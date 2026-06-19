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Brazílie – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  9:14
Spraví si chuť? Brazílie si na MS 2026 zahraje druhý skupinový zápas, tentokrát proti Haiti. V našem přehledu najdete kurzy a kde sledovat utkání živě.

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku. | foto: AP

Brazílie 1,13 remíza 11,08
Haiti 23,76

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Kdy a kde sledovat zápas Brazílie vs. Haiti na MS 2026?

Oba týmy mají po prvních duelech co dohánět, favorit je ale v zápase Brazílie vs. Haiti jasný. Hraje se v sobotu 20. června od 2:30 v noci, přímý přenos najdete na ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:sobota 20. června 2026 od 2:30
Dějiště:Lincoln Financial Field, Philadephia, USA
Rozhodčí:Alejandro Hernández (Španělsko)
TV přenos:ČT sport

Brazilci uhráli s Marokem jen jeden bod

Brazilským fotbalistům se úvodní duel na MS nepodařil podle představ. Proti Maroku dokonce od 21. minuty prohrávali, zachránil je ale pár minut později po hezké akci Vinícius.

Kanárci sice opět neprohráli úvodní duel na šampionátu, výkon se ale nelíbil ani zkušenému trenéru Carlu Ancelottimu, který ví, že každá ztráta může být ve skupině klíčová.

Hvězdami nabitý tým si už další zaváhání nemůže dovolit, i ve druhém duelu se nejspíš bude muset obejít bez Neymara. Otazník nově visí nad obráncem Gabrielem.

Brazílie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Brazílie

Alisson – Douglas Santos, Bremer, Marquinhos, Danilo – Fabinho, Bruno Guimaraes – Vinícius, Raphinha, Luiz Henrique – Cunha

Zápasy Brazílie na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
14. 6.Brazílie – Maroko1:1

Zklamaní fotbalisté Hait po porážce se Skotskem.

Haiti podalo proti Skotsku sympatický výkon

Návrat na MS po 52 letech rozhodně nedopadl žádnou ostudou. Reprezentace Haiti sice proti Skotsku prohrávala od 28. minuty, i nadále ale s favoritem držela krok.

Ve druhé polovině byli Haiťané dokonce výrazně lepší, doplatili ale na mizernou koncovku – minimálně remízu si zasloužili, bohužel nakonec těsně prohráli.

Proti Brazilcům to budou mít nejspíš o poznání těžší, několik překvapivých výsledků už ale na tomto šampionátu k vidění bylo – dnes se klidně můžeme dočkat dalšího.

Předpokládaná sestava Haiti

Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience – Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor

Zápasy Haiti na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
14. 6.Haiti – Skotsko0:1

Vzájemné zápasy Brazílie vs. Haiti

V historii došlo na celkem tři zápasy mezi těmito soupeři, ve všech případech drtivě zvítězili Jihoameričané. Zopakují to i tentokrát?

Vzájemné zápasy Brazílie a Haiti
DatumZápasVýsledek
9. 6. 2016Brazílie – Haiti7:1
18. 8. 2004Haiti – Brazílie0:6
2. 9. 1959Brazílie – Haiti9:1

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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