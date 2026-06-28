Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip favorizují v tomto klíčovém střetnutí Brazílii. Vítěz tohoto souboje v osmifinále narazí na lepšího z dvojice Pobřeží slonoviny - Norsko. Vedle předzápasových kurzů na vítěze či postupujícího budou k dispozici také LIVE sázky přímo během zápasu.
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Sledujte zápas Brazílie – Japonsko živě v TV
Utkání šestnáctifinále se odehraje v pondělí 29. června 2026 od 19:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je stadion NRG Stadium v Houstonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 29. června 2026 od 19:00 (SELČ)
- Dějiště: NRG Stadium, Houston, Texas, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Maurizio Mariani (Itálie)
Brazílie se dostala do tempa, trápí ji zranění Raphinhy
Svěřenci trenéra Carla Ancelottiho sice do turnaje vstoupili vlažnou remízou 1:1 s Marokem, následně však potvrdili své kvality. Po dominantních výhrách 3:0 nad Haiti a Skotskem ovládli základní skupinu C díky lepšímu brankovému rozdílu před Marokem. Brazilci tak udrželi svou famózní historickou bilanci a od roku 1982 ani jednou nechyběli ve vyřazovacích bojích světového šampionátu. Navíc dokázali stabilizovat defenzivu a udrželi dvě čistá konta za sebou.
Ancelotti se však musí v Houstonu obejít bez křídelníka Barcelony Raphinhy, kterého trápí zranění hamstringu z utkání proti Haiti a stále se nevrátil k týmovému tréninku.
Předpokládaná sestava Brazílie
Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimarães, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinícius Júnior
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Skotsko – Brazílie
|0:3
|Základní skupina C
|20. června
|Brazílie – Haiti
|3:0
|Základní skupina C
|14. června
|Brazílie – Maroko
|1:1
|Základní skupina C
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Japonsko chce zlomit prokletí, chybí mu Kubo
Svěřenci trenéra Hajimeho Moriyasua postoupili do šestnáctifinále jako druhý tým skupiny F poté, co v závěrečném duelu remizovali 1:1 se Švédskem, přičemž skvělými zákroky tým podržel brankář Zion Suzuki. Japonsko se v roce 2026 prezentuje jako nesmírně nepříjemný soupeř pro jakéhokoliv favorita: v přípravě porazilo Anglii a v základní skupině dokázalo remizovat s Nizozemskem. Japonci však čelí historickému prokletí: na mužském mistrovství světa v historii nikdy nevyhráli zápas vyřazovací fáze, přičemž v letech 2002, 2010, 2018 i 2022 pokaždé vypadli hned v prvním kole play-off.
Velkou komplikací je však zdravotní stav záložníka Takefusy Kuba z Realu Sociedad, který kvůli zranění kolene stále netrénuje naplno.
Předpokládaná sestava Japonska
Suzuki – H. Ito, Tomiyasu, Itakura – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – J. Ito, Kamada – Ueda
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Japonsko – Švédsko
|1:1
|Základní skupina F
|21. června
|Tunisko – Japonsko
|0:4
|Základní skupina F
|14. června
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
|Základní skupina F
Vzájemné zápasy
Pondělní duel v Texasu bude vůbec prvním vzájemným zápasem mezi Brazílií a Japonskem na mistrovství světa. Historická bilance z přátelských střetnutí hovoří jasně pro Jihoameričany, nicméně v posledním vzájemném měření sil v říjnu loňského roku dokázalo Japonsko poprvé po 13 neúspěšných pokusech Brazílii porazit. V divoké přestřelce vyhrálo 3:2.