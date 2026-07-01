Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  10:12

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v posledním utkání. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, jaké jsou sázkové kurzy i pravděpodobné sestavy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje na vítězství v základní hrací době evropský tým. Belgie sice herně nenadchla, ale kvalita kádru ji staví do role týmu, který by měl diktovat tempo hry. Senegal je nebezpečný v rychlých přechodech do útoku a kurzy na postup naznačují velkou bitvu. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo během utkání.

Belgie 2,2 remíza 3,33
Senegal 3,77

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sledujte zápas Belgie – Senegal živě v TV

Utkání 1. kola play off se odehraje ve středu 1. července 2026 od 22:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Seattle Stadium (Lumen Field) v americkém Seattlu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 1. července 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Saíd Martínez (Honduras)

Belgie se probrala v pravý čas

Vyhraje Belgie? Vsaď si u SynotTip

Svěřenci trenéra Rudiho Garcii sice základní skupinu G ovládli se ziskem pěti bodů, ale jejich výkony nebyly přesvědčivé. Belgie odstartovala matnou remízou 1:1 s Egyptem, bod brala i po bezbrankovém duelu s Íránem. Klid a herní sebevědomí jí dodala až závěrečná demolice Nového Zélandu poměrem 5:1. Jednu z nejkreativnějších záložních řad na světě diriguje Kevin De Bruyne.

Komplikací v defenzivě zůstává zdravotní stav obránce Zena Debasta, který kvůli zranění nohy vynechal začátek turnaje, ale v neděli už absolvoval první trénink. Klíčovou postavou v sestavě bude křídelník Manchesteru City Jérémy Doku, který se vrátil po bleskovém odletu k porodu prvního dítěte.

Předpokládaná sestava Belgie

Courtois – Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

Poslední odehrané zápasy Belgie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. června Nový Zéland – Belgie1:5Základní skupina G
21. června Belgie – Írán0:0Základní skupina G
15. června Belgie – Egypt1:1Základní skupina G

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Senegal trápí ztráta brankářské jedničky

Výběr Senegalu pod vedením trenéra Pape Thiawa postoupil jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst, přičemž musel skousnout porážky 1:3 s Francií a 2:3 s Norskem. Vše si ale vynahradil v závěrečném zápase, kdy deklasoval Irák 5:0. Tímto výsledkem se postaral o historický zápis, neboť se stal vůbec prvním africkým týmem, který dokázal na mistrovství světa nastřílet pět gólů v jednom utkání. Oporami jsou Ismaïla Sarr, autor tří turnajových branek, a nestárnoucí Sadio Mané.

Senegalci se však před klíčovým mačem potýkají s problémem v brankovišti. Zkušený gólman Édouard Mendy utrpěl v zápase s Norskem zranění kolene, odcestoval na vyšetření do saúdskoarabského Al-Ahli a jeho start je téměř vyloučen.

Předpokládaná sestava Senegalu

Diaw – Jakobs, Seck, Niakhaté, Diatta – Camara, Gueye, Diarra – Mané, Jackson, Sarr

Poslední odehrané zápasy Senegalu na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. června Senegal – Irák5:0Základní skupina I
23. června Norsko – Senegal3:2Základní skupina I
16. června Francie – Senegal3:1Základní skupina I

Vzájemné zápasy

Reprezentace Belgie a Senegalu se nikdy nepotkaly na žádné úrovni, a to ani v rámci přátelských utkání.

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

1. července 2026  10:37

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v...

1. července 2026  10:12

Krejčíková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Barbora Krejčíková během prvního kola Wimbledonu.

Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole Wimbledonu 2026 těžká zkouška, utká se totiž s Mirrou Andrejevovou. V anšem přehledu najdete aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

1. července 2026

Anglie - DR Kongo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Anglie - DR Kongo. Zatímco hvězdní Angličané i přes kritiku vyhráli svou skupinu, africký celek slaví historický postup do play-off. Přečtěte si, kde sledovat...

1. července 2026  7:58

Muchová vs. Čang: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Karolína Muchová se raduje ze získané výměny během prvního kola Wimbledonu.

Karolína Muchová se ve 2. kole Wimbledonu 2026 utká s Čang Šuaj, kterou zatím pokaždé porazila. Podaří se jí to i tentokrát? Zjistěte, kde sledovat utkání živě a jaké jsou aktuální kurzy.

1. července 2026  5:59

Siniaková vs. Bartůňková: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Nikola Bartůňková se hecuje v prvním kole Wimbledonu.

Ve 2. kole Wimbledonu 2026 dojde na české derby mezi Kateřinou Siniakovou a Nikolou Bartůňkovou. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

1. července 2026

Mexiko - Ekvádor v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase...

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší také souboj Mexiko - Ekvádor. Domácí výběr prošel skupinou bez inkasovaného gólu, jihoamerický soupeř zaujal výhrou nad Německem. Přečtěte si, kde sledovat duel 1....

30. června 2026  11:41

Nosková vs. Seidelová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková odehrává míček v 2. kole turnaje v Berlíně.

Linda Nosková zahajuje Wimbledon 2026 proti Elle Seidelové a je velkou favoritkou. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

30. června 2026  10:40

Jak sázet na cyklistiku: Průvodce sázkovými trhy a analýzou závodů

Wout van Aert, Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard dokončují 20. etapu Tour de...

Zajímá vás, jak sázet na cyklistiku? Tento sport nabízí specifické sázkové příležitosti. Následující text vysvětluje fungování základních i speciálních trhů, odlišnosti jednotlivých závodů a shrnuje...

30. června 2026  10:32

Kopřiva vs. Choinski: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Vít Kopřiva na turnaji v Halle

První kolo Wimbledonu 2026 čeká také na Víta Kopřivu, soupeřem je domácí Jan Choinski. Potvrdí Čech roli favorita? Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

30. června 2026  10:10

Bejlek - Cirsteaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Česká tenistka Sára Bejlek se povzbuzuje během semifinále turnaje v Abú Zabí.

Sára Bejlek nastoupí v prvním kole Wimbledonu proti Soraně Cirsteaové. Jaké jsou sázkové kurzy a kde můžete zápas sledovat živě?

30. června 2026  9:58

Lehečka vs. Popyrin: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jiří Lehečka v londýnském Queen’s Clubu

Vstup do letošního Wimbledonu čeká také Jiřího Lehečku, má celkem příznivého soupeře v podobě Alexeie Popyrina. Přečtěte si, kde zápas sledovat živě a jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

30. června 2026  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.