Kde sledovat zápas Baník Ostrava- Slavia živě
Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Aktuální kurzy na zápas
Baník Ostrava má za sebou mizernou sezonu, ve které musel uhájit ligovou příslušnost v baráži. Jeho fanoušci doufají v obrození a návrat lepších časů. První kolo tým kouče Romana Skuhravého zvládl výborně, když těsně zvítězil na hřišti Zlína.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|25.7. 2026
|Zlín – Baník Ostrava
|0:1
|18. 7. 2026
|Trenčín – Baník Ostrava
|3:2
|11. 7. 2026
|Miedź Legnica – Baník Ostrava
|2:1
|11. 7. 2026
|Wisla Plock – Baník Ostrava
|2:2
|8. 7. 2026
|Zaglebie Lubin – Baník Ostrava
|0:2
|4. 7. 2026
|Piast Gliwice – Baník Ostrava
|1:0
Slavia po suverénním zisku titulu cílí na další úspěchy a zároveň láká fanoušky na atraktivnější herní projev. V prvním kole nastřílela Slovácku pět branek a útočným stylem by se měla prezentovat i venku.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26.7. 2026
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
|18.07.2026
|Slavia Praha – Lyon
|2:0
|12.07.2026
|Slavia Praha – Ružomberok
|3:0
|11.07.2026
|Slavia Praha – Slovan Bratislava
|0:1
|05.07.2026
|Wieczysta Kraków – Slavia Praha
|2:2
|01.07.2026
|Slavia Praha – Vlašim
|1:2
|20.6. 2026
|Dynamo Kyjev – Slavia Praha
|1:1
Slavia by v této sezoně měla dominovat v ofenzivě. Velká útočná síla vybízí k sázkám na větší počet branek, obvzlášť, když Ostrava má vepředu velmi zajímavou dvojici Jurečka – Gning.
Zajímavé sázkové příležitosti od kanceláře SynotTip:
- Slavia zvítězí a oba týmy dají gól – Kurz 3,1
- V utkání padne nad 2,5 branek – Kurz 1,78
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Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu.
Vzájemné zápasy Ostravy a Slavie
Statistiky z posledního období hovoří jednoznačně ve prospěch týmu kouče Jindřicha Trpišovského.
- Slavia v lize s Ostravou 20x po sobě neprohrála a v posledních 10 zápasech nejvyšší soutěži ji porazila!
- Slavia v posledních 6 vzájemných ligových duelech neinkasovala.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|5. 4. 2026
|Chance liga
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|0:2
|1. 11. 2025
|Chance liga
|SK Slavia Praha – FC Baník Ostrava
|2:0
|24. 5. 2025
|Chance liga
|SK Slavia Praha – FC Baník Ostrava
|3:0
|16. 2. 2025
|Chance liga
|SK Slavia Praha – FC Baník Ostrava
|1:0
|5. 12. 2024
|Chance liga
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|0:1
|4. 5. 2024
|Chance liga
|SK Slavia Praha – FC Baník Ostrava
|5:0
Program 2. kola Chance ligy
Ligový víkend nabídne vedle souboje Ostravy se Slavií řadu dalších atraktivních duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0