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Kde sledovat zápas Bohemians – Plzeň živě
- Termín a čas: Sobota 21. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
- Místo konání: Ďolíček, Praha
- Soutěž: Chance Liga, 15. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 1
- Online live stream: Betano
Bohemians: V Ďolíčku stále bez porážky
Bohemians z posledních pěti soutěžních zápasů vyhráli pouze jednou a před reprezentační přestávkou prohráli v Liberci. Přesto zůstávají v kontaktu s elitní šestkou, na kterou ztrácejí jediný bod.
Výrazně úspěšnější jsou Klokani na domácím stadionu, kde v této ligové sezoně ještě neprohráli. Ze šesti utkání v Ďolíčku třikrát zvítězili a třikrát remizovali.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Bohemians
|1:0
|4. 11. 2026
|Chance Liga
|Artis Brno – Bohemians
|1:2
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta Praha
|0:0
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Mladá Boleslav – Bohemians
|3:2
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|2:2
Plzeň: Na hřištích soupeřů se jí daří více
Plzeň neprohrála čtyři soutěžní zápasy v řadě, naposledy remizovala se Spartou. Západočeši jsou v této sezoně úspěšnější venku než doma. Všechna tři vítězství z aktuální série zaznamenali na hřištích soupeřů, kde v lize získali jedenáct bodů, tedy o dva více než v domácí Doosan Areně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Sparta Praha
|1:1
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Lilleström – Viktoria Plzeň
|0:1
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|0:4
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Jihlava – Viktoria Plzeň
|1:6
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Pardubice
|1:2
Statistiky, brankáři a klíčoví hráči
Plzeň nastřílela ve 14 ligových kolech 29 branek a dosahuje střelecké úspěšnosti 13,6 %. Na hřištích soupeřů má nejvyšší průměr v soutěži jak v počtu střel na branku (5,7), tak vstřelených gólů (2,7) na zápas.
Bohemians se mohou spolehnout na brankáře Tomáše Frühwalda, který vychytal šest čistých kont. Nejproduktivnějším hráčem Klokanů je bývalý plzeňský záložník Aleš Čermák (5+2), jenž se podílel na téměř polovině ligových branek týmu. Plzni se daří zejména díky Amaru Memičovi (4+6).
|Statistika (Chance Liga 2026/27)
|Bohemians
|Plzeň
|Góly (průměr na zápas)
|15 (1,1)
|29 (2,1)
|Očekávané góly (xG)
|19,01
|23,96
|Střely celkem / na branku
|184 / 52
|213 / 67
|Úspěšnost střelby
|8,2 %
|13,6 %
|Držení míče
|48,6 %
|50,0 %
|Přesnost přihrávek
|78,5 %
|82,6 %
|Nejlepší střelci
|Čermák (5), Květ (3), Almási (3)
|Kabongo (5), Memič (4)
|Nejlepší nahrávači
|Havel (3), Smrž (2), Čermák (2)
|Memič (6), Hrošovský (4)
|Brankářská jednička (čistá konta / úspěšnost zákroků)
|Frühwald (6 / 75,0 %)
|Wiegele (3 / 62,7 %)
Vzájemné zápasy
Bohemians prohráli posledních šest ligových utkání s Plzní a v pěti z nich nedokázali skórovat. Západočeši navíc v Ďolíčku zvítězili třikrát za sebou a od dubna 2018 tam neprohráli (pět výher, tři remízy).
Zajímavostí je, že oba týmy před začátkem kola zaznamenaly shodně pět remíz a patřily k nejčastěji remizujícím celkům soutěže.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|15. 3. 2026
|Chance Liga
|Plzeň – Bohemians 2:0
|18. 10. 2025
|Chance Liga
|Bohemians – Plzeň 0:1
|13. 4. 2025
|Chance Liga
|Bohemians – Plzeň 1:2
|10. 4. 2025
|MOL Cup
|Bohemians – Plzeň 1:3
|10. 11. 2024
|Chance Liga
|Plzeň – Bohemians 2:0
|Datum
|Zápas
|Čas
|21. 11. 2026
|Ostrava – Teplice
|15:00
|21. 11. 2026
|Ml. Boleslav – Zlín
|15:00
|21. 11. 2026
|Olomouc – Slavia
|15:00
|21. 11. 2026
|Artis Brno – Jablonec
|15:00
|21. 11. 2026
|Bohemians – Plzeň
|18:00
|22. 11. 2026
|Pardubice – Zbrojovka
|13:00
|22. 11. 2026
|Slovácko – Hradec Králové
|15:00
|22. 11. 2026
|Sparta – Liberec
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2.
|FC Slovan Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3.
|FK Mladá Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4.
|AC Sparta Praha
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5.
|SK Sigma Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6.
|FK Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7.
|FK Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8.
|FC Viktoria Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9.
|Bohemians Praha 1905
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10.
|FC Zbrojovka Brno
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11.
|FC Hradec Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12.
|FK Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13.
|FC Baník Ostrava
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14.
|SK Artis Brno
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15.
|1. FC Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16.
|FC Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3