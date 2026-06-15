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Belgie – Egypt v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  11:42
V úvodním zápase skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se utkají výběry Belgie a Egypta. Kde zápas sledovat, kdo je favorit a jaké jsou předpokládané sestavy?

Kapitán Belgie Kevin De Bruyne v utkání se Slovenskem. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Belgie vs. Egypt na MS 2026?

Utkání Belgie proti Egyptu zahajuje skupinu G a vy jej můžete sledovat v pondělí 15. června od 21:00. Dějištěm je Lumen Field v americkém Seattlu, přímý přenos zajišťuje ČT sport. K dispozici je také textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:pondělí 15. června 2026 od 21:00
Dějiště:Lumen Field, Seattle, USA
TV přenos:ČT sport

Průvodce MS ve fotbale 2026: Vše podstatné o šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku

Aktuální kurzy Belgie – Egypt na MS 2026

Belgičané jsou největšími favority ve skupině, není proto překvapením, že by podle bookmakerů Synotu měli zvítězit. Kurz se pohybuje okolo hodnoty 1,60 – za vsazenou tisícikorunu případně vyhrajete 1600 Kč.

Belgie 1,63 remíza 4,18
Egypt 5,98

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Belgie v kvalifikaci neprohrála, v přípravě si zastřílela

Reprezentaci Belgie sice pomalu odchází „zlatá generace“, to ale neznamená, že by měl být tento tým odepisován. Právě naopak, kvalifikací prolétl suverénně bez jediné prohry se skóre 29:7, podařila se i příprava.

V té totiž parta trenéra Rudi Garcii nasázela ve čtyřech duelech celkem 13 branek, jen před pár dny pocítili ofenzivní sílu Chorvatsko a Tunisko.

Zkušené hráče jako jsou Kevin De Bruyne, Axel Witsel nebo Thomas Meunier doplňují nadějní mladíci, v bráně pak najdeme stálici Thibauta Courtoise. Belgie by určitě ráda minimálně zopakovala třetí místo z MS 2018, před čtyřmi lety pak vůbec neprošla ze skupiny.

Předpokládaná sestava Belgie

Courtois – Castagne, Theate, Ngoy, Meunier – Tielemans, Onana – Doku, De Bruyne, Trossard – De Keteleare

Příprava Belgie na na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaBelgie – Tunisko5:0
2. červnaChorvatsko – Belgie0:2
1. dubnaMexiko – Belgie1:1
28. březnaUSA – Belgie2:5

Mohamed Salah slaví třetí egyptský gól v osmifinále.

Egypt na MS čeká na první výhru, vystřelí ji Salah?

Podobně suverénně prošli kvalifikační fází i hráči Egypta – z deseti duelů si připsali osm vítězství a dvě remízy, na výsledném skóre 20:2 se hned devíti góly podílel Mohamed Salah.

Právě na největší hvězdu týmu bude spoléhat trenér Hossam Hassan, který má sestavu poskládanou převážně z hráčů domácí ligy.

V přípravných duelech Egypťané ukázali, že mohou být nepříjemnými soupeři – dokázali remizovat se Španělskem a Brazilcům podlehli jen o jediný gól. Při své teprve čtvrté účasti na MS stále čekají na první vítězství, dnes to ale budou mít velmi obtížné.

Předpokládaná sestava Egypta

El Shenawy – Hany, Abdelmonem, Ibrahim, Fatouh – Lasheen, Attia – Salah, Ashour, Trezeguet – Marmoush

Příprava Egypta na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
7. červnaBrazílie – Egypt2:1
28. květnaEgypt – Rusko1:0
31. březnaŠpanělsko – Egypt0:0
27. březnaSaúdská Arábie – Egypt0:4

Vzájemné zápasy Belgie vs. Egypt

Historie vzájemných duelů mezi Belgií a Egyptem obsahuje pouze přípravné zápasy. Zatím je úspěšnější africká reprezentace.

Vzájemné zápasy Belgie a Egypta
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
18. 11. 2022přípravaBelgieEgypt1:2
6. 6. 2018přípravaBelgieEgypt3:0
9. 2. 2005přípravaEgyptBelgie4:0
30. 3. 1999přípravaBelgieEgypt0:1

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