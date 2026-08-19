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CZ Bělehrad - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  20:29

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému. | foto: ČTK

Viktoria Plzeň je blízko účasti v ligové fázi Evropské ligy. V úvodním utkání závěrečného play-off se představí na horké půdě srbského šampiona Crvene Zvezdy Bělehrad. Zápas se odehraje ve čtvrtek 20. srpna od 20:00 na stadionu Rajka Mitiće. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou kurzy a předpokládané sestavy.

Kde sledovat zápas CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň živě

Atraktivní souboj o postup do základní skupiny Evropské ligy nabídne televizní i internetové pokrytí:

  • Termín a čas: Čtvrtek 20. srpna 2026 od 20:00 SELČ
  • Místo konání: Stadion Rajko Mitić, Bělehrad (Srbsko)
  • Hlavní rozhodčí: Espen Eskås (Norsko)
    • Televizní přenos: Přímý přenos nabídne od 20:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.

Zajímavé sázkové kurzy

Do úvodního duelu vstupuje v roli favorita srbský šampion, který se může opřít o bouřlivé domácí prostředí bělehradské Marakany. Sázková kancelář Synot Tip vypsala na vítězství CZ Bělehrad kurz 1,71. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 4,10 a na případný venkovní triumf Viktorie Plzeň je vypsán atraktivní kurz 4,52.

FK Crvena Zvezda Belgrade 1,75 remíza 4,01
Viktoria Plzeň 4,39

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Crvena Zvezda zažila v létě pořádné zemětřesení. Po hladkém vyřazení severoirského Larne (celkově 9:0) totiž srbský celek nečekaně vyhořel ve 3. předkole Ligy mistrů proti Hapoelu Beer Ševa, kterému podlehl celkově 0:3. Tento nezdar stál místo trenéra Dejana Stankoviće, jehož na lavičce narychlo nahradil španělský kouč Albert Riera. V domácí lize si však Bělehrad drží suverénní formu se skóre 10:1 z prvních tří kol.

Plzeň se do play-off dostala netypickou cestou - uvolněné místo v závěrečném předkole připadlo Viktorii poté, co byla z evropských pohárů vyloučena Karviná. Svěřenci Martina Hyského tak ušetřili síly, na ligové scéně se však rozjížděli pomaleji. Po sérii zaváhání a divoké přestřelce 5:5 v Teplicích si Viktoria o víkendu připsala první ligovou výhru, když doma udolala Zlín 3:2. Střelecky září především dvaadvacetiletý Christophe Kabongo, autor tří branek.

Vzhledem k ofenzivní síle Bělehradu i chybám v plzeňské defenzivě z úvodu sezóny se nabízí sázka na to, že oba týmy dají gól (BTTS), případně na překonání hranice 2,5 vstřelené branky v zápase.

Předpokládané sestavy a absence

FK Crvena Zvezda Bělehrad – FC Viktoria Plzeň:

  • Výkop: čtvrtek 20. srpna, 20:00 (SELČ)
  • Rozhodčí: Espen Eskås (Norsko)

Předpokládané sestavy:

  • CZ Bělehrad: Matheus – Seol, Luckassen, Eraković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Bukari, Kostov, Duarte – Arnautović.
  • Viktoria Plzeň: Wiegele – Memić, Dweh, Špatil, Doski – Hrošovský, Červ – Lawal, Souaré, Kabongo – Vydra.

Absence:

  • CZ Bělehrad: Mohamed Abu Fani (trest za červenou kartu).
  • Viktoria Plzeň: Václav Jemelka (zranění kolene), Dávid Krčík (disciplinární trest).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Bělehrad na domácí scéně dominuje, ale v Evropě klopýtl. Plzeň má za sebou gólově mimořádně bohaté zápasy a po víkendovém skalpu Zlína si zvedla sebevědomí.

FK Crvena Zvezda Bělehrad
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
11. 8. 2026CZ Bělehrad – Hapoel Beer Ševa0:2Liga mistrů (Kval.)
8. 8. 2026CZ Bělehrad – Novi Pazar2:0SuperLiga
4. 8. 2026Hapoel Beer Ševa – CZ Bělehrad1:0Liga mistrů (Kval.)
29. 7. 2026CZ Bělehrad – Larne5:0Liga mistrů (Kval.)
26. 7. 2026CZ Bělehrad – Vojvodina3:1SuperLiga
FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
15. 8. 2026Viktoria Plzeň – FC Zlín3:2Chance Liga
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň5:5Chance Liga
1. 8. 2026Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Chance Liga
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Slovan Liberec1:3Chance Liga
14. 7. 2026Viktoria Plzeň – Žytomyr2:0Přípravný zápas
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