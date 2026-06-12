Kdy a kde sledovat zápas Kanada vs. Bosna a Hercegovina?
Druhý zápas skupiny B na mistrovství světa ve fotbale se hraje v pátek 12. června 2026 od 21:00 SELČ na BMO Field v kanadském Torontu. Sledovat ho můžete na stanici Nova Action (platforma Oneplay), live stream nabídnou Tipsport TV a Chance TV.
|Datum
|pátek 12. června 2026 od 21:00 SELČ
|Dějiště
|BMO Field, Toronto (Kanada)
|TV přenos
|Nova Action (Oneplay)
|Live stream
|Tipsport TV, Chance TV
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Cesta obou týmů na MS ve fotbale 2026
Kanada měla jako spolupořadatel místo jisté a místo kvalifikace odehrála jen přátelská utkání. Fotbalové MS si zahraje teprve potřetí (podruhé za sebou), z předchozích účastí v Mexiku 1986 a Kataru 2022 má na kontě bilanci šesti porážek ze šesti zápasů. Hned pětkrát šlo navíc o střetnutí s evropskými celky.
Bosna měla cestu na fotbalové MS podstatně složitější. V skupinové fázi kvalifikace jí postup unikl o dva body, skončila druhá za Rakouskem a musela do baráže. Tam stejně jako v případě českého týmu dvakrát rozhodl až penaltový rozstřel, nejprve proti Walesu, poté v domácím duelu proti favorizované Itálii. Pro Bosňany je to druhá účast na MS, z té první v Brazílii 2014 si odvezli vyřazení ve skupině.
Největší hvězdy obou výběrů na hřišti
Ofenzivu Kanady potáhne Jonathan David. Hvězda Juventusu drží s 39 zásahy střelecký rekord národního týmu a na posledních dvou velkých akcích měl tento útočník prsty ve více než třetině všech kanadských gólů. Po jeho boku nastoupí ostřílený kanonýr Cyle Larin, tempo hry bude ze středu pole diktovat Stephen Eustaquio. Otazník visí nad kapitánem Alphonsem Daviesem. Obránce Bayernu Mnichov se zranil počátkem května a do úvodního zápasu nejspíš nezasáhne, v průběhu skupinové fáze by se ale měl vrátit do sestavy.
Bosna se opírá o pevnou defenzivu, kterou diriguje zkušený Sead Kolašinac. O góly se má starat především produktivní Ermedin Demirović, velký průvan v obraně dokáže udělat i rychlonohý Amar Dedić. Hlavní tváří a tahounem kabiny ale i nadále zůstává Edin Džeko. Bývalému útočníkovi Teplic či Ústí nad Labem je sice už čtyřicet a na turnaji bude pátým nejstarším hráčem, střelecký apetit ale neztrácí: v devíti zápasech kvalifikace se trefil hned šestkrát. Český fanoušek navíc v bosenském kádru najde libereckého záložníka Ermina Mahmiče.
Poslední zápasy Kanady a Bosny před MS
Kanada odehrála v roce 2026 pět přípravných duelů a neprohrála v nich, všechny soupeře ale lze označit za papírové outsidery.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|6. 6. 2026
|Příprava
|Kanada – Irsko
|1:1
|2. 6. 2026
|Příprava
|Kanada – Uzbekistán
|2:0
|1. 4. 2026
|Příprava
|Kanada – Tunisko
|0:0
|28. 3. 2026
|Příprava
|Kanada – Island
|2:2
|18. 1. 2026
|Příprava
|Kanada – Guatemala
|2:0
Bosna přijíždí se sérií osmi soutěžních zápasů bez porážky.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|6. 6. 2026
|Příprava
|Bosna a Hercegovina – Panama
|1:1
|2. 6. 2026
|Příprava
|Bosna a Hercegovina – Severní Makedonie
|0:0
|1. 4. 2026
|Baráž MS
|Bosna a Hercegovina – Itálie
|2:1 pp
|28. 3. 2026
|Baráž MS
|Bosna a Hercegovina – Wales
|2:1 pp
|18. 1. 2026
|Kvalifikace MS
|Bosna a Hercegovina – Rakousko
|1:1
Jak oba týmy zvládly generálku?
Kanada zvládla generálku na remízu 1:1 s Irskem. Bylo z ní znát, že tým pořád hledá ideální podobu: neprohrál sice ani jednou, ale měřil se převážně se slabšími celky.
Bosna zakončila přípravu rovněž remízou 1:1, tentokrát s Panamou. V základní hrací době sice nevyhrála už popáté za sebou, porážku ale nepoznala osm zápasů.
Bosna a Hercegovina vs. Kanada kurzy
Papírovým favoritem je díky domácímu prostředí Kanada, kurzy ale velkou propast mezi týmy nenaznačují.
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Kurz na domácí výhru odpovídá zhruba 53% pravděpodobnosti, remíza přibližně 28 % a bosenský triumf okolo 21 %. Statistiky přitom nahrávají opatrnějšímu průběhu zápasu: v devíti z deseti posledních kanadských zápasů padlo méně než 2,5 gólu.
Jak sledovat MS ve fotbale 2026 ze zahraničí?
Zápas Bosna a Hercegovina vs. Kanada vysílá stanice Nova Action dostupná na platformě Oneplay. Ze zahraničí lze využít internetové televizní balíčky, které tuto stanici nabízejí, případně se k tuzemskému přenosu připojit přes VPN.