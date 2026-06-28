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Brazílie - Japonsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  23:41

Neymar zahrává roh v zápase proti Skotsku. | foto: Reuters

První vyřazovací kolo mistrovství světa 2026 atraktivní souboj Brazílie - Japonsko. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaká taktická bitva se na texaské půdě očekává.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip favorizují v tomto klíčovém střetnutí Brazílii. Vítěz tohoto souboje v osmifinále narazí na lepšího z dvojice Pobřeží slonoviny - Norsko. Vedle předzápasových kurzů na vítěze či postupujícího budou k dispozici také LIVE sázky přímo během zápasu.

Brazílie 1,74 remíza 3,85
Japonsko 5,39

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Sledujte zápas Brazílie – Japonsko živě v TV

Utkání šestnáctifinále se odehraje v pondělí 29. června 2026 od 19:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je stadion NRG Stadium v Houstonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 29. června 2026 od 19:00 (SELČ)
  • Dějiště: NRG Stadium, Houston, Texas, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)

Brazílie se dostala do tempa, trápí ji zranění Raphinhy

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Svěřenci trenéra Carla Ancelottiho sice do turnaje vstoupili vlažnou remízou 1:1 s Marokem, následně však potvrdili své kvality. Po dominantních výhrách 3:0 nad Haiti a Skotskem ovládli základní skupinu C díky lepšímu brankovému rozdílu před Marokem. Brazilci tak udrželi svou famózní historickou bilanci a od roku 1982 ani jednou nechyběli ve vyřazovacích bojích světového šampionátu. Navíc dokázali stabilizovat defenzivu a udrželi dvě čistá konta za sebou.

Ancelotti se však musí v Houstonu obejít bez křídelníka Barcelony Raphinhy, kterého trápí zranění hamstringu z utkání proti Haiti a stále se nevrátil k týmovému tréninku.

Předpokládaná sestava Brazílie

Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimarães, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinícius Júnior

Poslední odehrané zápasy Brazílie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Skotsko – Brazílie0:3Základní skupina C
20. červnaBrazílie – Haiti3:0Základní skupina C
14. června Brazílie – Maroko1:1Základní skupina C

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Japonsko chce zlomit prokletí, chybí mu Kubo

Svěřenci trenéra Hajimeho Moriyasua postoupili do šestnáctifinále jako druhý tým skupiny F poté, co v závěrečném duelu remizovali 1:1 se Švédskem, přičemž skvělými zákroky tým podržel brankář Zion Suzuki. Japonsko se v roce 2026 prezentuje jako nesmírně nepříjemný soupeř pro jakéhokoliv favorita: v přípravě porazilo Anglii a v základní skupině dokázalo remizovat s Nizozemskem. Japonci však čelí historickému prokletí: na mužském mistrovství světa v historii nikdy nevyhráli zápas vyřazovací fáze, přičemž v letech 2002, 2010, 2018 i 2022 pokaždé vypadli hned v prvním kole play-off.

Velkou komplikací je však zdravotní stav záložníka Takefusy Kuba z Realu Sociedad, který kvůli zranění kolene stále netrénuje naplno.

Předpokládaná sestava Japonska

Suzuki – H. Ito, Tomiyasu, Itakura – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – J. Ito, Kamada – Ueda

Poslední odehrané zápasy Japonska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. červnaJaponsko – Švédsko1:1Základní skupina F
21. června Tunisko – Japonsko0:4Základní skupina F
14. června Nizozemsko – Japonsko2:2Základní skupina F

Vzájemné zápasy

Pondělní duel v Texasu bude vůbec prvním vzájemným zápasem mezi Brazílií a Japonskem na mistrovství světa. Historická bilance z přátelských střetnutí hovoří jasně pro Jihoameričany, nicméně v posledním vzájemném měření sil v říjnu loňského roku dokázalo Japonsko poprvé po 13 neúspěšných pokusech Brazílii porazit. V divoké přestřelce vyhrálo 3:2.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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