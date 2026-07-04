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Brazílie - Norsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  7:36

Gabriel Martinelli z Brazílie se raduje z vítězného gólu proti Japonsku. | foto: Reuters

Osmifinále fotbalového MS 2026 přináší i atraktivní souboj Brazílie - Norsko. Pětinásobní šampioni se střetnou s rozjetými Seveřany, které táhne nezastavitelný Erling Haaland. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, předpokládané sestavy týmů i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role favorita Brazílii. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek.

Brazílie 1,84 remíza 3,77
Norsko 4,3

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Sledujte zápas Brazílie – Norsko živě v TV

První velký šlágr osmifinále se odehraje v neděli 5. července 2026 od 22:00 SELČ. Dějištěm zápasu je New York/New Jersey Stadium v East Rutherfordu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 5. července 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, USA
  • TV přenos: ČT Sport

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Brazílie zvládla drama s Japonskem, ale ztratila Paquetu

Pětinásobní mistři světa, které nově vede legendární stratég Carlo Ancelotti, touží ukončit čtyřiadvacetileté čekání na zlato. Po skupinových výhrách nad Haiti (3:0), Skotskem (3:0) a remíze s Marokem (1:1) narazila Brazílie v šestnáctifinále na houževnaté Japonsko. Brazílie musela otáčet nepříznivý vývoj, což se jí v play-off MS povedlo poprvé od roku 2002. O postupu rozhodl v 95. minutě Gabriel Martinelli, což byl vůbec nejpozdnější gól v normální hrací době v historii vyřazovacích bojů MS. Hlavní oporou je Vinícius Júnior, který se trefil ve všech třech skupinových zápasech.

Ancelotti se však musí vypořádat s citelnou ztrátou. Záložník Lucas Paquetá se proti Japonsku zranil a šampionát pro něj s největší pravděpodobností skončil. Otazník visí nad startem čtyřiatřicetiletého Neymara, který kvůli dlouhodobým zdravotním problémům odehrál na turnaji pouhých 14 minut proti Skotsku a proti Japonsku vůbec nenastoupil. Skvělou zprávou je naopak návrat Raphinhy do tréninku. Formu má Bruno Guimarães, který s 4 asistencemi vládne celému turnaji.

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Předpokládaná sestava Brazílie

Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick – Rayan, Cunha, Vini Jr.

Poslední odehrané zápasy Brazílie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
29. června Brazílie – Japonsko2:1Šestnáctifinále
25. června Skotsko – Brazílie0:3Základní skupina C
20. června Brazílie – Haiti3:0Základní skupina C

Norsko baví ofenzivním fotbalem, Haaland vyzve velkého rivala

Norsko je jedním z nejzábavnějších týmů šampionátu: v jeho dosavadních čtyřech zápasech padlo hned 18 branek. Trenér Ståle Solbakken sice v závěru skupiny pošetřil opory a tým schytal debakl 1:4 od Francie, ale v šestnáctifinále proti Pobřeží slonoviny se norská síla vrátila. Po parádní trefě Antonia Nusy rozhodl o vítězství 2:1 v 86. minutě kanonýr Erling Haaland. Pro Norsko šlo o historicky vůbec první vyhraný zápas ve vyřazovací fázi mistrovství světa.

Norská mašina na góly Erling Haaland má na turnaji na kontě už 5 přesných zásahů a v reprezentaci si drží neuvěřitelnou bilanci 60 gólů v 53 zápasech. Dvorním nahrávačem mu je kapitán Martin Ødegaard, který si připsal asistenci ve třech po sobě jdoucích zápasech MS, což se naposledy povedlo Dirku Kuytovi v roce 2010.

Předpokládaná sestava Norska

Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa

Poslední odehrané zápasy Norska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
30. června Pobřeží slonoviny – Norsko1:2Šestnáctifinále
26. června Norsko – Francie1:4Základní skupina I
23. červnaNorsko – Senegal3:2Základní skupina I

Vzájemné zápasy

Jediný zaznamenaný zápas v oficiálních statistikách se datuje do srpna roku 2006, kdy Norsko hostilo Brazílii v přátelském utkání a zápas skončil remízou 1:1.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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