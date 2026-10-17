Baník Ostrava přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Sparty . Utkání se hraje v neděli 18. října od 15:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů, předpokládané sestavy, vzájemná bilance a sázkové kurzy.
Kde sledovat zápas Baník Ostrava – Sparta živě
Nedělní šlágr 11. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Neděle 18. října 2026 od 15:00 SELČ
- Místo konání: Městský stadion ve Vítkovicích, Ostrava
- Soutěž: Chance Liga, 11. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Baník Ostrava – Sparta Praha: Kurzy a forma
Pohled na sázkové kurzy pasuje do role favorita hostující celek. Na vítězství pražské Sparty je vypsán kurz kolem 1,80, zatímco případný tříbodový zisk Baníku Ostrava bookmakeři ohodnotili kurzem přes 4.
Baník Ostrava je po deseti kolech Chance Ligy na 12. místě tabulky s 10 body a skóre 7:18. Ostravané se trápí především v útoku. Dosud vstřelili pouze sedm branek a společně se Zlínem a Slováckem mají nejhorší ofenzivu v soutěži. Z posledních pěti soutěžních zápasů Baník vyhrál pouze v domácím poháru na hřišti Kladna, kde zvítězil 2:1 po prodloužení. V lize naposledy prohrál s Bohemians 0:1, předtím doma podlehl Pardubicím 1:2.
FC Baník Ostrava
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|3. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Katowice – Baník Ostrava
|1:1
|23. 9. 2026
|MOL Cup
|Kladno – Baník Ostrava
|1:2 pr. (1:1)
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Slovácko – Baník Ostrava
|2:2
|13. 9. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Pardubice
|1:2
Sparta v Chance Lize vyhrála třikrát za sebou a v tabulce jí patří 3. místo s 18 body a skóre 20:12. V posledních dvou ligových zápasech porazila doma Pardubice 2:0 a v Olomouci zvítězila 3:0. Ve čtvrtek však Letenští v Evropské lize pouze remizovali s norským Lillestrømem 1:1. Pro Spartu hovoří také bilance posledních vzájemných utkání. Letos v únoru porazila Baník doma 5:2, při předchozím zápase v Ostravě zvítězila 3:0.
AC Sparta Praha
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Sparta Praha – Lillestrøm
|1:1
|11. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:0
|2. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Sparta Praha – Jihlava
|5:3
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Sparta Praha
|0:3
|16. 9. 2026
|Evropská liga
|Ararat-Armenia – Sparta Praha
|1:4
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Sparty Praha v kurzu 1,80: Letenští mají v lize formu, vyhráli tři ligové duely po sobě a proti trápícímu se Baníku s nejslabším útokem soutěže by měli potvrdit roli favorita.
- Výhra Sparty a padne méně než 2,5 gólu – kurz 4,86: Baník se v ofenzivě trápí a doma a sparťanská obrana v lize dvakrát za sebou udržela čisté konto.
Statistické srovnání Baníku a Sparty
Sparta má v dosavadním průběhu sezony vyšší držení míče (62 % oproti 52 %) a je aktivnější také ve střelbě. Letenští si připisují v průměru 11,7 střely na zápas, z toho 6,2 míří na bránu. Baník zaznamenává pouze tři střely na bránu za utkání a v průměru vstřelí 0,7 gólu. Rozdíl v ofenzivní produktivitě obou týmů potvrzuje také celkový počet branek. Sparta jich dosud nastřílela 20, zatímco Ostravané pouze sedm.
Herní statistiky - 1. liga 26/27, tento ročník
|Baník Ostrava
|Sparta Praha
|Pořadí v tabulce
|12. z 16
|3. z 16
|Body
|10
|18
|Zápasy
|10
|10
|Výhry-remízy-prohry
|3-1-6
|6-0-4
|Skóre
|7:18
|20:12
|Rozdíl skóre
|-11
|+8
|Góly vstřelené (90 min)
|0,7
|2
|Góly obdržené (90 min)
|1,8
|1,2
|Střely
|7,7
|11,7
|Střely na branku
|3
|6,2
|Střely soupeřů
|10,9
|7,9
|Střely soupeřů na branku
|4,8
|3,9
|Rohy
|5,2
|7,4
|Rohy soupeřů
|4,6
|4,5
|Držení míče
|52 %
|62 %
|Přímé kopy
|10,2
|12,7
|Fauly
|11,1
|10,1
|Žluté karty
|1,6
|1,6
|Červené karty
|0,3
|0
|Ofsajdy
|0,8
|1,2
|Proměňování střel na branku
|23 %
|32 %
Předpokládané sestavy
Předpokládané sestavy a absence
|Baník Ostrava
|Sparta Praha
|Sestava
|Jedlička (B) – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Boula, Kohút, Traoré, Holzer – Jurečka, Škrkoň
|Surovčík (B) – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Macek, Sochůrek, Vydra – Mercado, Alcócer, Brunes
|Nebudou hrát
|Djačuk, Gning, Sinjavskij, Skyba
|Karabec, Kofod, Penxa, Ryneš, Uchenna (všichni zranění)
|Nejistý start
|–
|Mbe Soh
|Disciplinární ohrožení
|–
|Macek (3 ŽK)
|Nejlepší střelci
|Frydrych, Chaluš, Jurečka, Kohút, Míček, Šancl, Škrkoň (všichni 1 gól)
|Mercado (5 gólů)
Tabulka Chance Ligy
Vzájemné zápasy
V posledních dvou ligových duelech jasně dominovala Sparta – v únoru 2026 zvítězila na Letné 5:2 a před rokem na podzim vyhrála 3:0. Baník se z ligové výhry nad Spartou radoval naposledy v květnu 2025 (3:2).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|28. 2. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|5:2
|27. 9. 2025
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|0:3
|18. 5. 2025
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|3:2
|5. 4. 2025
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|1:1
|2. 11. 2024
|Chance Liga
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|1:3