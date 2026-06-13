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Brazílie - Maroko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  17:51
Do Mistrovství světa ve fotbale 2026 vstupují jedni z největších favoritů, Brazilci. V úvodním duelu skupiny C na ně čeká těžká prověrka v podobě Maroka. Přečtěte si, kde zápas sledovat a jaké jsou sestavy.

Brazilští fotbalisté oslavují gól v osmifinále proti Koreji, který vstřelil Vinícius Junior (s číslem 20). | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Brazílie vs. Maroko na MS 2026?

Na patrně nejočekávanější duel skupiny C mezi Brazílií a Marokem se mohou fanoušci těšit v neděli 14. června 2026 od 0:00 našeho času. Hraje se v MetLife Stadium v New Jersey, živě jej v televizi vysílá ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:neděle 14. června 2026 od 0:00
Dějiště:MetLife Stadium, New Jersey, USA
TV přenos:ČT Sport

Aktuální kurzy Brazílie – Maroko na MS 2026

Podle aktuálních kurzů u Synotu by měli Brazilci zápas zvládnout, nejsou ale nijak výraznými favority. Kurz na výhru je totiž jen kolem 1,70 – za vsazenou tisícikorunu byste tedy vyhráli 1700 Kč.

Brazílie spoléhá na svůj hvězdný útok

Jediný tým, který se představil na všech světových šampionátech, celkem má pět titulů. Brazílie se letos kvalifikovala poměrně v poklidu, nijak zvlášť ale neoslnila – z 18 duelů zapsala osm výher, čtyři remízy a hned šestkrát prohrála.

Trenér Carlo Ancelotti má k dispozici opravdu našlapaný kádr – v bráně stálice Alisson, obranu povede kapitán Marquinhos, zálohu Casemiro a v útoku chtějí zazářit hlavně Vinícius Junior či Raphinha. Neymar start šampionátu nestihne.

V posledních přípravných zápasech si Brazilci s chutí zastříleli, což odnesla Panama (6:2). Poradili si i s Egyptem (2:1).

Předpokládaná sestava Brazílie

Alisson – Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Bruno Guimaraes – Vinícius Junior, Paquetá, Raphinha – Cunha

Příprava Brazílie na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
7. červnaBrazílie – Egypt2:1
31. květnaBrazílie – Panama6:2
1. dubnaBrazílie – Chorvatsko3:1
26. březnaBrazílie – Francie1:2

Kapitán PSG Hakimi centruje v zápase proti Lens.

Maroko obhajuje na MS nečekané 4. místo

S Marokem se prostě musí počítat. Tomuto africkému celku se náramně podařil poslední šampionát v Kataru a i po něm ukazuje, že tehdejší čtvrtá příčka nebyla náhodná.

Kvalifikací totiž Maročané prolétli beze ztráty bodu se skóre 22:2, následně vyhráli Arabský pohár a kontroverzním způsobem i domácí Africký pohár národů.

Kapitánem je obránce PSG Achraf Hakimi, spoustu dalších hráčů obléká barvy předních evropských klubů. O góly by se měl starat Ayoub El Kaabi, jednou brankou přispěl i v předposledním přípravném duelu s Madagaskarem (4:0). Na to pak Maročané navázali cennou remízou proti Norsku (1:1).

Předpokládaná sestava Maroka

Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, Saibari – El Kaabi

Příprava Maroka na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
7. červnaMaroko – Norsko1:1
2. červnaMaroko – Madagaskar4:0
26. květnaMaroko – Burundi5:0
31. březnaMaroko – Paraguay2:1
27. březnaMaroko – Ekvádor1:1

Vzájemné zápasy Brazílie vs. Maroko

Brazilci a Maročané na sebe mnohokrát v historii nenarazili. Poprvé se tak stalo na MS 1998, poté až o pětadvacet let později. Tehdy v přípravě zvítězilo Maroko.

Vzájemné zápasy Brazílie a Maroka
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
25. 3. 2023přípravaMarokoBrazílie2:1
16. 6. 1998Mistrovství světaBrazílieMaroko3:0
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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