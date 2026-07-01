Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje na vítězství v základní hrací době evropský tým. Belgie sice herně nenadchla, ale kvalita kádru ji staví do role týmu, který by měl diktovat tempo hry. Senegal je nebezpečný v rychlých přechodech do útoku a kurzy na postup naznačují velkou bitvu. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo během utkání.
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Sledujte zápas Belgie – Senegal živě v TV
Utkání 1. kola play off se odehraje ve středu 1. července 2026 od 22:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Seattle Stadium (Lumen Field) v americkém Seattlu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 1. července 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Saíd Martínez (Honduras)
Belgie se probrala v pravý čas
Svěřenci trenéra Rudiho Garcii sice základní skupinu G ovládli se ziskem pěti bodů, ale jejich výkony nebyly přesvědčivé. Belgie odstartovala matnou remízou 1:1 s Egyptem, bod brala i po bezbrankovém duelu s Íránem. Klid a herní sebevědomí jí dodala až závěrečná demolice Nového Zélandu poměrem 5:1. Jednu z nejkreativnějších záložních řad na světě diriguje Kevin De Bruyne.
Komplikací v defenzivě zůstává zdravotní stav obránce Zena Debasta, který kvůli zranění nohy vynechal začátek turnaje, ale v neděli už absolvoval první trénink. Klíčovou postavou v sestavě bude křídelník Manchesteru City Jérémy Doku, který se vrátil po bleskovém odletu k porodu prvního dítěte.
Předpokládaná sestava Belgie
Courtois – Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Nový Zéland – Belgie
|1:5
|Základní skupina G
|21. června
|Belgie – Írán
|0:0
|Základní skupina G
|15. června
|Belgie – Egypt
|1:1
|Základní skupina G
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Senegal trápí ztráta brankářské jedničky
Výběr Senegalu pod vedením trenéra Pape Thiawa postoupil jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst, přičemž musel skousnout porážky 1:3 s Francií a 2:3 s Norskem. Vše si ale vynahradil v závěrečném zápase, kdy deklasoval Irák 5:0. Tímto výsledkem se postaral o historický zápis, neboť se stal vůbec prvním africkým týmem, který dokázal na mistrovství světa nastřílet pět gólů v jednom utkání. Oporami jsou Ismaïla Sarr, autor tří turnajových branek, a nestárnoucí Sadio Mané.
Senegalci se však před klíčovým mačem potýkají s problémem v brankovišti. Zkušený gólman Édouard Mendy utrpěl v zápase s Norskem zranění kolene, odcestoval na vyšetření do saúdskoarabského Al-Ahli a jeho start je téměř vyloučen.
Předpokládaná sestava Senegalu
Diaw – Jakobs, Seck, Niakhaté, Diatta – Camara, Gueye, Diarra – Mané, Jackson, Sarr
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Senegal – Irák
|5:0
|Základní skupina I
|23. června
|Norsko – Senegal
|3:2
|Základní skupina I
|16. června
|Francie – Senegal
|3:1
|Základní skupina I
Vzájemné zápasy
Reprezentace Belgie a Senegalu se nikdy nepotkaly na žádné úrovni, a to ani v rámci přátelských utkání.