Rohy na zápas
|5,09
|4,45
|Žluté karty
|26
|29
Poslední vzájemné zápasy
V minulé sezoně v obou ligových duelech uspěli domácí. Brighton v říjnu vyhrál 2:1 díky dvěma gólům Dannyho Welbecka, Newcastle v květnu zvítězil 3:1. Z devíti návštěv Brightonu v Premier League si Newcastle odvezl pět remíz a čtyři porážky.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|2. 5. 2026
|Newcastle – Brighton
|3:1
|Premier League
|18. 10. 2025
|Brighton – Newcastle
|2:1
|Premier League
|4. 5. 2025
|Brighton – Newcastle
|1:1
|Premier League
|2. 3. 2025
|Newcastle – Brighton
|1:2 po prodl.
|FA Cup
|19. 10. 2024
|Newcastle – Brighton
|0:1
|Premier League
12. kolo Premier League
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea 3:2
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford 0:4
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry 3:0
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa 2:2
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Brentford
|12
|5
|5
|2
|24:11
|20
|6.
|Leeds
|12
|5
|5
|2
|17:9
|20
|7.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|8.
|Chelsea
|12
|5
|1
|6
|22:23
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Aston Villa
|12
|3
|6
|3
|16:19
|15
|12.
|Hull
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Nottingham
|12
|3
|3
|6
|12:17
|12
|15.
|Ipswich
|12
|3
|3
|6
|17:24
|12
|16.
|Coventry
|12
|4
|0
|8
|13:24
|12
|17.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|12
|1
|5
|6
|14:27
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7