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Bohemians - Baník Ostrava v TV: Kde sledovat živě, sázkové kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  18:59

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Šimona Černého. | foto: ČTK

Fotbalisté Bohemians přivítají v sobotu 10. října od 18:00 v rámci 10. kola Chance Ligy Baník Ostrava. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou aktuální sázkové kurzy a předpokládané sestavy? V článku najdete také statistiky, aktuální formu obou týmů a bilanci vzájemných zápasů.

Kde sledovat zápas Bohemians – Baník Ostrava živě

Sobotní ligový zápas z vršovického Ďolíčku můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Ďolíček, Praha
  • Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Aktuální kurzy a forma

Sázkové kanceláře vidí zápas jako vyrovnaný, mírným favoritem jsou však domácí Bohemians s kurzem 2,25. Na vítězství hostujícího Baníku vypsali bookmakeři kurz 3,06.

Bohemians 1905 2,32 remíza 3,59
Baník Ostrava 3,02

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Bohemians naposledy sice v domácím poháru deklasovali Vsetín 5:0, ale v lize předtím podlehli Pardubicím 1:2. Před vlastními fanoušky však dokázali v polovině září přehrát Slovácko 2:0. Trenérský štáb se musí vypořádat s několika absencemi – kvůli svalovému zranění chybí D. Pleštil, poranění stehna nepustí do hry M. Yassera a zraněný je i B. Sakala.

Predikce utkání Bohemians vs. Ostrava.

Poslední zápasy: Bohemians 1905
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 9. 2026PohárVsetín – Bohemians0:5
26. 9. 2026Přípravný zápasBohemians (IRL) – Bohemians0:0
19. 9. 2026Chance LigaPardubice – Bohemians2:1
12. 9. 2026Chance LigaBohemians – Slovácko2:0
5. 9. 2026Chance LigaSigma Olomouc – Bohemians3:0

Baník Ostrava zažívá výsledkově slabší období. V Chance Lize čeká na vítězství už tři zápasy (prohry 0:3 s Jabloncem, 1:2 s Pardubicemi a remíza 2:2 na Slovácku). Náladu si Ostravané částečně spravili postupem v poháru přes Kladno (2:1). Slezanům budou v Ďolíčku chybět A. Gning a V. Sinyavskiy.

Poslední zápasy: FC Baník Ostrava
DatumSoutěžZápasVýsledek
3. 10. 2026Přípravný zápasKatowice – Baník Ostrava1:1
23. 9. 2026PohárKladno – Baník Ostrava1:2
19. 9. 2026Chance LigaSlovácko – Baník Ostrava2:2
13. 9. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Pardubice1:2
9. 9. 2026Chance LigaJablonec – Baník Ostrava3:0

Statistické srovnání

Přestože si Baník vypracuje více střel (14,36 na zápas oproti 13 střelám Klokanů), Pražané jsou v zakončení přesnější (34 % střel míří na bránu, u Baníku je to 32 %). Klokani navíc dominují v počtu nebezpečných útoků, kterých vyprodukují průměrně 59 za zápas (Baník 52,36). Problémem hostů je disciplína – v dosavadním průběhu sezony nasbírali už 3 červené karty.

Statistické srovnání (včetně poháru a přípravy)
Statistika (Průměr na zápas)Bohemians 1905FC Baník Ostrava
Vstřelené góly1,71,55
Inkasované góly1,31,64
Střely celkem (z toho na bránu)13,0 (34 %)14,36 (32 %)
Nebezpečné útoky59,052,36
Držení míče50 %50 %
Úspěšnost přihrávek77 %80 %
Rohové kopy3,85,45
Fauly13,612,91
Červené karty (celkem v sezoně)03
Předpokládané sestavy a absence
TýmPředpokládaná sestavaAbsence
Bohemians 1905Frühwald – Havel, Lischka, Heidenreich – Mirvald, Čermák, Smrž, Javorček – Květ – Almási, PilařPleštil,
Sakala, Yasser
Baník OstravaJedlička – Skyba, Nogha, Frydrych – Traore, Boula, Musák, Bewene – Kubala, Gilbert, ŠkrkoňGning, Sinyavskiy

Vzájemné zápasy

Z posledních pěti vzájemných ligových zápasů vyšli lépe fotbalisté Bohemians, kteří třikrát zvítězili, jednou remizovali a pouze jednou Ostravě podlehli.

DatumSoutěžZápasSkóre
18. 4. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Bohemians0:2
19. 7. 2025Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
19. 4. 2025Chance LigaBaník Ostrava – Bohemians1:0
20. 7. 2024Chance LigaBohemians – Baník Ostrava2:1
24. 2. 2024Chance LigaBaník Ostrava – Bohemians1:1

Predikce 10.kola Chance Ligy podle statistického modelu.

Program 10. kola Chance Ligy

Zápasy 10. kola ChanceLigy
DatumZápasČas
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha18:00
10. 10. 2026Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav15:00
10. 10. 2026Zbrojovka Brno – Jablonec15:00
10. 10. 2026Hradec Králové – Artis Brno15:00
10. 10. 2026Bohemians – Ostrava18:00
11. 10. 2026Liberec – Slovácko13:00
11. 10. 2026Teplice – Olomouc15:00
11. 10. 2026Sparta Praha – Pardubice18:00

Tabulka Chance Ligy

Duel v Ďolíčku svede přímé sousedy ze spodní poloviny tabulky. Baník je jedenáctý s 10 body a trápí ho nejslabší útok ligy i obrana (skóre 7:17). Dvanáctá Bohemka ztrácí jediný bod (skóre 9:11), má však zápas k dobru.

Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha972025:623
2.Slovan Liberec962113:420
3.Mladá Boleslav852117:917
4.Sigma Olomouc951316:1316
5.Teplice951317:1516
6.Zbrojovka Brno951312:1216
7.Sparta Praha950418:1215
8.Jablonec942311:914
9.Hradec Králové94238:914
10.Viktoria Plzeň924317:1710
11.Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians82339:119
13.Pardubice92259:148
14.Artis Brno91267:185
15.Slovácko90457:164
16.Zlín90188:191
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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