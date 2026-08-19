Kde sledovat zápas CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň živě
Atraktivní souboj o postup do základní skupiny Evropské ligy nabídne televizní i internetové pokrytí:
- Termín a čas: Čtvrtek 20. srpna 2026 od 20:00 SELČ
- Místo konání: Stadion Rajko Mitić, Bělehrad (Srbsko)
- Hlavní rozhodčí: Espen Eskås (Norsko)
- Televizní přenos: Přímý přenos nabídne od 20:00 stanice Nova Sport 5. Naladit ji můžete prostřednictvím Skylink či Telly.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Zajímavé sázkové kurzy
Do úvodního duelu vstupuje v roli favorita srbský šampion, který se může opřít o bouřlivé domácí prostředí bělehradské Marakany. Sázková kancelář Synot Tip vypsala na vítězství CZ Bělehrad kurz 1,71. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 4,10 a na případný venkovní triumf Viktorie Plzeň je vypsán atraktivní kurz 4,52.
Crvena Zvezda zažila v létě pořádné zemětřesení. Po hladkém vyřazení severoirského Larne (celkově 9:0) totiž srbský celek nečekaně vyhořel ve 3. předkole Ligy mistrů proti Hapoelu Beer Ševa, kterému podlehl celkově 0:3. Tento nezdar stál místo trenéra Dejana Stankoviće, jehož na lavičce narychlo nahradil španělský kouč Albert Riera. V domácí lize si však Bělehrad drží suverénní formu se skóre 10:1 z prvních tří kol.
Plzeň se do play-off dostala netypickou cestou - uvolněné místo v závěrečném předkole připadlo Viktorii poté, co byla z evropských pohárů vyloučena Karviná. Svěřenci Martina Hyského tak ušetřili síly, na ligové scéně se však rozjížděli pomaleji. Po sérii zaváhání a divoké přestřelce 5:5 v Teplicích si Viktoria o víkendu připsala první ligovou výhru, když doma udolala Zlín 3:2. Střelecky září především dvaadvacetiletý Christophe Kabongo, autor tří branek.
Vzhledem k ofenzivní síle Bělehradu i chybám v plzeňské defenzivě z úvodu sezóny se nabízí sázka na to, že oba týmy dají gól (BTTS), případně na překonání hranice 2,5 vstřelené branky v zápase.
Předpokládané sestavy a absence
FK Crvena Zvezda Bělehrad – FC Viktoria Plzeň:
Předpokládané sestavy:
Absence:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Bělehrad na domácí scéně dominuje, ale v Evropě klopýtl. Plzeň má za sebou gólově mimořádně bohaté zápasy a po víkendovém skalpu Zlína si zvedla sebevědomí.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|11. 8. 2026
|CZ Bělehrad – Hapoel Beer Ševa
|0:2
|Liga mistrů (Kval.)
|8. 8. 2026
|CZ Bělehrad – Novi Pazar
|2:0
|SuperLiga
|4. 8. 2026
|Hapoel Beer Ševa – CZ Bělehrad
|1:0
|Liga mistrů (Kval.)
|29. 7. 2026
|CZ Bělehrad – Larne
|5:0
|Liga mistrů (Kval.)
|26. 7. 2026
|CZ Bělehrad – Vojvodina
|3:1
|SuperLiga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|15. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Zlín
|3:2
|Chance Liga
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|Chance Liga
|1. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|1:3
|Chance Liga
|14. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Žytomyr
|2:0
|Přípravný zápas