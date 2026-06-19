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Kdy a kde sledovat zápas Brazílie vs. Haiti na MS 2026?
Oba týmy mají po prvních duelech co dohánět, favorit je ale v zápase Brazílie vs. Haiti jasný. Hraje se v sobotu 20. června od 2:30 v noci, přímý přenos najdete na ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 20. června 2026 od 2:30
|Dějiště:
|Lincoln Financial Field, Philadephia, USA
|Rozhodčí:
|Alejandro Hernández (Španělsko)
|TV přenos:
|ČT sport
Brazilci uhráli s Marokem jen jeden bod
Brazilským fotbalistům se úvodní duel na MS nepodařil podle představ. Proti Maroku dokonce od 21. minuty prohrávali, zachránil je ale pár minut později po hezké akci Vinícius.
Kanárci sice opět neprohráli úvodní duel na šampionátu, výkon se ale nelíbil ani zkušenému trenéru Carlu Ancelottimu, který ví, že každá ztráta může být ve skupině klíčová.
Hvězdami nabitý tým si už další zaváhání nemůže dovolit, i ve druhém duelu se nejspíš bude muset obejít bez Neymara. Otazník nově visí nad obráncem Gabrielem.
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Brazílie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Brazílie
Alisson – Douglas Santos, Bremer, Marquinhos, Danilo – Fabinho, Bruno Guimaraes – Vinícius, Raphinha, Luiz Henrique – Cunha
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14. 6.
|Brazílie – Maroko
|1:1
Haiti podalo proti Skotsku sympatický výkon
Návrat na MS po 52 letech rozhodně nedopadl žádnou ostudou. Reprezentace Haiti sice proti Skotsku prohrávala od 28. minuty, i nadále ale s favoritem držela krok.
Ve druhé polovině byli Haiťané dokonce výrazně lepší, doplatili ale na mizernou koncovku – minimálně remízu si zasloužili, bohužel nakonec těsně prohráli.
Proti Brazilcům to budou mít nejspíš o poznání těžší, několik překvapivých výsledků už ale na tomto šampionátu k vidění bylo – dnes se klidně můžeme dočkat dalšího.
Předpokládaná sestava Haiti
Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience – Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot, Isidor
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14. 6.
|Haiti – Skotsko
|0:1
Vzájemné zápasy Brazílie vs. Haiti
V historii došlo na celkem tři zápasy mezi těmito soupeři, ve všech případech drtivě zvítězili Jihoameričané. Zopakují to i tentokrát?
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|9. 6. 2016
|Brazílie – Haiti
|7:1
|18. 8. 2004
|Haiti – Brazílie
|0:6
|2. 9. 1959
|Brazílie – Haiti
|9:1