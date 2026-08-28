Kde sledovat zápas Bayern – Stuttgart živě
Předehrávku 1. kola německé Bundesligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live streamy:
- Termín a čas: Pátek 28. srpna 2026 od 20:30 SELČ
- Místo konání: Allianz Arena, Mnichov
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 3
- Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázkové kanceláře Betano a Fortuna
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy a aktuální forma
Z pohledu sázkových kanceláří vstupuje do utkání jako obrovský favorit bavorský gigant. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství Bayernu Mnichov nízký kurz 1,25. Na remízu po 90 minutách si můžete vsadit v kurzu 7,54 a případný triumf hostujícího Stuttgartu je ohodnocen vysokým kurzem 10,44.
Bonus1 100 Kč Vsadit s bonusem
Bayern Mnichov pod vedením Vincenta Kompanyho ovládl minulou bundesligovou sezónu se ziskem 89 bodů a náskokem 16 bodů na druhý Dortmund, přičemž nastřílel rekordních 122 ligových branek. Tým se na nový ročník naladil hned minulý týden ziskem německého Superpoháru po výhře 2:1 nad Dortmundem. Bayern navíc v úvodních kolech Bundesligy drží obdivuhodnou šňůru 14 zápasů bez porážky a na vlastním hřišti ztratil v posledních dvou ročnících body pouze v šesti ligových duelech.
Stuttgart pod koučem Sebastianem Hoeneßem zažil skvělý ročník, skončil čtvrtý a se 71 góly měl druhý nejlepší útok po Bayernu. Do Mnichova navíc míří s posíleným kádrem, do kterého přišli Dženan Pejčinović, Bilal El Khannouss a Leo Sauer. Do ostré sezony vstoupil Stuttgart hladkou pohárovou výhrou 4:0 nad Hansou Rostock. Vzájemná bilance však hovoří jednoznačně ve prospěch domácích – Bayern vyhrál 29 z posledních 33 vzájemných duelů a drží proti Stuttgartu sérii šesti výher v řadě.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|23. 5. 2026
|Bayern – Stuttgart
|3:0
|DFB-Pokal (Finále)
|19. 4. 2026
|Bayern – Stuttgart
|4:2
|Bundesliga
|6. 12. 2025
|Stuttgart – Bayern
|0:5
|Bundesliga
|16. 8. 2025
|Stuttgart – Bayern
|1:2
|Superpohár
|28. 2. 2025
|Stuttgart – Bayern
|1:3
|Bundesliga
Předpokládané sestavy a absence
FC Bayern Mnichov – VfB Stuttgart:
Předpokládané sestavy:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Bayern zahájil ostrou sezonu ziskem první trofeje v Superpoháru, zatímco Stuttgart po přípravných prověrkách suverénně zvládl 1. kolo DFB-Pokalu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|22. 8. 2026
|Dortmund – Bayern
|1:2
|Superpohár
|18. 8. 2026
|Heidenheim – Bayern
|2:4
|Přípravný zápas
|15. 8. 2026
|Bayern – RB Lipsko
|3:1
|Přípravný zápas
|7. 8. 2026
|Bayern – Aston Villa
|2:1
|Přípravný zápas
|4. 8. 2026
|Jeju SK – Bayern
|1:2
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|21. 8. 2026
|Hansa Rostock – Stuttgart
|0:4
|DFB-Pokal
|15. 8. 2026
|Fulham – Stuttgart
|1:0
|Přípravný zápas
|8. 8. 2026
|Stuttgart – Everton
|3:1
|Přípravný zápas
|1. 8. 2026
|Stuttgart – Paris FC
|2:2
|Přípravný zápas
|29. 7. 2026
|Offenbach – Stuttgart
|1:8
|Přípravný zápas