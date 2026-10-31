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Ostrava - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  18:51

Alexandr Sojka v dresu Plzně uniká explzeňskému Caduovi v zápase proti Ferencvárosi. | foto: Reuters

Ve 13. kole Chance Ligy přivítá Baník Ostrava Viktorii Plzeň. Domácí se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství a odpoutat se od spodních příček tabulky. Plzeň zase potřebuje napravit poslední bodové ztráty. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?
Baník Ostrava 3,42 remíza 3,72
Viktoria Plzeň 2,09

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Kde sledovat zápas Ostrava – Plzeň živě

Nedělní odpolední duel 13. kola Chance Ligy z Městského stadionu ve Vítkovicích můžete sledovat v přímém televizním vysílání i přes online stream:

  • Termín a čas: Neděle 1. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Předpokládané sestavy

Baník OstravaViktoria Plzeň
Předpokládaná sestavaJedlička – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Boula, Kohút, Traoré – Kubala, Planka – ŠkrkoňWiegele – Dweh, Vavro, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Pirgič, Souaré – Memič, Adu – Kabongo
Nebudou hrátDjačuk, Gning, Sinjavskij, Skyba (všichni zranění)Jemelka (zranění)
Nejistý startMusák
Disciplinární ohroženíNogha (3 ŽK)Doski, Dweh, Kabongo (všichni 3 ŽK)

Šance na vítězství v utkání Ostrava - Plzeň podle predikčního modelu.

Ostrava – Plzeň: Kurzy a forma

Baník Ostrava je se ziskem 11 bodů na 13. místě tabulky Chance Ligy. Kvůli zdravotním problémům v týmu musel odložit ligové utkání v Liberci, v MOL Cupu však uspěl na hřišti Sparty, kterou porazil 2:0 a postoupil do dalšího kola. Pražský celek tak zdolal podruhé během krátké doby. V lize se mu ale nedaří. Od konce srpna získal z osmnácti možných bodů pouze dva a se sedmi vstřelenými góly má nejhorší útok soutěže.

Baník Ostrava
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 10. 2026MOL CupSparta Praha – Baník Ostrava0:2
18. 10. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha0:0
10. 10. 2026Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
3. 10. 2026MOL CupKatowice – Baník Ostrava1:1
23. 9. 2026MOL CupKladno – Baník Ostrava1:2 po prodl.

Viktoria Plzeň má na devátém místě tabulky 16 bodů. Po víkendové porážce s Pardubicemi čeká na ligové vítězství už osm zápasů. Svěřenci Radoslava Kováče si alespoň v MOL Cupu poradili s Jihlavou, kterou porazili 6:1. V dosavadním průběhu ligové sezony získali shodně osm bodů doma i na hřištích soupeřů.

Viktoria Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
28. 10. 2026MOL CupJihlava – Viktoria Plzeň1:6
25. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Pardubice1:2
22. 10. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Levski1:2
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3
15. 10. 2026Evropská ligaFerencváros – Viktoria Plzeň2:1

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Plzně (kurz 2,09 u Synot Tipu): Přestože Viktoria v lize čeká na vítězství, na hřišti Baníku se jí dlouhodobě daří. Ostravané se navíc trápí v koncovce, což může hostům pomoci k tříbodovému zisku.
  • Méně než 2,5 gólu v zápase (kurz 2,24 u Synot Tipu): Baník vstřelil v dosavadním průběhu soutěže v průměru jen 0,6 gólu na utkání. Ani Plzeň nebyla v posledních venkovních zápasech příliš produktivní, a tak se nabízí možnost, že padnou maximálně dvě branky.

Statistické srovnání

Baník má v průměru 52% držení míče, ale vstřelí pouze 0,6 gólu na zápas a využije jen 21 % střel na branku. Plzeň je v útoku úspěšnější. Průměrně dává dva góly na utkání, častěji střílí (9,4 oproti 7,6 střely na zápas) a proměňuje 47 % střel na branku. V defenzivě jsou na tom oba týmy podobně. Ostrava inkasuje v průměru 1,6 gólu, Plzeň 1,8.

Herní statistika (Chance Liga 2026/27)Baník OstravaViktoria Plzeň
Pořadí v tabulce (Body)13. místo (11 b)9. místo (16 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)0,6 / 1,62,0 / 1,8
Střely celkem (Střely na branku)7,6 (3,0)9,4 (4,3)
Proměňování střel na branku21 %47 %
Držení míče52 %56 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)5,1 / 4,54,8 / 6,0
Fauly / Žluté karty11,3 / 1,510,4 / 1,9

Vzájemné zápasy

Z posledních pěti vzájemných ligových zápasů vyhrála Plzeň třikrát a Baník dvakrát. Zajímavostí je, že Ostravané obě vítězství zaznamenali v roce 2025 na hřišti Viktorie (2:1 a 1:0), zatímco v posledních dvou domácích duelech s Plzní prohráli.

DatumSoutěžZápasSkóre
25. 4. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Viktoria Plzeň0:1
26. 10. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Baník Ostrava2:0
11. 5. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Baník Ostrava1:2
16. 3. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Baník Ostrava0:1
19. 10. 2024Chance LigaBaník Ostrava – Viktoria Plzeň1:3
Nedělní program 13. kola Chance Ligy 2026/27
DatumZápasČas
1. 11. 2026Mladá Boleslav – Hradec Králové13:00
1. 11. 2026Ostrava – Plzeň15:00
1. 11. 2026Bohemians – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy
MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha1394032:731
2.FC Slovan Liberec1272315:823
3.AC Sparta Praha1271425:1322
4.FK Mladá Boleslav1263319:1421
5.SK Sigma Olomouc1263319:1521
6.FK Teplice1363421:1821
7.FC Zbrojovka Brno1262416:1620
8.FK Jablonec1362516:1820
9.FC Viktoria Plzeň1244424:2116
10.Bohemians Praha 19051144313:1316
11.FC Hradec Králové1243511:1515
12.FK Pardubice1342715:1914
13.FC Baník Ostrava113267:1811
14.SK Artis Brno1224613:2210
15.1. FC Slovácko1314812:267
16.FC Zlín13031011:263
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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