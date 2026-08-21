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Brentford - Tottenham v TV: Kde sledovat Premier League, novinky, sázkové kurzy

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  14:36

Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea. | foto: Reuters

Fotbalová Premier League zahajuje nový ročník a hned v 1. kole nabídne zajímavý duel z českého pohledu. Brentford hostí Tottenham, v jehož brance by měl nastoupit Antonín Kinský. Kde zápas sledovat, jaké jsou týmové novinky a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Brentford - Tottenham živě

Utkání Brentfordu s Tottenhamem v 1. kole Premier League 2026/27 můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:

  • Termín a čas: sobota 22. srpna 2026 od 18:30 SELČ
  • Místo konání: Gtech Community Stadium, Londýn
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na iDNES.cz.

Kurzy na zápas Brentford - Tottenham

Pohled na kurzovou nabídku naznačuje, že by mělo jít o vyrovnaný souboj. Bookmakeři SynotTipu mírně favorizují domácí Brentford. Má stabilní sehraný tým a obvzlášť v domácím prostředí bývá velmi nepříjemný i proti nejsilněším protivníkům. Tottenham v létě přivedl pět výrazných posil a hodlá zapomenout na boje o záchranu, které musel absolvovat v posledních dvou sezonách.

Brentford 2,45 remíza 3,64
Tottenham Hotspur 2,8

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Rychlými protiútoky proti kombinaci

Brentford bývá pro soupeře nepříjemný především svou organizovaností a schopností bránit v kompaktním bloku. Často nechává soupeře hrát a čeká na příležitost k brejkům. Hrozit umí obvzlášť trio Schade – Ouattara – Thiago.

Předpokládané sestavy a absence
BrentfordTottenham
SestavaKelleher – Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter – Sangaré, Janelt, Jensen – Ouattara, Thiago, SchadeKinský – Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson – Fernandes, Tonali – Moore, Gallagher, Tel – Richarlison
Nebudou hrátFredrick, van den BergOdobert, Simons
Nejistý startKudus, Kulusevski

Brentford má Sangarého, Tottenham novou obranu

Brentford v létě posílil především střed hřiště a ofenzivu. Největší pozornost poutá Mamadou Sangaré, který přišel z Lens a stal se rekordní klubovou posilou. Záložník má dodat týmu fyzickou sílu a schopnost získávat balony. Zkušenost do útoku pak přináší Callum Wilson, který může dobře zapadnout do stylu založeného na rychlých protiútocích.

Záložník Tonali míří za Kinským, v Tottenhamu se stane rekordní posilou

Tottenham přes léto výrazně obměnil kádr a přivedl několik hráčů, kteří zapadají do De Zerbiho představ o hře. Nově poskládaná je téměř celá obrana – Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi a Andy Robertson jsou kvalitní a v Premier League dostatečně prověření. Především Senesi má díky kvalitní rozehrávce pomoci Tottenhamu při budování útoků od vlastní obrany. Mezi velké posily patří také záložníci Sandro Tonali a Mateus Fernandes.

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Poslední vzájemné zápasy (H2H)

  • Tottenham v posledních pěti vzájemných zápasech výrazně navrch – neprohrál ani jednou, čtyřikrát zvítězil a jednou remizoval.
  • Zajímavé je, že v posledních třech soubojích nedal Brentford ani gól.
Vzájemné zápasy Brentford vs. Tottenham
RokTurnajZápas
2026Premier LeagueBrentford - Tottenham 0:0
2025Premier LeagueTottenham - Brentford 2:0
2025Premier LeagueBrentford - Tottenham 0:2
2024Premier LeagueTottenham - Brentford 3:1
2024Premier LeagueTottenham - Brentford 3:2

Brentford dal sedm gólů, Tottenham bez prohry

  • Brentford odehrál dvě přípravná utkání a zaujme především počet nastřílených branek. V generálce rozstřílel Eintracht Frankfurt 7:0, předtím si poradil 4:2 s Rennes.
Přípravné zápasy Brentfordu
DatumZápas
15. 8. 2026Brentford - Frankfurt 7:0
8. 8. 2026Rennes - Brentford 2:4
  • Tottenham v přípravě odehrál sedm zápasů s bilancí tří vítězství a tří remíz. V posledním testu hrál nerozhodně s Hoffenheimem 2:2.
Přípravné zápasy Tottenhamu
DatumZápas
16. 8. 2026Tottenham - Hoffenheim 2:2
15. 8. 2026Tottenham - Hoffenheim 3:0
8. 8. 2026Getafe - Tottenham 1:1
1. 8. 2026Chelsea - Tottenham 1:2
29. 7. 2026Tottenham - Sydney FC 1:1 (4:2 pen.)
26. 7. 2026Auckland FC - Tottenham 0:2
22. 7. 2026Tottenham - Milton Keynes 1:0
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