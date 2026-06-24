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Bosna – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  8:28

Bosenský křídelník Ermin Mahmič (uprostřed) po zápase se Švýcarskem. | foto: Reuters

Závěrečné skupinové duely na MS ve fotbale 2026 jsou tady. Bosna i Katar ze skupiny B potřebují vyhrát – podívejte se, kde sledovat zápas živě a jaké jsou kurzy.
Bosna a Hercegovina 1,42 remíza 5,32
Katar 7,72

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Kdy a kde sledovat zápas Bosna a Hercegovina vs. Katar na MS 2026?

Skupina B spěje ke svému konci, naději na postup ze třetího místa stále živí Bosna a Hercegovina i Katar. Hraje se ve středu 24. června od 21:00, živé vysílání v TV najdou zájemci na ČT sport. Textový online přenos nabízí iDNES.cz zde.

Datum:středa 24. června 2026 od 19:00
Dějiště:Lumen Field, Seattle, USA
Rozhodčí:Jesús Valenzuela (Venezuela)
TV přenos:ČT sport

Bosna potřebuje konečně naplno bodovat

Fotbalisté Bosny a Hercegoviny rozehráli letošní Mistrovství světa ve fotbale solidní remízou proti domácí Kanadě (1:1), až do 78. minuty dokonce vedli.

Na druhý duel by však hráči Bosny nejraději zapomněli – Švýcaři je totiž výrazně přehráli (4:1), navíc se nechal vyloučit obránce Muharemovič, který bude dnes chybět.

Teoreticky mají Bosňané ještě šanci i na druhé místo v tabulce, potřebují však výraznou prohru Kanady a co nejvyšší výhru. Soustředit se musí hlavně na druhou výzvu, šance na postup totiž žije i z tabulky třetích týmů.

Pravděpodobná sestava Bosny:

Vasilj – Kolašinac, Hadžikadunič, Katič, Dedič – Alajbegovič, Sunjič, Tahirovič, Memič – Džeko, Demirovič

Bosna a Hercegovina 1,42 remíza 5,32
Katar 7,72

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Zápasy Bosny na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
18. 6.Švýcarsko – Bosna a Hercegovina4:1
12. 6.Kanada – Bosna a Hercegovina1:1

Fanoušci Kataru před zápasem mistrovství světa proti Kanadě

Katar rovněž cílí na výhru, chybí mu dva hráči

Ani Katar na tom nebyl po prvním duelu vůbec špatně, remíza proti favorizovanému Švýcarsku (1:1) se rozhodně nečekala.

Druhý zápas už se ale vůbec nevydařil. Kanada do poločasu vedla už 3:0, navíc viděl červenou kartu obránce Al Amin. Ve druhé půli pak Madibo zlomil nohu Konému a Katařané dohrávali bez dvou hráčů, dostali pak zaslouženě ještě tři další góly.

Kvůli tomuto debaklu a mizernému skóre už je prakticky vyloučen postup ze druhé příčky, z té třetí by to s případnými čtyřmi body teoreticky vyjít mohlo. I zde ale bude hrát velkou roli poměr vstřelených a obdržených branek.

Pravděpodobná sestava Kataru:

Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Brake – Gaber, Boudiaf, Laye – Edmilson Junior, Abdurisag, Afif

Bosna a Hercegovina 1,42 remíza 5,32
Katar 7,72

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Zápasy Kataru na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
19. 6.Kanada – Katar6:0
13. 6.Katar – Švýcarsko1:1

Vzájemné zápasy Bosny a Hercegoviny a Kataru

Bosna a Katar se dosud potkali jen ve dvou vzájemných zápasech, ten poslední už je ale 16 let starý.

  • 10. 8. 2010: Bosna vs. Katar (1:1)
  • 23. 1. 2000: Katar vs. Bosna (2:0)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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