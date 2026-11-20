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|Zápas
|Baník Ostrava – FK Teplice
|Soutěž
|Chance Liga, 15. kolo
|Datum
|Sobota 21. listopadu 2026
|Čas
|15:00
|Stadion
|Městský stadion, Ostrava-Vítkovice
|TV přenos
|Oneplay Sport
|Livestream
|Betano
|Textová reportáž
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Baník – Teplice
Zápas 15. kola Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Teplicemi začne v sobotu 21. listopadu v 15:00. Utkání bude možné sledovat na kanálu Oneplay Sport MD2. Průběh zápasu nabídne textová online reportáž na iDNES.cz.
|Baník Ostrava
|FK Teplice
|Předpokládaná sestava
|Budinský – Frydrych, Chaluš, Míček, Bewene – Boula, Planka – Smith, Kohút, Škrkoň – Jurečka
|Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – Fortelný, Jukl – Radosta, Čermák, Hopi – Pulkrab
|Nebudou hrát
|Dyachuk (rameno), Gning (zlomenina nohy), Kubala (žluté karty), Nogha (žluté karty)
|Sinyavskiy (koleno), Audinis (koleno), Danihel (zranění), Svatek (zranění)
|Nejistý start
|Krejčí (svalové zranění)
|Mareček (svalové zranění)
Ostrava: problémy na domácím hřišti
Baník vstupuje do 15. kola ze třináctého místa tabulky se 14 body ze třinácti utkání. V minulém kole zvítězil 3:1 na hřišti Zbrojovky Brno a napravil předchozí domácí porážku 0:4 s Plzní. Na vlastním stadionu však dosud vyhrál pouze dvě ze šesti ligových utkání.
Ostravané v dosavadním průběhu sezony vstřelili pouze deset branek a dalších 23 inkasovali. V průměru tak dávají 0,77 gólu na zápas, zatímco soupeři proti nim skórují 1,77krát. Nejlepším ligovým střelcem Baníku je se třemi góly Filip Kubala.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Zbrojovka Brno – Baník Ostrava
|Chance Liga
|1:3
|1. 11. 2026
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|Chance Liga
|0:4
|28. 10. 2026
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|MOL Cup
|0:2
|18. 10. 2026
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|Chance Liga
|0:0
|10. 10. 2026
|Bohemians – Baník Ostrava
|Chance Liga
|1:0
Teplice: Čtyři venkovní výhry ze šesti zápasů
Teplice jsou na šestém místě tabulky s 21 body ze čtrnácti utkání. Severočeši jsou úspěšní především na hřištích soupeřů, kde vyhráli čtyři ze šesti dosavadních ligových zápasů.
V minulém kole však svěřenci Zdenka Frťaly doma podlehli Pardubicím 1:4. O týden dříve zvítězili 3:1 na hřišti Slovácka. Z posledních pěti soutěžních utkání tak mají jednu výhru, jednu remízu a tři porážky.
Teplice vstřelily ve čtrnácti kolech 22 branek, tedy v průměru 1,57 gólu na zápas. Stejný počet gólů také inkasovaly. Nejlepšími ligovými střelci týmu jsou se čtyřmi zásahy Matěj Pulkrab a Auta.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Teplice – Pardubice
|Chance Liga
|1:4
|31. 10. 2026
|Slovácko – Teplice
|Chance Liga
|1:3
|27. 10. 2026
|Liberec – Teplice
|MOL Cup
|1:0
|24. 10. 2026
|Teplice – Artis Brno
|Chance Liga
|0:0
|17. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Teplice
|Chance Liga
|1:0
Statistické srovnání týmů
Teplice mají před sobotním utkáním výrazně lepší střeleckou bilanci. Ve čtrnácti ligových zápasech daly 22 branek, zatímco Baník skóroval ve třinácti utkáních pouze desetkrát. Severočeši jsou také střelecky aktivnější, v průměru zaznamenají 15,57 pokusu na zápas oproti 12,38 na straně Ostravanů. Baník má mírně vyšší držení míče, výrazně však zaostává v produktivitě.
|Statistika
|Baník Ostrava
|FK Teplice
|Pořadí v lize
|13.
|6.
|Odehrané zápasy
|13
|14
|Body
|14
|21
|Výhry – remízy – porážky
|4–2–7
|6–3–5
|Skóre
|10:23
|22:22
|Vstřelené góly / zápas
|0,77
|1,57
|Inkasované góly / zápas
|1,77
|1,57
|Střely celkem
|161
|218
|Střely / zápas
|12,38
|15,57
|Držení míče
|48,2 %
|46,5 %
|Úspěšnost přihrávek
|79,1 %
|80,1 %
Vzájemné zápasy Baníku a Teplic
Teplice vyhrály poslední dvě vzájemná ligová utkání. V květnu letošního roku zvítězily doma 2:1, v listopadu 2025 porazily Baník 1:0. Z posledních šesti soutěžních střetnutí mají Ostravané tři výhry, Teplice dvě a jeden zápas skončil remízou.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|9. 5. 2026
|Chance Liga – nadstavba
|Teplice – Baník 2:1
|22. 11. 2025
|Chance Liga
|Teplice – Baník 1:0
|17. 9. 2025
|Chance Liga
|Baník – Teplice 1:1
|22. 2. 2025
|Chance Liga
|Baník – Teplice 2:0
|21. 9. 2024
|Chance Liga
|Teplice – Baník 2:3
|31. 3. 2024
|Chance Liga
|Baník – Teplice 4:1
|Datum
|Zápas
|Čas
|21. 11. 2026
|Ostrava – Teplice
|15:00
|21. 11. 2026
|Ml. Boleslav – Zlín
|15:00
|21. 11. 2026
|Olomouc – Slavia
|15:00
|21. 11. 2026
|Artis Brno – Jablonec
|15:00
|21. 11. 2026
|Bohemians – Plzeň
|18:00
|22. 11. 2026
|Pardubice – Zbrojovka
|13:00
|22. 11. 2026
|Slovácko – Hradec Králové
|15:00
|22. 11. 2026
|Sparta – Liberec
|18:00
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2.
|FC Slovan Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3.
|FK Mladá Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4.
|AC Sparta Praha
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5.
|SK Sigma Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6.
|FK Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7.
|FK Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8.
|FC Viktoria Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9.
|Bohemians Praha 1905
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10.
|FC Zbrojovka Brno
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11.
|FC Hradec Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12.
|FK Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13.
|FC Baník Ostrava
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14.
|SK Artis Brno
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15.
|1. FC Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16.
|FC Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3