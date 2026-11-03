|Soutěž
|Liga mistrů UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
|Termín
|Úterý 3. listopadu 2026, 21:00
|Místo
|Spotify Camp Nou, Barcelona
|TV přenos
|Nova Sport 4
|Textový online přenos
|podrobná online reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu ZDE
Kde sledovat zápas Barcelona – Aston Villa živě
Utkání Barcelony s Aston Villou se odehraje v úterý 3. listopadu od 21:00 na stadionu Camp Nou. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 4, předzápasový program začne ve 20:45. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
|Barcelona
|Aston Villa
|Předpokládaná sestava
|Joan García – Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde – Rodri, Pedri, Fermín López – Yamal, Raphinha, Gordon
|Suzuki – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – Kamara, McGinn – Alysson, Buendía, Mbaye – Jackson
|Nebudou hrát
|Bardghji, Christensen, Espart, Eric García, Koundé, Olmo
|Cissé, Madjo, Onana, Ruggeri, Wan-Bissaka
|Nejistý start
|—
|—
|Trenér
|Hansi Flick
|Unai Emery
Barcelona: Skvělý útok, absence v obraně
Barcelona vstupuje do utkání po ligovém vítězství 6:1 nad Alavésem. Svěřenci Hansiho Flicka nastříleli v úvodních jedenácti kolech La Ligy 46 branek a jejich ofenziva patří k nejproduktivnějším v Evropě.
Barcelona v LM
Katalánci však v posledních týdnech nezvládli dva zápasy proti silným soupeřům. V domácí soutěži podlehli Realu Madrid 1:2 a v předchozím kole Ligy mistrů prohráli na hřišti Paris Saint-Germain 2:4.
V evropské soutěži mají po třech zápasech šest bodů a patří jim osmé místo. Proti Aston Ville tak budou usilovat o třetí vítězství, kterým by si upevnili pozici mezi nejlepší osmičkou ligové fáze.
Jednou z hlavních předností Barcelony je produktivita Raphinhy a Lamina Yamala. Brazilský útočník patří k nejlepším střelcům týmu, zatímco devatenáctiletý Yamal představuje neustálou hrozbu na pravém křídle.
Flick však musí řešit problémy v defenzivě. Kvůli zraněním postrádá několik obránců včetně Julese Koundého, Andrease Christensena a Erica Garcíi. Právě oslabená obrana může být proti rychlým protiútokům anglického soupeře zranitelná.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|La Liga
|Barcelona – Alavés
|6:1
|25. 10. 2026
|La Liga
|Barcelona – Real Madrid
|1:2
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|PSG – Barcelona
|4:2
|17. 10. 2026
|La Liga
|Betis – Barcelona
|2:5
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Galatasaray – Barcelona
|1:4
Aston Villa: Stoprocentní bilance v Lize mistrů
Aston Villa přijíždí do Barcelony jako druhý tým průběžné tabulky Ligy mistrů. Svěřenci Unaie Emeryho vyhráli všechny tři dosavadní zápasy a se skóre 12:3 mají na kontě devět bodů. Anglický celek postupně porazil Club Bruggy, Fenerbahce a Viking Stavanger.
Aston Villa v LM
V Premier League se Aston Ville tolik nedaří. Po deseti kolech figuruje na desátém místě a její výkony jsou nevyrovnané. Naposledy doma remizovala s Fulhamem 1:1, předtím vypadla z Ligového poháru po porážce 0:3 s Bournemouthem.
V říjnu nicméně dokázala porazit Manchester City 2:1 a uspěla také na hřišti Newcastlu. Výsledky potvrzují, že Emeryho tým umí být nebezpečný i proti silným soupeřům.
Důležitou postavou útoku je Nicolas Jackson, který v letošní Lize mistrů vstřelil tři góly. Villa se může opřít také o zkušeného Johna McGinna a kvalitní středovou řadu. Proti Barceloně bude rozhodující především schopnost odolávat domácímu tlaku a využívat prostor za vysunutou obranou.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Premier League
|Aston Villa – Fulham
|1:1
|28. 10. 2026
|EFL Cup
|Bournemouth – Aston Villa
|3:0
|24. 10. 2026
|Premier League
|Aston Villa – Manchester City
|2:1
|21. 10. 2026
|Liga mistrů
|Aston Villa – Viking Stavanger
|3:1
|17. 10. 2026
|Premier League
|Newcastle – Aston Villa
|0:1
Statistiky Barcelony a Aston Villy v Lize mistrů
Oba týmy patří v dosavadním průběhu soutěže k nejproduktivnějším. Barcelona se více spoléhá na kombinaci a držení míče, zatímco Aston Villa dokáže vytvářet šance také po rychlých přechodech do útoku.
|Statistika
|Barcelona
|Aston Villa
|Body v sezoně 2026/27
|6
|9
|Vstřelené góly na zápas
|3,67
|4,00
|Inkasované góly na zápas
|2,00
|1,00
|Střely na branku na zápas
|8,3
|10,0
|Držení míče
|61,67 %
|49,34 %
|Žluté karty na zápas
|0,67
|1,00
Průměry jsou uvedeny po třech kolech ligové fáze sezony 2026/27.
Vzájemné zápasy Barcelony a Aston Villy
Barcelona a Aston Villa se v novodobé historii evropských pohárů dosud neutkaly.
Liga mistrů 2026/27 – úterý 3. listopadu, 4. kolo
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2.
|Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4.
|Real Madrid
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5.
|Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6.
|Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7.
|Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8.
|Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9.
|Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10.
|Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11.
|Club Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12.
|Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13.
|Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14.
|Bayern Mnichov
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15.
|AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16.
|Atlético Madrid
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17.
|Šachtar Doněck
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18.
|PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19.
|Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20.
|Manchester United
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21.
|Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22.
|Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23.
|Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24.
|LASK
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25.
|Sabah FC
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26.
|Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27.
|Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28.
|Bodø/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29.
|AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30.
|RB Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31.
|Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32.
|Slavia Praha
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33.
|Viking
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34.
|FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35.
|Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0