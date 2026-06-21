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Kdy a kde sledovat zápas Belgie vs. Írán na MS 2026?
Důležitý duel skupiny G mezi Belgií a Íránem začne v neděli 21. června od 21:00 našeho času. V televizi jej můžete sledovat na ČT sport, dostupný je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 21. června 2026 od 21:00
|Dějiště:
|SoFi Stadium, Los Angeles, USA
|Rozhodčí:
|Darío Herrera (Argentina)
|TV přenos:
|ČT sport
Belgie jen remizovala s Egyptem
Reprezentace Belgie patří k favoritům skupiny, první duel jí ale nevyšel podle představ. Proti Egyptu dokonce Belgičané prohrávali, v 19. minutě se totiž trefil Ashour.
Ve druhé půli už měl favorit převahu, srovnal ale až díky vlastnímu gólu, který má smolně na kontě obránce Hany. Další branku už pak fanoušci neviděli.
Pro Belgii jde o nečekanou ztrátu, nyní už na chyby není prostor. Proti Íránu je evropský celek znovu pasován do role výrazného favorita.
Pravděpodobná sestava Belgie
Courtois – De Cuyper, Mechele, Ngoy, Meunier – Tielemans, Onana – Trossard, De Bruyne, De Ketelaere – Lukaku
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 6.
|Belgie – Egypt
|1:1
Írán dvakrát srovnal proti Novému Zélandu
Fotbalisté Íránu byli v prvním duelu favorité, Nový Zéland je totiž nejníže postaveným týmem v žebříčku FIFA. Na hřišti to tak ale vůbec nevypadalo.
V atraktivním zápase dokonce Zélanďané dvakrát vedli zásluhou Justa, na obě branky ale dokázali zareagovat Rezaeian a Mohebi. Vítěz oceánské kvalifikace už následně výsledek ubránil.
Pokud asijský tým pomýšlí na postup, potřebuje dnes ideálně naplno bodovat. Belgie je ale rozhodně těžším soupeřem.
Pravděpodobná sestava Íránu
Beiranvand – Rezaeian, Khalilzadeh, Nematu, Mohammadi – Ghaedi, Mohebi, Ezatolahi, Yousefi – Moghaniou, Taremi
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16. 6.
|Írán – Nový Zéland
|2:2
Vzájemné zápasy Belgie vs. Írán
V historii zatím nedošlo na žádný vzájemný zápas mezi Belgií a Íránem, půjde o první měření sil.