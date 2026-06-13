Kdy a kde sledovat zápas Austrálie vs. Turecko?
Duel Austrálie vs. Turecko skupiny D se odehraje v neděli 14. června 2026 od 6:00 ráno českého času (v dějišti zápasu bude sobota 21:00 večer). Hostitelem střetnutí je moderní stadion BC Place v kanadském Vancouveru. Přímý přenos pro české diváky zprostředkuje stanice Nova Action, textový online komentář můžete tradičně sledovat na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 14. června 2026 od 6:00 (SELČ)
- Místo konání: BC Place, Vancouver, Kanada
- Televizní přenos: Nova Action
- Hlavní rozhodčí: Jesús Noel Valenzuela Sáez (Venezuela)
Aktuální kurzy Austrálie – Turecko na MS 2026
Sázková kancelář Synot vypsala na tento zápas kurzy, v nichž vnímá jako jasného favorita evropský celek. Kromě standardních sázek na výsledek nabízí Synot širokou škálu odvozených příležitostí a chybět nebudou ani LIVE sázky v průběhu celých devadesáti minut.
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Austrálie sází na pevnou defenzivu a týmového ducha
Austrálie pod vedením trenéra Tonyho Popovice jdou do turnaje v oblíbené roli outsidera, ze které už na minulém šampionátu v Kataru dokázala postoupit do osmifinále, kde nestačila na pozdější mistry světa Argentinu. Popovic je vůbec prvním Australanem, který si na mistrovství světa zahraje i zatrénuje. V generálce na turnaj Australané remizovali 1:1 se silným Švýcarskem.
Obranu diriguje urostlý stoper Harry Souttar, který stihl doléčit zraněnou achillovku, a záda mu kryje zkušený brankář Mathew Ryan. Velká pozornost se upírá také na mladého obránce Jordana Bose z Feyenoordu.
Předpokládaná sestava Austrálie
Ryan – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, Irvine, Metcalfe, Bos – Volpato, Hrustić – Yengi
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. června
|Švýcarsko – Austrálie
|1:1
|2. června
|Mexiko – Austrálie
|1:0
|27. března
|Austrálie – Kamerun
|1:0
|31. března
|Austrálie – Curaçao
|5:1
Turecko touží po 24 letech uspět s mladým týmem
Turecký fotbal zažívá velký návrat na světovou scénu, kde chyběl od zisku bronzu v roce 2002. Turecká forma vzbuzuje respekt. Od podzimní porážky se Španělskem vyhrálo sedm z osmi následných duelů a v přípravě si poradili se Severní Makedonií i Venezuelou.
Hlavním mozkem týmu je supertalent z Realu Madrid Arda Güler, který nastoupí v roli klíčového dispečera ofenzivy. Montella pouze řeší zdravotní stav křídelníka Kenana Yildize z Juventusu, jehož start je kvůli problémům s lýtkem nejistý.
Předpokládaná sestava Turecka
Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Elmali – Calhanoglu, Yüksek – Guler, Kökcü, Yilmaz – Gül
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|7. června
|Turecko – Venezuela
|2:1
|1. června
|Turecko – Severní Makedonie
|4:0
Vzájemná bilance: Historická premiéra na velké scéně
V soutěžním zápase na sebe tyto země narážejí úplně poprvé. Dosud spolu odehrály pouze dvě přátelská utkání v květnu 2004 v rámci australského turné, kde v obou případech zvítězili Turci (3:1 a 1:0).
|Datum
|Zápas
|Místo (Stadion)
|Výsledek
|21. května 2004
|Austrálie – Turecko
|Sydney (Sydney Football Stadium)
|1:3
|24. května 2004
|Austrálie – Turecko
|Melbourne (Docklands Stadium)
|0:1