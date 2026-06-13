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Austrálie – Turecko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  18:30
Fotbalový šampionát v zámoří přináší v rámci skupiny D střet dvou odlišných herních stylů. Houževnatá Austrálie prověří svou pověstnou defenzivní organizaci proti technicky mimořádně vyspělému výběru Turecka. Přinášíme vám přehled informací o televizním vysílání, předpokládaných sestavách i analýzu šancí obou týmů.

Radost tureckých fanoušků po gólu v kvalifikačním duelu proti Gruzii. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Austrálie vs. Turecko?

Duel Austrálie vs. Turecko skupiny D se odehraje v neděli 14. června 2026 od 6:00 ráno českého času (v dějišti zápasu bude sobota 21:00 večer). Hostitelem střetnutí je moderní stadion BC Place v kanadském Vancouveru. Přímý přenos pro české diváky zprostředkuje stanice Nova Action, textový online komentář můžete tradičně sledovat na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 14. června 2026 od 6:00 (SELČ)
  • Místo konání: BC Place, Vancouver, Kanada
  • Televizní přenos: Nova Action
  • Hlavní rozhodčí: Jesús Noel Valenzuela Sáez (Venezuela)

Aktuální kurzy Austrálie – Turecko na MS 2026

Sázková kancelář Synot vypsala na tento zápas kurzy, v nichž vnímá jako jasného favorita evropský celek. Kromě standardních sázek na výsledek nabízí Synot širokou škálu odvozených příležitostí a chybět nebudou ani LIVE sázky v průběhu celých devadesáti minut.

Austrálie 5,3 remíza 3,9
Turecko 1,74

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Austrálie sází na pevnou defenzivu a týmového ducha

Austrálie pod vedením trenéra Tonyho Popovice jdou do turnaje v oblíbené roli outsidera, ze které už na minulém šampionátu v Kataru dokázala postoupit do osmifinále, kde nestačila na pozdější mistry světa Argentinu. Popovic je vůbec prvním Australanem, který si na mistrovství světa zahraje i zatrénuje. V generálce na turnaj Australané remizovali 1:1 se silným Švýcarskem.

Obranu diriguje urostlý stoper Harry Souttar, který stihl doléčit zraněnou achillovku, a záda mu kryje zkušený brankář Mathew Ryan. Velká pozornost se upírá také na mladého obránce Jordana Bose z Feyenoordu.

Předpokládaná sestava Austrálie

Ryan – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, Irvine, Metcalfe, Bos – Volpato, Hrustić – Yengi

Příprava Austrálie na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
6. červnaŠvýcarsko – Austrálie1:1
2. červnaMexiko – Austrálie1:0
27. březnaAustrálie – Kamerun1:0
31. březnaAustrálie – Curaçao5:1

Turecko touží po 24 letech uspět s mladým týmem

Turecký fotbal zažívá velký návrat na světovou scénu, kde chyběl od zisku bronzu v roce 2002. Turecká forma vzbuzuje respekt. Od podzimní porážky se Španělskem vyhrálo sedm z osmi následných duelů a v přípravě si poradili se Severní Makedonií i Venezuelou.

Hlavním mozkem týmu je supertalent z Realu Madrid Arda Güler, který nastoupí v roli klíčového dispečera ofenzivy. Montella pouze řeší zdravotní stav křídelníka Kenana Yildize z Juventusu, jehož start je kvůli problémům s lýtkem nejistý.

Předpokládaná sestava Turecka

Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Elmali – Calhanoglu, Yüksek – Guler, Kökcü, Yilmaz – Gül

Příprava Turecka na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
7. červnaTurecko – Venezuela2:1
1. červnaTurecko – Severní Makedonie4:0

Vzájemná bilance: Historická premiéra na velké scéně

V soutěžním zápase na sebe tyto země narážejí úplně poprvé. Dosud spolu odehrály pouze dvě přátelská utkání v květnu 2004 v rámci australského turné, kde v obou případech zvítězili Turci (3:1 a 1:0).

DatumZápasMísto (Stadion)Výsledek
21. května 2004Austrálie – TureckoSydney (Sydney Football Stadium)1:3
24. května 2004Austrálie – TureckoMelbourne (Docklands Stadium)0:1
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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