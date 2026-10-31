Ve 13. kole Chance Ligy přivítají Bohemians v malém pražském derby Spartu. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a co naznačují sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Bohemians – Sparta živě
- Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
- Místo konání: Ďolíček, Praha
- Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Bohemians 1905
|Sparta Praha
|Předpokládaná sestava
|Frühwald – Heidenreich, Lischka, Havel – Mirvald, Čermák, Smrž, Javorček – Matoušek, Květ – Almási
|Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Macek, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes
|Nebudou hrát
|Kareem (červená karta), Jásir (zranění), Matoušek (zranění), Pleštil (zranění)
|Karabec, Kofod, Mercado, Penxa, Ryneš, Ševínský, Uchenna (všichni zranění)
|Nejistý start
|Kadlec
|–
|Disciplinární ohrožení
|Lischka, Smrž (3 žluté karty)
|Macek, Suchomel (3 žluté karty)
|Nejlepší střelec
|Čermák (5 gólů)
|Brunes, Mercado (oba 5 gólů)
Šance na vítězství v utkání Bohemians - Sparta podle predikčního modelu.
Bohemians – Sparta: Kurzy aktuální forma
Bookmakeři favorizují hostující Spartu. Na její vítězství jsou vypsány kurzy kolem 1,79, zatímco triumf domácích Bohemians je ohodnocen vyšším kurzem 4,24 až 4,40.
Bohemians 1905 jsou po dvanácti kolech na 10. místě tabulky se 16 body a vyrovnaným skóre 13:13. Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého v posledních třech ligových zápasech neprohráli. Porazili Mladou Boleslav i Baník Ostrava shodně 1:0 a následně remizovali v Brně 2:2. V týdnu však vypadli z MOL Cupu po porážce 2:3 s Mladou Boleslaví. Nejlepším střelcem týmu je záložník Aleš Čermák s pěti góly.
Bohemians
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Mladá Boleslav – Bohemians
|3:2
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|2:2
|14. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Mladá Boleslav
|1:0
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|30. 9. 2026
|MOL Cup
|Vsetín – Bohemians
|0:5
Sparta je na 2. místě tabulky s 22 body a na vedoucí Slavii ztrácí šest bodů. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhrála jediný, když v lize porazila Slovácko 5:1. V dalších utkáních se jí střelecky nedařilo. V Evropské lize podlehla Olympiakosu 0:1, s Baníkem Ostrava v lize remizovala 0:0 a stejnému soupeři podlehla ve středečním utkání MOL Cupu 0:2. Přesto má Sparta v průměru 61% držení míče a více než 12 střel na zápas. Jejím nejlepším střelcem je Jonatan Braut Brunes s pěti góly.
Sparta Praha
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|0:2
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Slovácko
|5:1
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Olympiakos – Sparta Praha
|1:0
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|0:0
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Sparta Praha – Lilleström
|1:1
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Sparty (kurz 1,79 u SynotTipu): Sparta je navzdory výsledkům z posledních zápasů favoritem. Má kvalitnější kádr a v ligových utkáních si zpravidla vytváří územní převahu.
- Více než 2,5 gólu (kurz 1,69): Sparta střílí v průměru 2,1 gólu na zápas. Vyšší počet branek není neobvyklý ani ve vzájemných utkáních obou pražských soupeřů.
Statistická srovnání
Sparta má v průměru 61% držení míče, zatímco Bohemians 45 %. Letenští jsou také střelecky aktivnější. Na zápas vyšlou průměrně 12,3 střely, z toho 6,5 na branku, a vstřelí 2,1 gólu. Bohemians zaznamenají v průměru 3,6 střely na branku. Oba týmy inkasují více než jeden gól na utkání.
|Herní statistika (Chance Liga 2026/27)
|Bohemians
|Sparta
|Pořadí v tabulce (Body)
|10. místo (16 b)
|2. místo (22 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|1,2 / 1,2
|2,1 / 1,1
|Střely celkem (Střely na branku)
|8,5 (3,6)
|12,3 (6,5)
|Proměňování střel na branku
|33 %
|32 %
|Držení míče
|45 %
|61 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|3,7 / 5,7
|6,8 / 4,2
|Fauly / Žluté karty
|12,4 / 1,8
|11,3 / 1,8
|Nejlepší střelec (Góly)
|Aleš Čermák (5)
|J. B. Brunes (5)
Vzájemné zápasy
Dlouhodobá bilance vzájemných zápasů hovoří ve prospěch Sparty, poslední derby však vyhráli Bohemians. V dubnu 2026 porazili Letenské v Ďolíčku 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|25. 4. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta Praha
|2:0
|28. 10. 2025
|Chance Liga
|Sparta Praha – Bohemians
|2:1
|7. 12. 2024
|Chance Liga
|Sparta Praha – Bohemians
|1:0
|10. 8. 2024
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta Praha
|1:2
|13. 4. 2024
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta Praha
|1:3
Program 13. kola Chance Ligy 2026/27
Tabulka Chance Ligy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia Praha
|12
|8
|4
|0
|27:7
|+20
|28
|2.
|Sparta Praha
|12
|7
|1
|4
|25:13
|+12
|22
|3.
|Mladá Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|+5
|21
|4.
|Sigma Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|+4
|21
|5.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|6.
|Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|+3
|20
|7.
|Zbrojovka Brno
|12
|6
|2
|4
|16:16
|0
|20
|8.
|Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|+1
|18
|9.
|Viktoria Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|+3
|16
|10.
|Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|0
|16
|11.
|Hradec Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|-4
|15
|12.
|Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|-3
|14
|13.
|Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|11
|2
|3
|6
|11:20
|-9
|9
|15.
|Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|-12
|7
|16.
|Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|-15
|2