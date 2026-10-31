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Bohemians - Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  9:06

Jonatan Brunes a kouč Brian Priske po zápase proti Slovácku, kdy norský útočník dal čtyři góly. | foto: ČTK

Ve 13. kole Chance Ligy přivítají Bohemians v malém pražském derby Spartu. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a co naznačují sázkové kurzy?
Bohemians 1905 4,31 remíza 3,96
Sparta Praha 1,8

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Kde sledovat zápas Bohemians – Sparta živě

  • Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
  • Místo konání: Ďolíček, Praha
  • Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
Bohemians 1905Sparta Praha
Předpokládaná sestavaFrühwald – Heidenreich, Lischka, Havel – Mirvald, Čermák, Smrž, Javorček – Matoušek, Květ – AlmásiSurovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Macek, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Alcócer – Brunes
Nebudou hrátKareem (červená karta), Jásir (zranění), Matoušek (zranění), Pleštil (zranění)Karabec, Kofod, Mercado, Penxa, Ryneš, Ševínský, Uchenna (všichni zranění)
Nejistý startKadlec
Disciplinární ohroženíLischka, Smrž (3 žluté karty)Macek, Suchomel (3 žluté karty)
Nejlepší střelecČermák (5 gólů)Brunes, Mercado (oba 5 gólů)

Šance na vítězství v utkání Bohemians - Sparta podle predikčního modelu.

Bohemians – Sparta: Kurzy aktuální forma

Bookmakeři favorizují hostující Spartu. Na její vítězství jsou vypsány kurzy kolem 1,79, zatímco triumf domácích Bohemians je ohodnocen vyšším kurzem 4,24 až 4,40.

Bohemians 1905 jsou po dvanácti kolech na 10. místě tabulky se 16 body a vyrovnaným skóre 13:13. Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého v posledních třech ligových zápasech neprohráli. Porazili Mladou Boleslav i Baník Ostrava shodně 1:0 a následně remizovali v Brně 2:2. V týdnu však vypadli z MOL Cupu po porážce 2:3 s Mladou Boleslaví. Nejlepším střelcem týmu je záložník Aleš Čermák s pěti góly.

Bohemians
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 10. 2026MOL CupMladá Boleslav – Bohemians3:2
24. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Bohemians2:2
14. 10. 2026Chance LigaBohemians – Mladá Boleslav1:0
10. 10. 2026Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
30. 9. 2026MOL CupVsetín – Bohemians0:5

Sparta je na 2. místě tabulky s 22 body a na vedoucí Slavii ztrácí šest bodů. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhrála jediný, když v lize porazila Slovácko 5:1. V dalších utkáních se jí střelecky nedařilo. V Evropské lize podlehla Olympiakosu 0:1, s Baníkem Ostrava v lize remizovala 0:0 a stejnému soupeři podlehla ve středečním utkání MOL Cupu 0:2. Přesto má Sparta v průměru 61% držení míče a více než 12 střel na zápas. Jejím nejlepším střelcem je Jonatan Braut Brunes s pěti góly.

Sparta Praha
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 10. 2026MOL CupSparta Praha – Baník Ostrava0:2
25. 10. 2026Chance LigaSparta Praha – Slovácko5:1
22. 10. 2026Evropská ligaOlympiakos – Sparta Praha1:0
18. 10. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha0:0
15. 10. 2026Evropská ligaSparta Praha – Lilleström1:1

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Sparty (kurz 1,79 u SynotTipu): Sparta je navzdory výsledkům z posledních zápasů favoritem. Má kvalitnější kádr a v ligových utkáních si zpravidla vytváří územní převahu.
  • Více než 2,5 gólu (kurz 1,69): Sparta střílí v průměru 2,1 gólu na zápas. Vyšší počet branek není neobvyklý ani ve vzájemných utkáních obou pražských soupeřů.

Statistická srovnání

Sparta má v průměru 61% držení míče, zatímco Bohemians 45 %. Letenští jsou také střelecky aktivnější. Na zápas vyšlou průměrně 12,3 střely, z toho 6,5 na branku, a vstřelí 2,1 gólu. Bohemians zaznamenají v průměru 3,6 střely na branku. Oba týmy inkasují více než jeden gól na utkání.

Herní statistika (Chance Liga 2026/27)BohemiansSparta
Pořadí v tabulce (Body)10. místo (16 b)2. místo (22 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)1,2 / 1,22,1 / 1,1
Střely celkem (Střely na branku)8,5 (3,6)12,3 (6,5)
Proměňování střel na branku33 %32 %
Držení míče45 %61 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)3,7 / 5,76,8 / 4,2
Fauly / Žluté karty12,4 / 1,811,3 / 1,8
Nejlepší střelec (Góly)Aleš Čermák (5)J. B. Brunes (5)

Vzájemné zápasy

Dlouhodobá bilance vzájemných zápasů hovoří ve prospěch Sparty, poslední derby však vyhráli Bohemians. V dubnu 2026 porazili Letenské v Ďolíčku 2:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
25. 4. 2026Chance LigaBohemians – Sparta Praha2:0
28. 10. 2025Chance LigaSparta Praha – Bohemians2:1
7. 12. 2024Chance LigaSparta Praha – Bohemians1:0
10. 8. 2024Chance LigaBohemians – Sparta Praha1:2
13. 4. 2024Chance LigaBohemians – Sparta Praha1:3

Program 13. kola Chance Ligy 2026/27

DatumZápasČas
31. 10. 2026Slovácko – Teplice15:00
31. 10. 2026Pardubice – Liberec15:00
31. 10. 2026Jablonec – Slavia15:00
31. 10. 2026Artis Brno – Zlín15:00
31. 10. 2026Olomouc – Zbrojovka Brno18:00
1. 11. 2026Mladá Boleslav – Hradec Králové13:00
1. 11. 2026Ostrava – Plzeň15:00
1. 11. 2026Bohemians – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia Praha1284027:7+2028
2.Sparta Praha1271425:13+1222
3.Mladá Boleslav1263319:14+521
4.Sigma Olomouc1263319:15+421
5.Slovan Liberec1162313:7+620
6.Jablonec1262416:13+320
7.Zbrojovka Brno1262416:16020
8.Teplice1253418:17+118
9.Viktoria Plzeň1244424:21+316
10.Bohemians1144313:13016
11.Hradec Králové1243511:15-415
12.Pardubice1242614:17-314
13.Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1123611:20-99
15.Slovácko1214711:23-127
16.Zlín1202109:24-152
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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