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Bayern Mnichov - Stuttgart v TV: Kde sledovat Bundesligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  11:51

Harry Kane a Leon Goretzka slaví postup Bayernu do finále německého poháru. | foto: Reuters

Nová sezona německé Bundesligy startuje pátečním šlágrem, v němž se od 20:30 střetnou Bayern se Stuttgartem. Úřadující šampion z Mnichova zahájí obhajobu titulu proti čtvrtému celku minulé sezóny v repríze květnového finále poháru. Přinášíme informace o přímém přenosu, live streamech, sázkových kurzech, vzájemné bilanci a předpokládaných sestavách.

Kde sledovat zápas Bayern – Stuttgart živě

Předehrávku 1. kola německé Bundesligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu i přes online live streamy:

  • Termín a čas: Pátek 28. srpna 2026 od 20:30 SELČ
  • Místo konání: Allianz Arena, Mnichov
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 3
  • Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázkové kanceláře Betano a Fortuna
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy a aktuální forma

Z pohledu sázkových kanceláří vstupuje do utkání jako obrovský favorit bavorský gigant. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství Bayernu Mnichov nízký kurz 1,25. Na remízu po 90 minutách si můžete vsadit v kurzu 7,54 a případný triumf hostujícího Stuttgartu je ohodnocen vysokým kurzem 10,44.

Bayern Mnichov 1,25 remíza 7,77
VfB Stuttgart 10,96

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Bayern Mnichov pod vedením Vincenta Kompanyho ovládl minulou bundesligovou sezónu se ziskem 89 bodů a náskokem 16 bodů na druhý Dortmund, přičemž nastřílel rekordních 122 ligových branek. Tým se na nový ročník naladil hned minulý týden ziskem německého Superpoháru po výhře 2:1 nad Dortmundem. Bayern navíc v úvodních kolech Bundesligy drží obdivuhodnou šňůru 14 zápasů bez porážky a na vlastním hřišti ztratil v posledních dvou ročnících body pouze v šesti ligových duelech.

Stuttgart pod koučem Sebastianem Hoeneßem zažil skvělý ročník, skončil čtvrtý a se 71 góly měl druhý nejlepší útok po Bayernu. Do Mnichova navíc míří s posíleným kádrem, do kterého přišli Dženan Pejčinović, Bilal El Khannouss a Leo Sauer. Do ostré sezony vstoupil Stuttgart hladkou pohárovou výhrou 4:0 nad Hansou Rostock. Vzájemná bilance však hovoří jednoznačně ve prospěch domácích – Bayern vyhrál 29 z posledních 33 vzájemných duelů a drží proti Stuttgartu sérii šesti výher v řadě.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
23. 5. 2026Bayern – Stuttgart3:0DFB-Pokal (Finále)
19. 4. 2026Bayern – Stuttgart4:2Bundesliga
6. 12. 2025Stuttgart – Bayern0:5Bundesliga
16. 8. 2025Stuttgart – Bayern1:2Superpohár
28. 2. 2025Stuttgart – Bayern1:3Bundesliga

Předpokládané sestavy a absence

FC Bayern Mnichov – VfB Stuttgart:

  • Výkop: pátek 28. srpna, 20:30 (SELČ)
  • Stadion: Allianz Arena, Mnichov

Předpokládané sestavy:

  • Bayern Mnichov: Neuer – Laimer, Tah, Kim, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Brown, Díaz – Kane.
  • VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Prömel, Stiller – El Khannouss, Undav, Tomás – Pejčinović.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Bayern zahájil ostrou sezonu ziskem první trofeje v Superpoháru, zatímco Stuttgart po přípravných prověrkách suverénně zvládl 1. kolo DFB-Pokalu.

FC Bayern Mnichov
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
22. 8. 2026Dortmund – Bayern1:2Superpohár
18. 8. 2026Heidenheim – Bayern2:4Přípravný zápas
15. 8. 2026Bayern – RB Lipsko3:1Přípravný zápas
7. 8. 2026Bayern – Aston Villa2:1Přípravný zápas
4. 8. 2026Jeju SK – Bayern1:2Přípravný zápas
VfB Stuttgart
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
21. 8. 2026Hansa Rostock – Stuttgart0:4DFB-Pokal
15. 8. 2026Fulham – Stuttgart1:0Přípravný zápas
8. 8. 2026Stuttgart – Everton3:1Přípravný zápas
1. 8. 2026Stuttgart – Paris FC2:2Přípravný zápas
29. 7. 2026Offenbach – Stuttgart1:8Přípravný zápas
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