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Baník Ostrava - Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  19:39

Sparťan Martin Suchomel v zápase Evropské ligy s Lilleströmem. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Baník Ostrava přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Sparty . Utkání se hraje v neděli 18. října od 15:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů, předpokládané sestavy, vzájemná bilance a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Baník Ostrava – Sparta živě

Nedělní šlágr 11. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Neděle 18. října 2026 od 15:00 SELČ
  • Místo konání: Městský stadion ve Vítkovicích, Ostrava
  • Soutěž: Chance Liga, 11. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Baník Ostrava – Sparta Praha: Kurzy a forma

Pohled na sázkové kurzy pasuje do role favorita hostující celek. Na vítězství pražské Sparty je vypsán kurz kolem 1,80, zatímco případný tříbodový zisk Baníku Ostrava bookmakeři ohodnotili kurzem přes 4.

Baník Ostrava je po deseti kolech Chance Ligy na 12. místě tabulky s 10 body a skóre 7:18. Ostravané se trápí především v útoku. Dosud vstřelili pouze sedm branek a společně se Zlínem a Slováckem mají nejhorší ofenzivu v soutěži. Z posledních pěti soutěžních zápasů Baník vyhrál pouze v domácím poháru na hřišti Kladna, kde zvítězil 2:1 po prodloužení. V lize naposledy prohrál s Bohemians 0:1, předtím doma podlehl Pardubicím 1:2.

FC Baník Ostrava
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
3. 10. 2026Přípravný zápasKatowice – Baník Ostrava1:1
23. 9. 2026MOL CupKladno – Baník Ostrava1:2 pr. (1:1)
19. 9. 2026Chance LigaSlovácko – Baník Ostrava2:2
13. 9. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Pardubice1:2

Sparta v Chance Lize vyhrála třikrát za sebou a v tabulce jí patří 3. místo s 18 body a skóre 20:12. V posledních dvou ligových zápasech porazila doma Pardubice 2:0 a v Olomouci zvítězila 3:0. Ve čtvrtek však Letenští v Evropské lize pouze remizovali s norským Lillestrømem 1:1. Pro Spartu hovoří také bilance posledních vzájemných utkání. Letos v únoru porazila Baník doma 5:2, při předchozím zápase v Ostravě zvítězila 3:0.

AC Sparta Praha
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 10. 2026Evropská ligaSparta Praha – Lillestrøm1:1
11. 10. 2026Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:0
2. 10. 2026Přípravný zápasSparta Praha – Jihlava5:3
20. 9. 2026Chance LigaSigma Olomouc – Sparta Praha0:3
16. 9. 2026Evropská ligaArarat-Armenia – Sparta Praha1:4

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Sparty Praha v kurzu 1,80: Letenští mají v lize formu, vyhráli tři ligové duely po sobě a proti trápícímu se Baníku s nejslabším útokem soutěže by měli potvrdit roli favorita.
  • Výhra Sparty a padne méně než 2,5 gólu – kurz 4,86: Baník se v ofenzivě trápí a doma a sparťanská obrana v lize dvakrát za sebou udržela čisté konto.

Statistické srovnání Baníku a Sparty

Sparta má v dosavadním průběhu sezony vyšší držení míče (62 % oproti 52 %) a je aktivnější také ve střelbě. Letenští si připisují v průměru 11,7 střely na zápas, z toho 6,2 míří na bránu. Baník zaznamenává pouze tři střely na bránu za utkání a v průměru vstřelí 0,7 gólu. Rozdíl v ofenzivní produktivitě obou týmů potvrzuje také celkový počet branek. Sparta jich dosud nastřílela 20, zatímco Ostravané pouze sedm.

Herní statistiky - 1. liga 26/27, tento ročník
Baník OstravaSparta Praha
Pořadí v tabulce12. z 163. z 16
Body1018
Zápasy1010
Výhry-remízy-prohry3-1-66-0-4
Skóre7:1820:12
Rozdíl skóre-11+8
Góly vstřelené (90 min)0,72
Góly obdržené (90 min)1,81,2
Střely7,711,7
Střely na branku36,2
Střely soupeřů10,97,9
Střely soupeřů na branku4,83,9
Rohy5,27,4
Rohy soupeřů4,64,5
Držení míče52 %62 %
Přímé kopy10,212,7
Fauly11,110,1
Žluté karty1,61,6
Červené karty0,30
Ofsajdy0,81,2
Proměňování střel na branku23 %32 %

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy a absence
Baník OstravaSparta Praha
SestavaJedlička (B) – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Boula, Kohút, Traoré, Holzer – Jurečka, ŠkrkoňSurovčík (B) – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Macek, Sochůrek, Vydra – Mercado, Alcócer, Brunes
Nebudou hrátDjačuk, Gning, Sinjavskij, SkybaKarabec, Kofod, Penxa, Ryneš, Uchenna (všichni zranění)
Nejistý startMbe Soh
Disciplinární ohroženíMacek (3 ŽK)
Nejlepší střelciFrydrych, Chaluš, Jurečka, Kohút, Míček, Šancl, Škrkoň (všichni 1 gól)Mercado (5 gólů)

Tabulka Chance Ligy

MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha1183026:627
2.FC Slovan Liberec1062213:620
3.FK Mladá Boleslav1162318:1320
4.AC Sparta Praha1060420:1218
5.SK Sigma Olomouc1052317:1417
6.FK Jablonec1052312:917
7.FK Teplice1152418:1717
8.FC Zbrojovka Brno1051412:1316
9.Bohemians Praha 19051043311:1115
10.FC Hradec Králové1143410:1315
11.FC Viktoria Plzeň1034320:1713
12.FK Pardubice1132612:1611
13.FC Baník Ostrava103167:1810
14.SK Artis Brno1022611:208
15.1. FC Slovácko101459:167
16.FC Zlín1101108:231

Vzájemné zápasy

V posledních dvou ligových duelech jasně dominovala Sparta – v únoru 2026 zvítězila na Letné 5:2 a před rokem na podzim vyhrála 3:0. Baník se z ligové výhry nad Spartou radoval naposledy v květnu 2025 (3:2).

DatumSoutěžZápasSkóre
28. 2. 2026Chance LigaSparta Praha – Baník Ostrava5:2
27. 9. 2025Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha0:3
18. 5. 2025Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha3:2
5. 4. 2025Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha1:1
2. 11. 2024Chance LigaSparta Praha – Baník Ostrava1:3
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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