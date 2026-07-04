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Sledujte zápas Brazílie – Norsko živě v TV
První velký šlágr osmifinále se odehraje v neděli 5. července 2026 od 22:00 SELČ. Dějištěm zápasu je New York/New Jersey Stadium v East Rutherfordu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 5. července 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, USA
- TV přenos: ČT Sport
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Brazílie zvládla drama s Japonskem, ale ztratila Paquetu
Pětinásobní mistři světa, které nově vede legendární stratég Carlo Ancelotti, touží ukončit čtyřiadvacetileté čekání na zlato. Po skupinových výhrách nad Haiti (3:0), Skotskem (3:0) a remíze s Marokem (1:1) narazila Brazílie v šestnáctifinále na houževnaté Japonsko. Brazílie musela otáčet nepříznivý vývoj, což se jí v play-off MS povedlo poprvé od roku 2002. O postupu rozhodl v 95. minutě Gabriel Martinelli, což byl vůbec nejpozdnější gól v normální hrací době v historii vyřazovacích bojů MS. Hlavní oporou je Vinícius Júnior, který se trefil ve všech třech skupinových zápasech.
Ancelotti se však musí vypořádat s citelnou ztrátou. Záložník Lucas Paquetá se proti Japonsku zranil a šampionát pro něj s největší pravděpodobností skončil. Otazník visí nad startem čtyřiatřicetiletého Neymara, který kvůli dlouhodobým zdravotním problémům odehrál na turnaji pouhých 14 minut proti Skotsku a proti Japonsku vůbec nenastoupil. Skvělou zprávou je naopak návrat Raphinhy do tréninku. Formu má Bruno Guimarães, který s 4 asistencemi vládne celému turnaji.
Předpokládaná sestava Brazílie
Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick – Rayan, Cunha, Vini Jr.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|29. června
|Brazílie – Japonsko
|2:1
|Šestnáctifinále
|25. června
|Skotsko – Brazílie
|0:3
|Základní skupina C
|20. června
|Brazílie – Haiti
|3:0
|Základní skupina C
Norsko baví ofenzivním fotbalem, Haaland vyzve velkého rivala
Norsko je jedním z nejzábavnějších týmů šampionátu: v jeho dosavadních čtyřech zápasech padlo hned 18 branek. Trenér Ståle Solbakken sice v závěru skupiny pošetřil opory a tým schytal debakl 1:4 od Francie, ale v šestnáctifinále proti Pobřeží slonoviny se norská síla vrátila. Po parádní trefě Antonia Nusy rozhodl o vítězství 2:1 v 86. minutě kanonýr Erling Haaland. Pro Norsko šlo o historicky vůbec první vyhraný zápas ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
Norská mašina na góly Erling Haaland má na turnaji na kontě už 5 přesných zásahů a v reprezentaci si drží neuvěřitelnou bilanci 60 gólů v 53 zápasech. Dvorním nahrávačem mu je kapitán Martin Ødegaard, který si připsal asistenci ve třech po sobě jdoucích zápasech MS, což se naposledy povedlo Dirku Kuytovi v roce 2010.
Předpokládaná sestava Norska
Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Ødegaard, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|30. června
|Pobřeží slonoviny – Norsko
|1:2
|Šestnáctifinále
|26. června
|Norsko – Francie
|1:4
|Základní skupina I
|23. června
|Norsko – Senegal
|3:2
|Základní skupina I
Vzájemné zápasy
Jediný zaznamenaný zápas v oficiálních statistikách se datuje do srpna roku 2006, kdy Norsko hostilo Brazílii v přátelském utkání a zápas skončil remízou 1:1.