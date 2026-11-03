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Barcelona – Aston Villa v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

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  10:35

Lamine Yamal při utkání Ligy mistrů na stadionu Galatasaraye Istanbul. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Barcelony přivítají ve 4. kole Ligy mistrů Aston Villu, která v dosavadních třech zápasech neztratila ani bod. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky?
Barcelona – Aston Villa: Základní informace
SoutěžLiga mistrů UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
TermínÚterý 3. listopadu 2026, 21:00
MístoSpotify Camp Nou, Barcelona
TV přenosNova Sport 4
Textový online přenospodrobná online reportáž na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu ZDE

Kde sledovat zápas Barcelona – Aston Villa živě

Utkání Barcelony s Aston Villou se odehraje v úterý 3. listopadu od 21:00 na stadionu Camp Nou. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 4, předzápasový program začne ve 20:45. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence
BarcelonaAston Villa
Předpokládaná sestavaJoan García – Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde – Rodri, Pedri, Fermín López – Yamal, Raphinha, GordonSuzuki – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – Kamara, McGinn – Alysson, Buendía, Mbaye – Jackson
Nebudou hrátBardghji, Christensen, Espart, Eric García, Koundé, OlmoCissé, Madjo, Onana, Ruggeri, Wan-Bissaka
Nejistý start
TrenérHansi FlickUnai Emery

Barcelona: Skvělý útok, absence v obraně

Barcelona vstupuje do utkání po ligovém vítězství 6:1 nad Alavésem. Svěřenci Hansiho Flicka nastříleli v úvodních jedenácti kolech La Ligy 46 branek a jejich ofenziva patří k nejproduktivnějším v Evropě.

Barcelona v LM

  • Barcelona – Feyenoord 5:1
  • Galatasaray – Barcelona 1:4
  • PSG – Barcelona 4:2

Katalánci však v posledních týdnech nezvládli dva zápasy proti silným soupeřům. V domácí soutěži podlehli Realu Madrid 1:2 a v předchozím kole Ligy mistrů prohráli na hřišti Paris Saint-Germain 2:4.

V evropské soutěži mají po třech zápasech šest bodů a patří jim osmé místo. Proti Aston Ville tak budou usilovat o třetí vítězství, kterým by si upevnili pozici mezi nejlepší osmičkou ligové fáze.

Jednou z hlavních předností Barcelony je produktivita Raphinhy a Lamina Yamala. Brazilský útočník patří k nejlepším střelcům týmu, zatímco devatenáctiletý Yamal představuje neustálou hrozbu na pravém křídle.

Flick však musí řešit problémy v defenzivě. Kvůli zraněním postrádá několik obránců včetně Julese Koundého, Andrease Christensena a Erica Garcíi. Právě oslabená obrana může být proti rychlým protiútokům anglického soupeře zranitelná.

Posledních pět zápasů Barcelony
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026La LigaBarcelona – Alavés6:1
25. 10. 2026La LigaBarcelona – Real Madrid 1:2
20. 10. 2026Liga mistrůPSG – Barcelona4:2
17. 10. 2026La LigaBetis – Barcelona 2:5
13. 10. 2026Liga mistrůGalatasaray – Barcelona 1:4

Aston Villa: Stoprocentní bilance v Lize mistrů

Aston Villa přijíždí do Barcelony jako druhý tým průběžné tabulky Ligy mistrů. Svěřenci Unaie Emeryho vyhráli všechny tři dosavadní zápasy a se skóre 12:3 mají na kontě devět bodů. Anglický celek postupně porazil Club Bruggy, Fenerbahce a Viking Stavanger.

Aston Villa v LM

  • Club Bruggy – Aston Villa 2:3
  • Aston Villa – Fenerbahce 6:0
  • Aston Villa – Viking 3:1

V Premier League se Aston Ville tolik nedaří. Po deseti kolech figuruje na desátém místě a její výkony jsou nevyrovnané. Naposledy doma remizovala s Fulhamem 1:1, předtím vypadla z Ligového poháru po porážce 0:3 s Bournemouthem.

V říjnu nicméně dokázala porazit Manchester City 2:1 a uspěla také na hřišti Newcastlu. Výsledky potvrzují, že Emeryho tým umí být nebezpečný i proti silným soupeřům.

Důležitou postavou útoku je Nicolas Jackson, který v letošní Lize mistrů vstřelil tři góly. Villa se může opřít také o zkušeného Johna McGinna a kvalitní středovou řadu. Proti Barceloně bude rozhodující především schopnost odolávat domácímu tlaku a využívat prostor za vysunutou obranou.

Posledních pět zápasů Aston Villy
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Premier LeagueAston Villa – Fulham1:1
28. 10. 2026EFL CupBournemouth – Aston Villa3:0
24. 10. 2026Premier LeagueAston Villa – Manchester City2:1
21. 10. 2026Liga mistrůAston Villa – Viking Stavanger3:1
17. 10. 2026Premier LeagueNewcastle – Aston Villa0:1

Statistiky Barcelony a Aston Villy v Lize mistrů

Oba týmy patří v dosavadním průběhu soutěže k nejproduktivnějším. Barcelona se více spoléhá na kombinaci a držení míče, zatímco Aston Villa dokáže vytvářet šance také po rychlých přechodech do útoku.

StatistikaBarcelonaAston Villa
Body v sezoně 2026/2769
Vstřelené góly na zápas3,674,00
Inkasované góly na zápas2,001,00
Střely na branku na zápas8,310,0
Držení míče61,67 %49,34 %
Žluté karty na zápas0,671,00

Průměry jsou uvedeny po třech kolech ligové fáze sezony 2026/27.

Vzájemné zápasy Barcelony a Aston Villy

Barcelona a Aston Villa se v novodobé historii evropských pohárů dosud neutkaly.

Liga mistrů 2026/27 – úterý 3. listopadu, 4. kolo

ČasZápas
18:45Šachtar Doněck – Sporting Lisabon
18:45Galatasaray – Stuttgart
21:00Villarreal – PSG
21:00Manchester United – AS Řím
21:00LASK Linec – Slovan Bratislava
21:00Feyenoord – Inter Milán
21:00Bodø/Glimt – Lille
21:00Barcelona – Aston Villa
21:00Atlético Madrid – Bayern Mnichov
Tabulka Ligy mistrů po 3. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.PSG330014:59
2.Aston Villa330012:39
3.Liverpool330012:79
4.Real Madrid330010:59
5.Betis33007:49
6.Stuttgart32107:27
7.Arsenal32106:27
8.Barcelona320111:66
9.Como320110:56
10.Manchester City32019:56
11.Club Bruggy32019:66
12.Sporting32017:46
13.Dortmund32015:46
14.Bayern Mnichov312010:55
15.AS Řím31118:54
16.Atlético Madrid31114:34
17.Šachtar Doněck31114:34
18.PSV Eindhoven31112:24
19.Villarreal31028:83
20.Manchester United31025:63
21.Inter Milán31025:63
22.Neapol31025:73
23.Galatasaray31026:93
24.LASK31026:93
25.Sabah FC31023:63
26.Feyenoord31024:83
27.Lens31023:73
28.Bodø/Glimt31024:93
29.AEK Atény31023:83
30.RB Lipsko31023:83
31.Fenerbahce30213:92
32.Slavia Praha30124:71
33.Viking30125:91
34.FC Porto30032:60
35.Lille30034:100
36.Slovan Bratislava30031:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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