Kdy a kde sledovat zápas Bosna a Hercegovina vs. Katar na MS 2026?
Skupina B spěje ke svému konci, naději na postup ze třetího místa stále živí Bosna a Hercegovina i Katar. Hraje se ve středu 24. června od 21:00, živé vysílání v TV najdou zájemci na ČT sport. Textový online přenos nabízí iDNES.cz zde.
|Datum:
|středa 24. června 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Lumen Field, Seattle, USA
|Rozhodčí:
|Jesús Valenzuela (Venezuela)
|TV přenos:
|ČT sport
Bosna potřebuje konečně naplno bodovat
Fotbalisté Bosny a Hercegoviny rozehráli letošní Mistrovství světa ve fotbale solidní remízou proti domácí Kanadě (1:1), až do 78. minuty dokonce vedli.
Na druhý duel by však hráči Bosny nejraději zapomněli – Švýcaři je totiž výrazně přehráli (4:1), navíc se nechal vyloučit obránce Muharemovič, který bude dnes chybět.
Teoreticky mají Bosňané ještě šanci i na druhé místo v tabulce, potřebují však výraznou prohru Kanady a co nejvyšší výhru. Soustředit se musí hlavně na druhou výzvu, šance na postup totiž žije i z tabulky třetích týmů.
Pravděpodobná sestava Bosny:
Vasilj – Kolašinac, Hadžikadunič, Katič, Dedič – Alajbegovič, Sunjič, Tahirovič, Memič – Džeko, Demirovič
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 6.
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|4:1
|12. 6.
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
Katar rovněž cílí na výhru, chybí mu dva hráči
Ani Katar na tom nebyl po prvním duelu vůbec špatně, remíza proti favorizovanému Švýcarsku (1:1) se rozhodně nečekala.
Druhý zápas už se ale vůbec nevydařil. Kanada do poločasu vedla už 3:0, navíc viděl červenou kartu obránce Al Amin. Ve druhé půli pak Madibo zlomil nohu Konému a Katařané dohrávali bez dvou hráčů, dostali pak zaslouženě ještě tři další góly.
Kvůli tomuto debaklu a mizernému skóre už je prakticky vyloučen postup ze druhé příčky, z té třetí by to s případnými čtyřmi body teoreticky vyjít mohlo. I zde ale bude hrát velkou roli poměr vstřelených a obdržených branek.
Pravděpodobná sestava Kataru:
Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Brake – Gaber, Boudiaf, Laye – Edmilson Junior, Abdurisag, Afif
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|19. 6.
|Kanada – Katar
|6:0
|13. 6.
|Katar – Švýcarsko
|1:1
Vzájemné zápasy Bosny a Hercegoviny a Kataru
Bosna a Katar se dosud potkali jen ve dvou vzájemných zápasech, ten poslední už je ale 16 let starý.
- 10. 8. 2010: Bosna vs. Katar (1:1)
- 23. 1. 2000: Katar vs. Bosna (2:0)