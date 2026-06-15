Kdy a kde sledovat zápas Belgie vs. Egypt na MS 2026?
Utkání Belgie proti Egyptu zahajuje skupinu G a vy jej můžete sledovat v pondělí 15. června od 21:00. Dějištěm je Lumen Field v americkém Seattlu, přímý přenos zajišťuje ČT sport. K dispozici je také textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pondělí 15. června 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Lumen Field, Seattle, USA
|TV přenos:
|ČT sport
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Aktuální kurzy Belgie – Egypt na MS 2026
Belgičané jsou největšími favority ve skupině, není proto překvapením, že by podle bookmakerů Synotu měli zvítězit. Kurz se pohybuje okolo hodnoty 1,60 – za vsazenou tisícikorunu případně vyhrajete 1600 Kč.
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Belgie v kvalifikaci neprohrála, v přípravě si zastřílela
Reprezentaci Belgie sice pomalu odchází „zlatá generace“, to ale neznamená, že by měl být tento tým odepisován. Právě naopak, kvalifikací prolétl suverénně bez jediné prohry se skóre 29:7, podařila se i příprava.
V té totiž parta trenéra Rudi Garcii nasázela ve čtyřech duelech celkem 13 branek, jen před pár dny pocítili ofenzivní sílu Chorvatsko a Tunisko.
Zkušené hráče jako jsou Kevin De Bruyne, Axel Witsel nebo Thomas Meunier doplňují nadějní mladíci, v bráně pak najdeme stálici Thibauta Courtoise. Belgie by určitě ráda minimálně zopakovala třetí místo z MS 2018, před čtyřmi lety pak vůbec neprošla ze skupiny.
Předpokládaná sestava Belgie
Courtois – Castagne, Theate, Ngoy, Meunier – Tielemans, Onana – Doku, De Bruyne, Trossard – De Keteleare
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Belgie – Tunisko
|5:0
|2. června
|Chorvatsko – Belgie
|0:2
|1. dubna
|Mexiko – Belgie
|1:1
|28. března
|USA – Belgie
|2:5
Egypt na MS čeká na první výhru, vystřelí ji Salah?
Podobně suverénně prošli kvalifikační fází i hráči Egypta – z deseti duelů si připsali osm vítězství a dvě remízy, na výsledném skóre 20:2 se hned devíti góly podílel Mohamed Salah.
Právě na největší hvězdu týmu bude spoléhat trenér Hossam Hassan, který má sestavu poskládanou převážně z hráčů domácí ligy.
V přípravných duelech Egypťané ukázali, že mohou být nepříjemnými soupeři – dokázali remizovat se Španělskem a Brazilcům podlehli jen o jediný gól. Při své teprve čtvrté účasti na MS stále čekají na první vítězství, dnes to ale budou mít velmi obtížné.
Předpokládaná sestava Egypta
El Shenawy – Hany, Abdelmonem, Ibrahim, Fatouh – Lasheen, Attia – Salah, Ashour, Trezeguet – Marmoush
|Datum
|Zápas
|Skóre
|7. června
|Brazílie – Egypt
|2:1
|28. května
|Egypt – Rusko
|1:0
|31. března
|Španělsko – Egypt
|0:0
|27. března
|Saúdská Arábie – Egypt
|0:4
Vzájemné zápasy Belgie vs. Egypt
Historie vzájemných duelů mezi Belgií a Egyptem obsahuje pouze přípravné zápasy. Zatím je úspěšnější africká reprezentace.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|18. 11. 2022
|příprava
|Belgie
|Egypt
|1:2
|6. 6. 2018
|příprava
|Belgie
|Egypt
|3:0
|9. 2. 2005
|příprava
|Egypt
|Belgie
|4:0
|30. 3. 1999
|příprava
|Belgie
|Egypt
|0:1