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Baník Ostrava - Slavia v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Autor:
  14:13

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šlágrem druhého kola fotbalové ligy je souboj Baníku Ostrava se Slavií. Oba rivalové se střetnou v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Baník Ostrava- Slavia živě

Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.

  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .

Aktuální kurzy na zápas

Baník Ostrava má za sebou mizernou sezonu, ve které musel uhájit ligovou příslušnost v baráži. Jeho fanoušci doufají v obrození a návrat lepších časů. První kolo tým kouče Romana Skuhravého zvládl výborně, když těsně zvítězil na hřišti Zlína.

Poslední výsledky fotbalistů Baníku Ostrava
DatumZápasSkóre
25.7. 2026Zlín – Baník Ostrava0:1
18. 7. 2026Trenčín – Baník Ostrava3:2
11. 7. 2026Miedź Legnica – Baník Ostrava2:1
11. 7. 2026Wisla Plock – Baník Ostrava2:2
8. 7. 2026Zaglebie Lubin – Baník Ostrava0:2
4. 7. 2026Piast Gliwice – Baník Ostrava1:0

Slavia po suverénním zisku titulu cílí na další úspěchy a zároveň láká fanoušky na atraktivnější herní projev. V prvním kole nastřílela Slovácku pět branek a útočným stylem by se měla prezentovat i venku.

Poslední výsledky fotbalistů Slavie
DatumZápasVýsledek
26.7. 2026Slavia Praha – Slovácko5:1
18.07.2026Slavia Praha – Lyon2:0
12.07.2026Slavia Praha – Ružomberok3:0
11.07.2026Slavia Praha – Slovan Bratislava0:1
05.07.2026Wieczysta Kraków – Slavia Praha2:2
01.07.2026Slavia Praha – Vlašim1:2
20.6. 2026Dynamo Kyjev – Slavia Praha1:1

Slavia by v této sezoně měla dominovat v ofenzivě. Velká útočná síla vybízí k sázkám na větší počet branek, obvzlášť, když Ostrava má vepředu velmi zajímavou dvojici Jurečka – Gning.

Zajímavé sázkové příležitosti od kanceláře SynotTip:

  • Slavia zvítězí a oba týmy dají gól – Kurz 3,1
  • V utkání padne nad 2,5 branek – Kurz 1,78
Baník Ostrava 5,11 remíza 4,05
Slavia Praha 1,67

Bonus

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Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu.

Vzájemné zápasy Ostravy a Slavie

Statistiky z posledního období hovoří jednoznačně ve prospěch týmu kouče Jindřicha Trpišovského.

  • Slavia v lize s Ostravou 20x po sobě neprohrála a v posledních 10 zápasech nejvyšší soutěži ji porazila!
  • Slavia v posledních 6 vzájemných ligových duelech neinkasovala.
Poslední vzájemné zápasy Ostravy a Slavie
DatumSoutěžZápasVýsledek
5. 4. 2026Chance ligaFC Baník Ostrava – SK Slavia Praha0:2
1. 11. 2025Chance ligaSK Slavia Praha – FC Baník Ostrava2:0
24. 5. 2025Chance ligaSK Slavia Praha – FC Baník Ostrava3:0
16. 2. 2025Chance ligaSK Slavia Praha – FC Baník Ostrava1:0
5. 12. 2024Chance ligaFC Baník Ostrava – SK Slavia Praha0:1
4. 5. 2024Chance ligaSK Slavia Praha – FC Baník Ostrava5:0

Program 2. kola Chance ligy

Ligový víkend nabídne vedle souboje Ostravy se Slavií řadu dalších atraktivních duelů:

Program 2. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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