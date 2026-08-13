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Besiktas - Hradec Králové v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě

Kristýna Polášková
  5:59

Momentka z utkání Hradec Králové - Besiktas. | foto: ČTK

Fotbalisté Hradce Králové jsou stále ve hře o postup do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 3. předkola ale budou muset smazat náskok soupeře. V prvním utkání doma i přes dobrý výkon podlehli tureckému Besiktaşi 0:1. Odveta se odehraje ve čtvrtek 13. srpna od 19:00 v Istanbulu. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou týmové novinky a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Besiktas – Hradec Králové živě

Odvetný souboj o postup do play-off Evropské ligy, v němž se Hradec pokusí o senzaci, můžete sledovat v přímém přenosu na stanici Nova Sport 5.

  • Termín a čas: Čtvrtek 13. srpna 2026 od 19:00 CEST
  • Místo konání: Besiktas Park, Istanbul (Turecko)
    • Přímý přenos nabídne od 19:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Besiktas – Hradec Králové

Výkop: čtvrtek 13. srpna, 19:00 (SELČ)
První zápas: 1:0
Rozhodčí: Schnyder - M. Zürcher, B. Zürcher - Fähndrich (video, všichni Švýc.).

Předpokládané sestavy:
Besiktas: Nübel - Murillo, Djaló, Topcu, Yilmaz - Özcan - Černý, Kökcü, Olaitan, Fakili - Oh.
Hradec Králové: Zadražil - Čihák, Uhrinčať, Čech - Ludvíček, Darida, Dancák, Horák - Slončík, Van Buren, Mihálik.
Absence: Ouattara (trest) - Wiesner, Kučera, Petrášek, Binar, Zentrich, Chvátal (všichni zranění), Vlkanova (nejistý start).

Kurzy na zápas Besiktas – Hradec Králové

Do odvety vstupuje jako velký favorit domácí Besiktas. Tureckému týmu věří i sázkové kanceláře. Podle kurzů společnosti SynotTip si můžete na výhru istanbulského klubu vsadit v nízkém kurzu 1,31. Na nerozhodný výsledek po 90 minutách je vypsán kurz 5,68 a případný senzační triumf Hradce Králové je ohodnocen vysokým kurzem 9,06.

Besiktas 1,31 remíza 5,93
FC Hradec Králové 9,25

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Hradec Králové v prvním duelu doplatil na neproměněné šance a prohrál 0:1, když ztroskotal na skvělém brankáři Nübelovi. Besiktas se v kvalifikaci Evropské ligy opírá o kvalitní defenzivu - v soutěži ještě neinkasoval.

„Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní s takovým týmem, jako je Besiktas. To nám dodává víru do odvety. Doma jsme si vytvořili opravdu spousty brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Věřím tomu, že zítra s nimi třeba naložíme líp,“ uvedl trenér Hradce David Horejš na středeční tiskové konferenci.

Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali

Východočeši se na odvetu naladili ligovou výhrou 2:1 nad Baníkem Ostrava a vědí, že i v případě vyřazení mají jisté minimálně play-off Konferenční ligy.

Výsledky týmů v posledních zápasech

  • Besiktas všechny tři pohárové zápasy v této sezóně vyhrál bez inkasovaného gólu.
  • Hradec sice první střetnutí s tureckým sokem prohrál, jinak si ale v lize vede slušně. Po třech kolech má sedm bodů za dvě vítězství a jednu remízu.
Besiktas JK
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
6. 8. 2026Hradec Králové – Besiktas0:1Evropská liga
30. 7. 2026Midtjylland – Besiktas0:2Evropská liga
23. 7. 2026Besiktas – Midtjylland1:0Evropská liga
14. 7. 2026Trnava – Besiktas3:2Přípravný zápas
14. 7. 2026Malženice – Besiktas1:1Přípravný zápas
FC Hradec Králové
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava2:1Chance Liga
6. 8. 2026Hradec Králové – Besiktas0:1Evropská liga
2. 8. 2026Bohemians – Hradec Králové0:0Chance Liga
30. 7. 2026Hradec Králové – Tromsø3:1Evropská liga
26. 7. 2026Hradec Králové – Pardubice2:1Chance Liga
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