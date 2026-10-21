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Bayern – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, statistiky a kurzy

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  7:29

Trenér Arsenalu Arteta v diskuzi s kapitánem Odegaardem. | foto: ČTK

Útočná síla proti pevné obraně. Bayern Mnichov přivítá v dalším šlágru 3. kola Ligy mistrů Arsenal, který v dosavadním průběhu soutěže ještě neinkasoval. Dokážou Harry Kane a spol. překonat londýnskou defenzivu? Kde utkání sledovat živě, jaká je forma obou soupeřů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Bayern Mnichov – Arsenal: Základní informace o utkání
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze3. kolo ligové fáze
DatumStředa 21. října 2026
Čas21:00 SELČ
StadionAllianz Arena, Mnichov
TV přenosNova Sport 3
Online přenosTextový online na iDNES.cz

Kde sledovat Bayern – Arsenal živě v TV a online

Utkání Bayernu Mnichov s Arsenalem se hraje ve středu 21. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Bayern Mnichov 2,14 remíza 3,93
Arsenal 3,36

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Bayern – Arsenal: Předpokládané sestavy

Bayernu bude chybět Michael Olise, který si odpyká trest za vyloučení proti Vikingu. Mimo hru zůstává také Jamal Musiala. Nejistý je start brankáře Manuela Neuera, jenž se po zranění nohy vrátil do tréninku. O jeho nasazení se má rozhodnout až v den utkání.

Arsenal se musí obejít bez obránců Williama Saliby a Piera Hincapiého. Nejistoty v sestavě se týkají především složení ofenzivy, kde má Arteta několik variant včetně Noniho Maduekeho, Eberechiho Ezeho a Viktora Gyökerese.

Předpokládané sestavy a absence
Bayern MnichovArsenal
Předpokládaná sestavaUrbig – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Karl, Saibari, Díaz – KaneRaya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard, Madueke – Havertz
Nebudou hrátBuchmann (koleno), Musiala (svalové zranění), Olise (červená karta)Hincapié (kotník), Saliba (záda), Tzolis (svalové zranění)
TrenérVincent KompanyMikel Arteta

Poslední zápasy obou týmů

Bayern vstoupil do Ligy mistrů přesvědčivou výhrou 5:0 nad Bodø/Glimt, ve druhém kole však pouze remizoval 3:3 na hřišti Vikingu Stavanger. V utkání dokázal otočit skóre z 0:2 na 3:2, ale v závěru přišel o vítězství. Po dvou kolech má čtyři body a v tabulce mu patří desáté místo.

V Bundeslize Bayern po dvou remízách porazil doma Lipsko 6:1. Třemi góly se na vysoké výhře podílel Luis Díaz. Další branku vstřelil Harry Kane, který v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů zaznamenal tři góly a jednu asistenci.

Poslední zápasy Bayernu Mnichov
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Bayern Mnichov – RB Lipsko6:1Bundesliga
13. 10. 2026Viking – Bayern Mnichov3:3Liga mistrů
10. 10. 2026Augsburg – Bayern Mnichov2:2Bundesliga

Arsenal má po dvou kolech Ligy mistrů plný počet šesti bodů. Nejprve zvítězil 1:0 v Neapoli, následně doma porazil Lille 3:0. Londýnský celek je tak jediným účastníkem soutěže, který dosud neinkasoval.

Svěřenci Mikela Artety uspěli také v posledních dvou ligových utkáních. Po domácím vítězství 2:1 nad Leedsem vyhráli 1:0 na hřišti Nottinghamu Forest. Rozhodující gól vstřelil v závěru Noni Madueke.

Poslední zápasy Arsenalu
DatumZápasVýsledekSoutěž
18. 10. 2026Nottingham Forest – Arsenal0:1Premier League
13. 10. 2026Arsenal – Lille3:0Liga mistrů
10. 10. 2026Arsenal – Leeds2:1Premier League

Bayern – Arsenal: Statistiky v Lize mistrů 2026/27

Zatímco Bayern v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů vstřelil osm branek, Arsenal vyniká pevnou obranou. Londýňané dosud neinkasovali a se skóre 4:0 drží sedmé místo tabulky.

StatistikaBayern MnichovArsenal
Odehrané zápasy22
Body46
Výhry12
Remízy10
Porážky00
Skóre8:34:0
Vstřelené góly / zápas4,02,0
Obdržené góly / zápas1,50,0

Zajímavou bilanci má Bayern na domácím hřišti. V posledních 39 utkáních skupinové nebo ligové fáze Ligy mistrů v Mnichově neprohrál. Arsenal zase vyhrál posledních 14 zápasů ligové fáze této soutěže.

Vzájemné zápasy Bayern vs. Arsenal

Bayern a Arsenal se v Lize mistrů utkaly patnáctkrát. Německý klub má na kontě osm vítězství, Arsenal čtyři a další tři zápasy skončily nerozhodně.

Poslední vzájemný duel v listopadu 2025 vyhrál Arsenal doma 3:1. Předchozí dvojzápas ve čtvrtfinále sezony 2023/24 však zvládl lépe Bayern, který po remíze 2:2 v Londýně zvítězil doma 1:0 a postoupil.

Mnichované mají proti Arsenalu výrazně lepší domácí bilanci. Ze sedmi utkání v Allianz Areně vyhráli pět, jednou remizovali a jednou prohráli.

Poslední vzájemné zápasy Bayern – Arsenal
DatumZápasVýsledekSoutěž
26. 11. 2025Arsenal – Bayern Mnichov3:1Liga mistrů
17. 4. 2024Bayern Mnichov – Arsenal1:0Liga mistrů
9. 4. 2024Arsenal – Bayern Mnichov2:2Liga mistrů
7. 3. 2017Arsenal – Bayern Mnichov1:5Liga mistrů
15. 2. 2017Bayern Mnichov – Arsenal5:1Liga mistrů
Liga mistrů 2026/27 – průběžná tabulka po úterních zápasech 3. kola
Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.PSG330014:59
2.Liverpool330012:79
3.Stuttgart32107:27
4.Aston Villa22009:26
5.Barcelona320111:66
6.Manchester City32019:56
7.Sporting22005:16
8.Arsenal22004:06
9.Real Madrid22006:46
10.Betis22006:46
11.Dortmund32015:46
12.Bayern Mnichov21108:34
13.AS Řím31118:54
14.Šachtar Doněck21104:24
15.Atlético Madrid31114:34
16.PSV Eindhoven31112:24
17.Como21016:43
18.Manchester United21014:23
19.Villarreal31028:83
20.Club Bruggy21016:63
21.Lens21013:43
22.Neapol31025:73
23.RB Lipsko21012:43
24.Feyenoord21014:73
25.Sabah Baku31023:63
26.Bodø/Glimt31024:93
27.AEK Atény31023:83
28.Fenerbahçe30213:92
29.Viking20114:61
30.Slavia Praha30124:71
31.Inter Milán20024:60
32.LASK20023:70
33.FC Porto30032:60
34.Lille20022:60
35.Galatasaray20022:70
36.Slovan Bratislava30031:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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