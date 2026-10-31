Ve 13. kole Chance Ligy přivítá Baník Ostrava Viktorii Plzeň. Domácí se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství a odpoutat se od spodních příček tabulky. Plzeň zase potřebuje napravit poslední bodové ztráty. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Ostrava – Plzeň živě
Nedělní odpolední duel 13. kola Chance Ligy z Městského stadionu ve Vítkovicích můžete sledovat v přímém televizním vysílání i přes online stream:
- Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Předpokládané sestavy
|Baník Ostrava
|Viktoria Plzeň
|Předpokládaná sestava
|Jedlička – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Boula, Kohút, Traoré – Kubala, Planka – Škrkoň
|Wiegele – Dweh, Vavro, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Pirgič, Souaré – Memič, Adu – Kabongo
|Nebudou hrát
|Djačuk, Gning, Sinjavskij, Skyba (všichni zranění)
|Jemelka (zranění)
|Nejistý start
|Musák
|–
|Disciplinární ohrožení
|Nogha (3 ŽK)
|Doski, Dweh, Kabongo (všichni 3 ŽK)
Šance na vítězství v utkání Ostrava - Plzeň podle predikčního modelu.
Ostrava – Plzeň: Kurzy a forma
Baník Ostrava je se ziskem 11 bodů na 13. místě tabulky Chance Ligy. Kvůli zdravotním problémům v týmu musel odložit ligové utkání v Liberci, v MOL Cupu však uspěl na hřišti Sparty, kterou porazil 2:0 a postoupil do dalšího kola. Pražský celek tak zdolal podruhé během krátké doby. V lize se mu ale nedaří. Od konce srpna získal z osmnácti možných bodů pouze dva a se sedmi vstřelenými góly má nejhorší útok soutěže.
Baník Ostrava
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|0:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|0:0
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|3. 10. 2026
|MOL Cup
|Katowice – Baník Ostrava
|1:1
|23. 9. 2026
|MOL Cup
|Kladno – Baník Ostrava
|1:2 po prodl.
Viktoria Plzeň má na devátém místě tabulky 16 bodů. Po víkendové porážce s Pardubicemi čeká na ligové vítězství už osm zápasů. Svěřenci Radoslava Kováče si alespoň v MOL Cupu poradili s Jihlavou, kterou porazili 6:1. V dosavadním průběhu ligové sezony získali shodně osm bodů doma i na hřištích soupeřů.
Viktoria Plzeň
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Jihlava – Viktoria Plzeň
|1:6
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Pardubice
|1:2
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Levski
|1:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Ferencváros – Viktoria Plzeň
|2:1
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Plzně (kurz 2,09 u Synot Tipu): Přestože Viktoria v lize čeká na vítězství, na hřišti Baníku se jí dlouhodobě daří. Ostravané se navíc trápí v koncovce, což může hostům pomoci k tříbodovému zisku.
- Méně než 2,5 gólu v zápase (kurz 2,24 u Synot Tipu): Baník vstřelil v dosavadním průběhu soutěže v průměru jen 0,6 gólu na utkání. Ani Plzeň nebyla v posledních venkovních zápasech příliš produktivní, a tak se nabízí možnost, že padnou maximálně dvě branky.
Statistické srovnání
Baník má v průměru 52% držení míče, ale vstřelí pouze 0,6 gólu na zápas a využije jen 21 % střel na branku. Plzeň je v útoku úspěšnější. Průměrně dává dva góly na utkání, častěji střílí (9,4 oproti 7,6 střely na zápas) a proměňuje 47 % střel na branku. V defenzivě jsou na tom oba týmy podobně. Ostrava inkasuje v průměru 1,6 gólu, Plzeň 1,8.
|Herní statistika (Chance Liga 2026/27)
|Baník Ostrava
|Viktoria Plzeň
|Pořadí v tabulce (Body)
|13. místo (11 b)
|9. místo (16 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|0,6 / 1,6
|2,0 / 1,8
|Střely celkem (Střely na branku)
|7,6 (3,0)
|9,4 (4,3)
|Proměňování střel na branku
|21 %
|47 %
|Držení míče
|52 %
|56 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|5,1 / 4,5
|4,8 / 6,0
|Fauly / Žluté karty
|11,3 / 1,5
|10,4 / 1,9
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti vzájemných ligových zápasů vyhrála Plzeň třikrát a Baník dvakrát. Zajímavostí je, že Ostravané obě vítězství zaznamenali v roce 2025 na hřišti Viktorie (2:1 a 1:0), zatímco v posledních dvou domácích duelech s Plzní prohráli.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|25. 4. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|0:1
|26. 10. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Baník Ostrava
|2:0
|11. 5. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Baník Ostrava
|1:2
|16. 3. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Baník Ostrava
|0:1
|19. 10. 2024
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|1:3