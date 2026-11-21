Nedělní program 13. kola španělské La Ligy nabídne atraktivní souboj vedoucí Barcelony s osmým Villarrealem. Katalánci budou na Camp Nou hájit tříbodový náskok před Realem Madrid, hosté se pokusí přiblížit příčkám zajišťujícím účast v evropských pohárech. Kde utkání sledovat živě, jaká je forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Kde sledovat zápas Barcelona – Villarreal živě
- Termín a čas: Neděle 22. listopadu 2026 od 14:00 SEČ
- Místo konání: Camp Nou, Barcelona
- Soutěž: La Liga, 13. kolo
- Televizní přenos: Nova Sport 4
- Livestream: Tipsport
Zápas Barcelona vs. Villarreal podle predikčního modelu.
Barcelona – Villarreal: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře výrazně favorizují domácí Barcelonu, na jejíž vítězství nabízí nejvyšší kurz SynotTip (1,21). Případný úspěch Villarrealu by byl velkým překvapením, čemuž odpovídají kurzy od 10,89 do 11,80.
Barcelona získala z úvodních dvanácti kol 33 bodů a jedinou porážku utrpěla v El Clásiku proti Realu Madrid. Svěřenci Hansiho Flicka mají v čele tabulky tříbodový náskok, především díky mimořádně produktivní ofenzivě. V průměru střílejí čtyři góly na zápas a v posledních pěti domácích ligových utkáních skórovali hned dvaadvacetkrát. Před reprezentační přestávkou navíc uspěli na hřišti Atlética Madrid, kde zvítězili 2:1.
FC Barcelona
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|La Liga
|Atl. Madrid – Barcelona
|1:2
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Barcelona – Aston Villa
|3:0
|31. 10. 2026
|La Liga
|Barcelona – Alavés
|6:1
|25. 10. 2026
|La Liga
|Barcelona – Real Madrid
|1:2
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|PSG – Barcelona
|4:2
Villarreal se s patnácti body nachází na osmém místě tabulky, tři body za šestou Sevillou. V posledních čtyřech kolech získal sedm bodů a před reprezentační přestávkou porazil doma Getafe 2:0. Proti silnějším soupeřům se mu však příliš nedaří. Ze tří utkání s týmy aktuální nejlepší čtyřky vytěžil jediný bod a obě dosavadní venkovní ligová vítězství si připsal proti mužstvům ze spodních příček tabulky.
Villarreal CF
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|La Liga
|Villarreal – Getafe
|2:0
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Villarreal – PSG
|0:6
|30. 10. 2026
|La Liga
|Villarreal – Espanyol
|0:1
|27. 10. 2026
|Copa del Rey
|Manacor – Villarreal
|0:5
|24. 10. 2026
|La Liga
|Valencia – Villarreal
|1:2
Předpokládané sestavy a absence
|Barcelona
|Villarreal
|Předpokládaná sestava
|Joan García – Fariñas, Eric García, Gerard Martín, Cancelo – Bernal, Pedri – Lamine Yamal, Fermín López, Gordon – Raphinha
|Gulácsi – Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero – Macià, Pape Gueye, Moleiro, Comesaña, Buchanan – Mikautadze
|Nebudou hrát
|Bardghji (koleno), Espart (kotník), Rodri (lýtko)
|Diatta (svalové zranění)
|Nejistý start
|Christensen (svalové zranění), Koundé (kotník), Olmo (třísla)
|Akhomach (svalové zranění), Foyth (svalové zranění), Gerard Moreno (svalové zranění)
Statistické srovnání Barcelony a Villarrealu
Statistické srovnání potvrzuje výraznou převahu Barcelony především v útočné fázi. Katalánci nastříleli téměř trojnásobek branek oproti Villarrealu a výrazně častěji ohrožují soupeřovu branku. Rozdíl mezi oběma týmy je naopak mnohem menší v defenzivě, kde Barcelona inkasovala pouze o dva góly méně.
|Statistika (La Liga 2026/27)
|Barcelona
|Villarreal
|Odehrané zápasy
|12
|12
|Vítězství
|11
|4
|Vstřelené góly
|48
|17
|Inkasované góly
|13
|15
|Góly na zápas
|4,00
|1,42
|Střely celkem
|185
|142
|Střely na branku
|93
|71
|Přihrávky
|8 423
|6 842
|Žluté karty
|18
|24
|Červené karty
|0
|1
|Nejlepší střelec
|Raphinha (15)
|Gueye, Mikautadze (3)
|Body
|33
|15
Vzájemné zápasy
Villarreal vyhrál dva z předchozích pěti vzájemných duelů a od sezony 2021/22 si ze hřiště Barcelony odvezl už tři ligová vítězství, což se v tomto období nepodařilo žádnému jinému týmu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|28. 2. 2026
|La Liga
|Barcelona – Villarreal
|4:1
|21. 12. 2025
|La Liga
|Villarreal – Barcelona
|0:2
|18. 5. 2025
|La Liga
|Barcelona – Villarreal
|2:3
|22. 9. 2024
|La Liga
|Villarreal – Barcelona
|1:5
|27. 1. 2024
|La Liga
|Barcelona – Villarreal
|3:5
Tabulka španělské La Ligy 2026/27 po 12. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Barcelona
|12
|11
|0
|1
|48:13
|33
|2.
|Real Madrid
|12
|10
|0
|2
|31:10
|30
|3.
|Atlético Madrid
|12
|9
|1
|2
|23:10
|28
|4.
|Real Betis
|12
|8
|2
|2
|20:15
|26
|5.
|Real Sociedad
|12
|7
|1
|4
|21:20
|22
|6.
|Sevilla FC
|12
|5
|3
|4
|17:19
|18
|7.
|Athletic Bilbao
|11
|4
|4
|3
|15:11
|16
|8.
|Villarreal
|12
|4
|3
|5
|17:15
|15
|9.
|Deportivo La Coruña
|12
|3
|6
|3
|15:14
|15
|10.
|Racing Santander
|12
|4
|2
|6
|17:30
|14
|11.
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|10:10
|13
|12.
|Alavés
|12
|3
|4
|5
|15:17
|13
|13.
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13:14
|12
|14.
|Rayo Vallecano
|11
|3
|3
|5
|15:21
|12
|15.
|Getafe
|12
|3
|3
|6
|8:18
|12
|16.
|Osasuna
|12
|3
|3
|6
|12:23
|12
|17.
|Levante
|12
|2
|5
|5
|16:21
|11
|18.
|Elche
|12
|2
|4
|6
|14:20
|10
|19.
|Valencia
|12
|2
|3
|7
|8:20
|9
|20.
|Málaga
|12
|0
|5
|7
|9:23
|5