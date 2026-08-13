Kde sledovat zápas Besiktas – Hradec Králové živě
Odvetný souboj o postup do play-off Evropské ligy, v němž se Hradec pokusí o senzaci, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5.
- Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 19:00 CEST
- Místo konání: Besiktas Park, Istanbul (Turecko)
- Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
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Besiktas – Hradec Králové
Výkop: čtvrtek 13. srpna, 19:00 (SELČ)
Předpokládané sestavy:
Kurzy na zápas Besiktas – Hradec Králové
Do odvety vstupuje jako velký favorit domácí Besiktas. Tureckému týmu věří i sázkové kanceláře. Podle kurzů společnosti SynotTip si můžete na výhru istanbulského klubu vsadit v nízkém kurzu 1,31. Na nerozhodný výsledek po 90 minutách je vypsán kurz 5,68 a případný senzační triumf Hradce Králové je ohodnocen vysokým kurzem 9,06.
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Hradec Králové v prvním duelu doplatil na neproměněné šance a prohrál 0:1, když ztroskotal na skvělém brankáři Nübelovi. Besiktas se v kvalifikaci Evropské ligy opírá o kvalitní defenzivu - v soutěži ještě neinkasoval.
„Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní s takovým týmem, jako je Besiktas. To nám dodává víru do odvety. Doma jsme si vytvořili opravdu spousty brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Věřím tomu, že zítra s nimi třeba naložíme líp,“ uvedl trenér Hradce David Horejš na středeční tiskové konferenci.
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Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali
Východočeši se na odvetu naladili ligovou výhrou 2:1 nad Baníkem Ostrava a vědí, že i v případě vyřazení mají jisté minimálně play-off Konferenční ligy.
Výsledky týmů v posledních zápasech
- Besiktas všechny tři pohárové zápasy v této sezóně vyhrál bez inkasovaného gólu.
- Hradec sice první střetnutí s tureckým sokem prohrál, jinak si ale v lize vede slušně. Po třech kolech má sedm bodů za dvě vítězství a jednu remízu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|6. 8. 2026
|Hradec Králové – Besiktas
|0:1
|Evropská liga
|30. 7. 2026
|Midtjylland – Besiktas
|0:2
|Evropská liga
|23. 7. 2026
|Besiktas – Midtjylland
|1:0
|Evropská liga
|14. 7. 2026
|Trnava – Besiktas
|3:2
|Přípravný zápas
|14. 7. 2026
|Malženice – Besiktas
|1:1
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 8. 2026
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|2:1
|Chance Liga
|6. 8. 2026
|Hradec Králové – Besiktas
|0:1
|Evropská liga
|2. 8. 2026
|Bohemians – Hradec Králové
|0:0
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Hradec Králové – Tromsø
|3:1
|Evropská liga
|26. 7. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|Chance Liga