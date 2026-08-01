Kde sledovat zápas Bohemians – Hradec Králové živě
Po nezdaru v 1. kole na půdě Teplic se Bohemians poprvé v nové sezoně představí vlastním fanouškům. Brány Ďolíčku se otevírají již v 16:00 a hlavní rozhodčí Pavel Orel zápas zahájí v 17:30.
- Termín a čas: Neděle 2. srpna 2026 od 17:30
- Místo konání: Ďolíček, Praha
- Televizní přenos: Zápas bude k dispozici v rámci televizního vysílání soutěže na stanici OnePlay Sport 1 či na streamovací platformě sázkové kanceláře Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: u Synot Tipu zde
Aktuální kurzy na zápas Bohemians - Hradec Králové
Sázková kancelář Synot Tip očekává vyrovnaný duel. Mírným favoritem jsou díky domácímu prostředí Bohemians.
Při pohledu na statistiky drží trumfy Hradec Králové. Ten aktuálně táhne sérii 3 výher v řadě proti Bohemians a celkově zvítězili ve 4 z posledních 6 vzájemných zápasů v Chance Lize. Východočeši mají navíc výbornou formu, když nenašli přemožitele v 9 z posledních 11 ligových utkání.
Obě mužstva disponují poměrně vysokým ofenzivním potenciálem – u Hradce končí nad hranicí 2.5 gólu 67 % nedávných utkání, u Bohemians je to 50 %.
Vzájemná bilance
Týmy se v historii utkaly téměř šedesátkrát. Bilance je vyrovnaná: Bohemians vyhráli 19krát, Hradec 20krát a 17 duelů skončilo remízou.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|5. 4. 2026
|Hradec Králové – Bohemians
|2:0
|Chance Liga
|2. 11. 2025
|Bohemians – Hradec Králové
|1:2
|Chance Liga
|25. 5. 2025
|Hradec Králové – Bohemians
|2:0
|Chance Liga
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Zatímco Bohemka v 1. kole padla v Teplicích 1:3, Hradec si po úspěšném postupu přes norské Tromsø v předkole Evropské ligy připsal i výhru 2:1 ve východočeském derby proti Pardubicím.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 7. 2026
|Teplice – Bohemians
|3:1
|Chance Liga
|17. 7. 2026
|Zaglebie – Bohemians
|0:2
|Přípravný zápas
|14. 7. 2026
|Plock – Bohemians
|2:0
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Lech – Bohemians
|4:0
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Táborsko – Bohemians
|2:4
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|30. 7. 2026
|Hradec Králové – Tromsø
|3:1
|Evropská liga
|26. 7. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|Chance Liga
|23. 7. 2026
|Tromsø – Hradec Králové
|0:1
|Evropská liga
|16. 7. 2026
|FC Charkov – Hradec Králové
|3:3
|Přípravný zápas
|13. 7. 2026
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|Přípravný zápas
Program 2. kola Chance Ligy
2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Bohemians s Hradcem Králové řadu dalších zajímavých duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance ligy po 1. kole
Úvodní kolo nového ročníku Chance ligy přineslo hned několik nečekaných výsledkových zápletek.
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0