|Soutěž
|Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|3. kolo ligové fáze
|Datum
|Středa 21. října 2026
|Čas
|21:00 SELČ
|Stadion
|Allianz Arena, Mnichov
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Online přenos
|Textový online na iDNES.cz
Kde sledovat Bayern – Arsenal živě v TV a online
Utkání Bayernu Mnichov s Arsenalem se hraje ve středu 21. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
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Bayern – Arsenal: Předpokládané sestavy
Bayernu bude chybět Michael Olise, který si odpyká trest za vyloučení proti Vikingu. Mimo hru zůstává také Jamal Musiala. Nejistý je start brankáře Manuela Neuera, jenž se po zranění nohy vrátil do tréninku. O jeho nasazení se má rozhodnout až v den utkání.
Arsenal se musí obejít bez obránců Williama Saliby a Piera Hincapiého. Nejistoty v sestavě se týkají především složení ofenzivy, kde má Arteta několik variant včetně Noniho Maduekeho, Eberechiho Ezeho a Viktora Gyökerese.
|Bayern Mnichov
|Arsenal
|Předpokládaná sestava
|Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Karl, Saibari, Díaz – Kane
|Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard, Madueke – Havertz
|Nebudou hrát
|Buchmann (koleno), Musiala (svalové zranění), Olise (červená karta)
|Hincapié (kotník), Saliba (záda), Tzolis (svalové zranění)
|Trenér
|Vincent Kompany
|Mikel Arteta
Poslední zápasy obou týmů
Bayern vstoupil do Ligy mistrů přesvědčivou výhrou 5:0 nad Bodø/Glimt, ve druhém kole však pouze remizoval 3:3 na hřišti Vikingu Stavanger. V utkání dokázal otočit skóre z 0:2 na 3:2, ale v závěru přišel o vítězství. Po dvou kolech má čtyři body a v tabulce mu patří desáté místo.
V Bundeslize Bayern po dvou remízách porazil doma Lipsko 6:1. Třemi góly se na vysoké výhře podílel Luis Díaz. Další branku vstřelil Harry Kane, který v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů zaznamenal tři góly a jednu asistenci.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Bayern Mnichov – RB Lipsko
|6:1
|Bundesliga
|13. 10. 2026
|Viking – Bayern Mnichov
|3:3
|Liga mistrů
|10. 10. 2026
|Augsburg – Bayern Mnichov
|2:2
|Bundesliga
Arsenal má po dvou kolech Ligy mistrů plný počet šesti bodů. Nejprve zvítězil 1:0 v Neapoli, následně doma porazil Lille 3:0. Londýnský celek je tak jediným účastníkem soutěže, který dosud neinkasoval.
Svěřenci Mikela Artety uspěli také v posledních dvou ligových utkáních. Po domácím vítězství 2:1 nad Leedsem vyhráli 1:0 na hřišti Nottinghamu Forest. Rozhodující gól vstřelil v závěru Noni Madueke.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|18. 10. 2026
|Nottingham Forest – Arsenal
|0:1
|Premier League
|13. 10. 2026
|Arsenal – Lille
|3:0
|Liga mistrů
|10. 10. 2026
|Arsenal – Leeds
|2:1
|Premier League
Bayern – Arsenal: Statistiky v Lize mistrů 2026/27
Zatímco Bayern v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů vstřelil osm branek, Arsenal vyniká pevnou obranou. Londýňané dosud neinkasovali a se skóre 4:0 drží sedmé místo tabulky.
|Statistika
|Bayern Mnichov
|Arsenal
|Odehrané zápasy
|2
|2
|Body
|4
|6
|Výhry
|1
|2
|Remízy
|1
|0
|Porážky
|0
|0
|Skóre
|8:3
|4:0
|Vstřelené góly / zápas
|4,0
|2,0
|Obdržené góly / zápas
|1,5
|0,0
Zajímavou bilanci má Bayern na domácím hřišti. V posledních 39 utkáních skupinové nebo ligové fáze Ligy mistrů v Mnichově neprohrál. Arsenal zase vyhrál posledních 14 zápasů ligové fáze této soutěže.
Vzájemné zápasy Bayern vs. Arsenal
Bayern a Arsenal se v Lize mistrů utkaly patnáctkrát. Německý klub má na kontě osm vítězství, Arsenal čtyři a další tři zápasy skončily nerozhodně.
Poslední vzájemný duel v listopadu 2025 vyhrál Arsenal doma 3:1. Předchozí dvojzápas ve čtvrtfinále sezony 2023/24 však zvládl lépe Bayern, který po remíze 2:2 v Londýně zvítězil doma 1:0 a postoupil.
Mnichované mají proti Arsenalu výrazně lepší domácí bilanci. Ze sedmi utkání v Allianz Areně vyhráli pět, jednou remizovali a jednou prohráli.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|26. 11. 2025
|Arsenal – Bayern Mnichov
|3:1
|Liga mistrů
|17. 4. 2024
|Bayern Mnichov – Arsenal
|1:0
|Liga mistrů
|9. 4. 2024
|Arsenal – Bayern Mnichov
|2:2
|Liga mistrů
|7. 3. 2017
|Arsenal – Bayern Mnichov
|1:5
|Liga mistrů
|15. 2. 2017
|Bayern Mnichov – Arsenal
|5:1
|Liga mistrů
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|3.
|Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|4.
|Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|5.
|Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|6.
|Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|7.
|Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|8.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|9.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10.
|Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|11.
|Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|13.
|AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|14.
|Šachtar Doněck
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|15.
|Atlético Madrid
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|16.
|PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|17.
|Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|18.
|Manchester United
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|19.
|Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|21.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|22.
|Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|24.
|Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|25.
|Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26.
|Bodø/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|27.
|AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28.
|Fenerbahçe
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|29.
|Viking
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|30.
|Slavia Praha
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|31.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|32.
|LASK
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|33.
|FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34.
|Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35.
|Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0