Kde sledovat zápas Bohemians – Baník Ostrava živě
Sobotní ligový zápas z vršovického Ďolíčku můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Ďolíček, Praha
- Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Aktuální kurzy a forma
Sázkové kanceláře vidí zápas jako vyrovnaný, mírným favoritem jsou však domácí Bohemians s kurzem 2,25. Na vítězství hostujícího Baníku vypsali bookmakeři kurz 3,06.
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Bohemians naposledy sice v domácím poháru deklasovali Vsetín 5:0, ale v lize předtím podlehli Pardubicím 1:2. Před vlastními fanoušky však dokázali v polovině září přehrát Slovácko 2:0. Trenérský štáb se musí vypořádat s několika absencemi – kvůli svalovému zranění chybí D. Pleštil, poranění stehna nepustí do hry M. Yassera a zraněný je i B. Sakala.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 9. 2026
|Pohár
|Vsetín – Bohemians
|0:5
|26. 9. 2026
|Přípravný zápas
|Bohemians (IRL) – Bohemians
|0:0
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Bohemians
|2:1
|12. 9. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Slovácko
|2:0
|5. 9. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Bohemians
|3:0
Baník Ostrava zažívá výsledkově slabší období. V Chance Lize čeká na vítězství už tři zápasy (prohry 0:3 s Jabloncem, 1:2 s Pardubicemi a remíza 2:2 na Slovácku). Náladu si Ostravané částečně spravili postupem v poháru přes Kladno (2:1). Slezanům budou v Ďolíčku chybět A. Gning a V. Sinyavskiy.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|3. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Katowice – Baník Ostrava
|1:1
|23. 9. 2026
|Pohár
|Kladno – Baník Ostrava
|1:2
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Slovácko – Baník Ostrava
|2:2
|13. 9. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Pardubice
|1:2
|9. 9. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Baník Ostrava
|3:0
Statistické srovnání
Přestože si Baník vypracuje více střel (14,36 na zápas oproti 13 střelám Klokanů), Pražané jsou v zakončení přesnější (34 % střel míří na bránu, u Baníku je to 32 %). Klokani navíc dominují v počtu nebezpečných útoků, kterých vyprodukují průměrně 59 za zápas (Baník 52,36). Problémem hostů je disciplína – v dosavadním průběhu sezony nasbírali už 3 červené karty.
|Statistika (Průměr na zápas)
|Bohemians 1905
|FC Baník Ostrava
|Vstřelené góly
|1,7
|1,55
|Inkasované góly
|1,3
|1,64
|Střely celkem (z toho na bránu)
|13,0 (34 %)
|14,36 (32 %)
|Nebezpečné útoky
|59,0
|52,36
|Držení míče
|50 %
|50 %
|Úspěšnost přihrávek
|77 %
|80 %
|Rohové kopy
|3,8
|5,45
|Fauly
|13,6
|12,91
|Červené karty (celkem v sezoně)
|0
|3
|Tým
|Předpokládaná sestava
|Absence
|Bohemians 1905
|Frühwald – Havel, Lischka, Heidenreich – Mirvald, Čermák, Smrž, Javorček – Květ – Almási, Pilař
|Pleštil,
Sakala, Yasser
|Baník Ostrava
|Jedlička – Skyba, Nogha, Frydrych – Traore, Boula, Musák, Bewene – Kubala, Gilbert, Škrkoň
|Gning, Sinyavskiy
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti vzájemných ligových zápasů vyšli lépe fotbalisté Bohemians, kteří třikrát zvítězili, jednou remizovali a pouze jednou Ostravě podlehli.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|18. 4. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Bohemians
|0:2
|19. 7. 2025
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|19. 4. 2025
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Bohemians
|1:0
|20. 7. 2024
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|2:1
|24. 2. 2024
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Bohemians
|1:1
Program 10. kola Chance Ligy
|Datum
|Zápas
|Čas
|9. 10. 2026
|Zlín – Slavia Praha
|18:00
|10. 10. 2026
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|15:00
|10. 10. 2026
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|15:00
|10. 10. 2026
|Hradec Králové – Artis Brno
|15:00
|10. 10. 2026
|Bohemians – Ostrava
|18:00
|11. 10. 2026
|Liberec – Slovácko
|13:00
|11. 10. 2026
|Teplice – Olomouc
|15:00
|11. 10. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|18:00
Tabulka Chance Ligy
Duel v Ďolíčku svede přímé sousedy ze spodní poloviny tabulky. Baník je jedenáctý s 10 body a trápí ho nejslabší útok ligy i obrana (skóre 7:17). Dvanáctá Bohemka ztrácí jediný bod (skóre 9:11), má však zápas k dobru.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2.
|Slovan Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|Sigma Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5.
|Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6.
|Zbrojovka Brno
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7.
|Sparta Praha
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8.
|Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9.
|Hradec Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10.
|Viktoria Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11.
|Baník Ostrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|Artis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1