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Bohemians - Hradec Králové v TV: Kde sledovat Chance Ligu a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  19:18

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians. | foto: ČTK

Zápas 2. kola Chance ligy Bohemians - Hradec Králové se odehraje v neděli 2. srpna od 17:30 v pražském Ďolíčku. Domácí se po úvodní venkovní porážce pokusí poprvé bodovat proti Východočechům, kteří úspěšně bojují v evropských pohárech. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či online streamu a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Bohemians – Hradec Králové živě

Po nezdaru v 1. kole na půdě Teplic se Bohemians poprvé v nové sezoně představí vlastním fanouškům. Brány Ďolíčku se otevírají již v 16:00 a hlavní rozhodčí Pavel Orel zápas zahájí v 17:30.

  • Termín a čas: Neděle 2. srpna 2026 od 17:30
  • Místo konání: Ďolíček, Praha
    • Televizní přenos: Zápas bude k dispozici v rámci televizního vysílání soutěže na stanici OnePlay Sport 1 či na streamovací platformě sázkové kanceláře Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Bohemians - Hradec Králové

Sázková kancelář Synot Tip očekává vyrovnaný duel. Mírným favoritem jsou díky domácímu prostředí Bohemians.

Při pohledu na statistiky drží trumfy Hradec Králové. Ten aktuálně táhne sérii 3 výher v řadě proti Bohemians a celkově zvítězili ve 4 z posledních 6 vzájemných zápasů v Chance Lize. Východočeši mají navíc výbornou formu, když nenašli přemožitele v 9 z posledních 11 ligových utkání.

Obě mužstva disponují poměrně vysokým ofenzivním potenciálem – u Hradce končí nad hranicí 2.5 gólu 67 % nedávných utkání, u Bohemians je to 50 %.

Vzájemná bilance

Týmy se v historii utkaly téměř šedesátkrát. Bilance je vyrovnaná: Bohemians vyhráli 19krát, Hradec 20krát a 17 duelů skončilo remízou.

Vzájemná bilance Bohemians - Hradec Králové, poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
5. 4. 2026Hradec Králové – Bohemians2:0Chance Liga
2. 11. 2025Bohemians – Hradec Králové1:2Chance Liga
25. 5. 2025Hradec Králové – Bohemians2:0Chance Liga
Bohemians 1905 2,55 remíza 3,51
FC Hradec Králové 2,76

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Zatímco Bohemka v 1. kole padla v Teplicích 1:3, Hradec si po úspěšném postupu přes norské Tromsø v předkole Evropské ligy připsal i výhru 2:1 ve východočeském derby proti Pardubicím.

Bohemians Praha 1905
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 7. 2026Teplice – Bohemians3:1Chance Liga
17. 7. 2026Zaglebie – Bohemians0:2Přípravný zápas
14. 7. 2026Plock – Bohemians2:0Přípravný zápas
11. 7. 2026Lech – Bohemians4:0Přípravný zápas
4. 7. 2026Táborsko – Bohemians2:4Přípravný zápas
FC Hradec Králové
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
30. 7. 2026Hradec Králové – Tromsø3:1Evropská liga
26. 7. 2026Hradec Králové – Pardubice2:1Chance Liga
23. 7. 2026Tromsø – Hradec Králové0:1Evropská liga
16. 7. 2026FC Charkov – Hradec Králové3:3Přípravný zápas
13. 7. 2026Wolfsberg – Hradec Králové1:1Přípravný zápas

Program 2. kola Chance Ligy

2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Bohemians s Hradcem Králové řadu dalších zajímavých duelů:

Program 2. kola Chance Ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00

Tabulka Chance ligy po 1. kole

Úvodní kolo nového ročníku Chance ligy přineslo hned několik nečekaných výsledkových zápletek.

Tabulka Chance Ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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