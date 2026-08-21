Fotbalová Premier League zahajuje nový ročník a hned v 1. kole nabídne zajímavý duel z českého pohledu. Brentford hostí Tottenham, v jehož brance by měl nastoupit Antonín Kinský. Kde zápas sledovat, jaké jsou týmové novinky a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Kde sledovat zápas Brentford - Tottenham živě
Utkání Brentfordu s Tottenhamem v 1. kole Premier League 2026/27 můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: sobota 22. srpna 2026 od 18:30 SELČ
- Místo konání: Gtech Community Stadium, Londýn
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Brentford - Tottenham
Pohled na kurzovou nabídku naznačuje, že by mělo jít o vyrovnaný souboj. Bookmakeři SynotTipu mírně favorizují domácí Brentford. Má stabilní sehraný tým a obvzlášť v domácím prostředí bývá velmi nepříjemný i proti nejsilněším protivníkům. Tottenham v létě přivedl pět výrazných posil a hodlá zapomenout na boje o záchranu, které musel absolvovat v posledních dvou sezonách.
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Rychlými protiútoky proti kombinaci
Brentford bývá pro soupeře nepříjemný především svou organizovaností a schopností bránit v kompaktním bloku. Často nechává soupeře hrát a čeká na příležitost k brejkům. Hrozit umí obvzlášť trio Schade – Ouattara – Thiago.
Předpokládané sestavy a absence
|Brentford
|Tottenham
|Sestava
|Kelleher – Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter – Sangaré, Janelt, Jensen – Ouattara, Thiago, Schade
|Kinský – Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson – Fernandes, Tonali – Moore, Gallagher, Tel – Richarlison
|Nebudou hrát
|Fredrick, van den Berg
|Odobert, Simons
|Nejistý start
|—
|Kudus, Kulusevski
Brentford má Sangarého, Tottenham novou obranu
Brentford v létě posílil především střed hřiště a ofenzivu. Největší pozornost poutá Mamadou Sangaré, který přišel z Lens a stal se rekordní klubovou posilou. Záložník má dodat týmu fyzickou sílu a schopnost získávat balony. Zkušenost do útoku pak přináší Callum Wilson, který může dobře zapadnout do stylu založeného na rychlých protiútocích.
Tottenham přes léto výrazně obměnil kádr a přivedl několik hráčů, kteří zapadají do De Zerbiho představ o hře. Nově poskládaná je téměř celá obrana – Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi a Andy Robertson jsou kvalitní a v Premier League dostatečně prověření. Především Senesi má díky kvalitní rozehrávce pomoci Tottenhamu při budování útoků od vlastní obrany. Mezi velké posily patří také záložníci Sandro Tonali a Mateus Fernandes.
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
- Tottenham má v posledních pěti vzájemných zápasech výrazně navrch – neprohrál ani jednou, čtyřikrát zvítězil a jednou remizoval.
- Zajímavé je, že v posledních třech soubojích nedal Brentford ani gól.
Vzájemné zápasy Brentford vs. Tottenham
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|2026
|Premier League
|Brentford - Tottenham 0:0
|2025
|Premier League
|Tottenham - Brentford 2:0
|2025
|Premier League
|Brentford - Tottenham 0:2
|2024
|Premier League
|Tottenham - Brentford 3:1
|2024
|Premier League
|Tottenham - Brentford 3:2
Brentford dal sedm gólů, Tottenham bez prohry
- Brentford odehrál dvě přípravná utkání a zaujme především počet nastřílených branek. V generálce rozstřílel Eintracht Frankfurt 7:0, předtím si poradil 4:2 s Rennes.
Přípravné zápasy Brentfordu
|Datum
|Zápas
|15. 8. 2026
|Brentford - Frankfurt 7:0
|8. 8. 2026
|Rennes - Brentford 2:4
- Tottenham v přípravě odehrál sedm zápasů s bilancí tří vítězství a tří remíz. V posledním testu hrál nerozhodně s Hoffenheimem 2:2.
Přípravné zápasy Tottenhamu
|Datum
|Zápas
|16. 8. 2026
|Tottenham - Hoffenheim 2:2
|15. 8. 2026
|Tottenham - Hoffenheim 3:0
|8. 8. 2026
|Getafe - Tottenham 1:1
|1. 8. 2026
|Chelsea - Tottenham 1:2
|29. 7. 2026
|Tottenham - Sydney FC 1:1 (4:2 pen.)
|26. 7. 2026
|Auckland FC - Tottenham 0:2
|22. 7. 2026
|Tottenham - Milton Keynes 1:0