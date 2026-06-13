Kdy a kde sledovat zápas Brazílie vs. Maroko na MS 2026?
Na patrně nejočekávanější duel skupiny C mezi Brazílií a Marokem se mohou fanoušci těšit v neděli 14. června 2026 od 0:00 našeho času. Hraje se v MetLife Stadium v New Jersey, živě jej v televizi vysílá ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 14. června 2026 od 0:00
|Dějiště:
|MetLife Stadium, New Jersey, USA
|TV přenos:
|ČT Sport
Aktuální kurzy Brazílie – Maroko na MS 2026
Podle aktuálních kurzů u Synotu by měli Brazilci zápas zvládnout, nejsou ale nijak výraznými favority. Kurz na výhru je totiž jen kolem 1,70 – za vsazenou tisícikorunu byste tedy vyhráli 1700 Kč.
Brazílie spoléhá na svůj hvězdný útok
Jediný tým, který se představil na všech světových šampionátech, celkem má pět titulů. Brazílie se letos kvalifikovala poměrně v poklidu, nijak zvlášť ale neoslnila – z 18 duelů zapsala osm výher, čtyři remízy a hned šestkrát prohrála.
Trenér Carlo Ancelotti má k dispozici opravdu našlapaný kádr – v bráně stálice Alisson, obranu povede kapitán Marquinhos, zálohu Casemiro a v útoku chtějí zazářit hlavně Vinícius Junior či Raphinha. Neymar start šampionátu nestihne.
V posledních přípravných zápasech si Brazilci s chutí zastříleli, což odnesla Panama (6:2). Poradili si i s Egyptem (2:1).
Předpokládaná sestava Brazílie
Alisson – Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Bruno Guimaraes – Vinícius Junior, Paquetá, Raphinha – Cunha
|Datum
|Zápas
|Skóre
|7. června
|Brazílie – Egypt
|2:1
|31. května
|Brazílie – Panama
|6:2
|1. dubna
|Brazílie – Chorvatsko
|3:1
|26. března
|Brazílie – Francie
|1:2
Maroko obhajuje na MS nečekané 4. místo
S Marokem se prostě musí počítat. Tomuto africkému celku se náramně podařil poslední šampionát v Kataru a i po něm ukazuje, že tehdejší čtvrtá příčka nebyla náhodná.
Kvalifikací totiž Maročané prolétli beze ztráty bodu se skóre 22:2, následně vyhráli Arabský pohár a kontroverzním způsobem i domácí Africký pohár národů.
Kapitánem je obránce PSG Achraf Hakimi, spoustu dalších hráčů obléká barvy předních evropských klubů. O góly by se měl starat Ayoub El Kaabi, jednou brankou přispěl i v předposledním přípravném duelu s Madagaskarem (4:0). Na to pak Maročané navázali cennou remízou proti Norsku (1:1).
Předpokládaná sestava Maroka
Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, Saibari – El Kaabi
|Datum
|Zápas
|Skóre
|7. června
|Maroko – Norsko
|1:1
|2. června
|Maroko – Madagaskar
|4:0
|26. května
|Maroko – Burundi
|5:0
|31. března
|Maroko – Paraguay
|2:1
|27. března
|Maroko – Ekvádor
|1:1
Vzájemné zápasy Brazílie vs. Maroko
Brazilci a Maročané na sebe mnohokrát v historii nenarazili. Poprvé se tak stalo na MS 1998, poté až o pětadvacet let později. Tehdy v přípravě zvítězilo Maroko.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|25. 3. 2023
|příprava
|Maroko
|Brazílie
|2:1
|16. 6. 1998
|Mistrovství světa
|Brazílie
|Maroko
|3:0